El Partido Obrero inauguró su nuevo local en Campana

El pasado sábado se inauguró la nueva sede del partido, Centro Cultural y Político "Mariano Ferreyra", en la esquina de Belgrano y Becerra. Los festejos contaron con la presencia de la Diputada Nacional Romina Del Plá, quien disertó sobre el clima político actual y resaltó la importancia de los locales partidarios: "La lucha no se organiza por redes sociales".

Entre el olor a pintura fresca y una barra que se preparaba para vender comida y bebida en pos de sustentar la campaña, la Diputada Nacional Romina Del Plá, referente clave del partido, se dió cita en Campana para inaugurar el nuevo Centro Cultural y Político "Mariano Ferreyra" y además para reflexionar a lo largo de las dos horas que duró su exposición sobre la actualidad política nacional y mundial siendo eje transversal el G-20 que se desarrolló en nuestro país. Los militantes escucharon atentamente y aseguraron que la sede también funcionará como centro cultural, por lo que sus puertas estarán abiertas a eventos de la comunidad.

Haciendo gala de su experiencia como docente, la diputada comenzó por explicar de forma didáctica que significó la cumbre que reunió a las principales cabezas de la política mundial: "El G20 lo empezaron a organizar a partir de la crisis financiera del "tequila" en Méjico que tuvo un importante impacto en el segundo mandato del menemismo. Empezaron a reunirse los ministros de economía de los principales países para que los cimbronazos de la economía mundial no pongan en riesgo el sistema pero después de la crisis del 2008 comenzaron a ir los presidentes. Los dueños del circo, por así decirlo. Las reuniones siempre están plagadas de enormes crisis: conflictos bélicos, comerciales. Sin embargo siempre hay acuerdo en que ninguno va a condenar los ataques militares ni las crisis migratorias que generan, se avala mutuamente la carrera armamentística. Además hay un acuerdo estratégico por avanzar con la reforma laboral. Lo dijo Macri después de la reunión con Macrón, presidente de Francia, al que le están incendiando París en las protestas contra la suba de la nafta".

La reforma laboral podría ser el tiro de gracia a los derechos sociales que supieron ser piedra angular del keynesianismo, donde el Estado se encargaba de asegurar la alianza de clases entre el capital y el trabajo. Es la vuelta a un capitalismo "salvaje" donde cualquier atadura a la inversión es vista como una piedra en la rentabilidad. Una época de amos invisibles, diría el sociólogo Zygmunt Bauman. A las afirmaciones de Macri, Del Plá respondió: "Todos los medios chupa medias del régimen lo aplaudieron. La nueva tesis es que hay que proteger al trabajador y no al empleo, dándole flexibilidad para cambiar de puesto de trabajo o trabajar desde su casa. Pero en realidad se disimulan las relaciones de contratación. No reconocer los derechos laborales, facilitar los despidos, teniendo a la polifuncionalidad y flexibilidad como criterio. Lo podemos ver en las reformas que buscan hacer en el sistema educativo, donde exponen que hay que cambiar la matriz de pensamiento y fomentar el "emprendedurismo". Nosotros no tenemos nada contra la iniciativa individual, somos de los más creativos porque con nada pudimos sostener un partido por décadas. Lo que pasa es que sabemos que nada de eso va a resolver los problemas sistemáticos del capitalismo". La diputada no escatima en el diagnóstico y en clave materialista asegura: "Nos quieren condenar al asistencialismo marginal, millones de personas sobreviviendo con planes. La masa que queda afuera sobrepasa el ejército de reserva que analizó Marx, no pueden solucionar el problema del desempleo. Hoy el gobierno destina millones al asistencialismo, la idea de ellos no es eliminar eso".

Del Plá se hizo presente en la marcha contra la cumbre donde brillaron por su ausencia la CGT y el peronismo, entre otras organizaciones: "Cristina se fue al Calafate y dio la orden de que su gente no movilice. Cacarearon contra el G20 pero cuando se trata de dejar de "boconear" y hacer una acción concreta contra el imperialismo no hacen nada. No nos tiene que sorprender, tampoco hicieron mucho contra la aprobación del presupuesto" y profundizó: "En su provincia Alicia Kirchner reprimió a los estatales y ajustó en base a no aumentarles el salario. Sanea las cuentas a costilla de docentes y jubilados. No es por ahí la salida de los trabajadores y la juventud".

Neoliberal y antipopular, el ministro de economía Dujovme se jactó hace algunas semanas de haber hecho uno de los mayores ajustes en la historia del país sin que el gobierno caiga. Sin embargo, no podemos olvidar que fueron electos de forma democrática y que muchos de sus votantes son hoy por hoy los principales afectados por dichas políticas. En esa línea, la dirigente señaló: "En Argentina el problema de la independencia política de clases es muy profundo. Acá tenemos un movimiento nacionalista burgués como lo es el peronismo. Las masas se someten a sus programas con la promesa de que van a resolver sus problemas. No nos podemos sorprender del voto del trabajador a Macri cuando ya tuvimos el voto a Menem y "La Alianza". El macrismo exaltó los límites estructurales del kirchnerismo: la corrupción y el tráfico de drogas, por ejemplo. Por eso decimos que el kirchnerismo pavimentó el camino de Cambiemos". Sin embargo, la dirigente redobló la apuesta hacia un futuro diferente: "Después del voto a la Alianza vino el "argentinazo" donde el pueblo salió a la calle. No hay un proceso lineal. Hoy los partidos de izquierda tenemos más peso que en el 2001, estamos preparados. El gobierno logró mediante la burocracia sindical y la Iglesia que esto no explote pero hay un límite a esa contención y nosotros tenemos que pavimentar el camino para lo que venga después. Nosotros planteamos una organización general de clase, asamblea constituyente con un programa político propio de los trabajadores" y finalizó: "Con los cambios tecnológicos aparecen nuevas herramientas. Sin embargo nada de todo eso puede remplazar la organización directa y colectiva para un partido de clases. Por eso seguimos abriendo locales en todo el país: ya estamos en todas las provincias. La lucha no se organiza por redes sociales, es por asamblea y plenarios".

El Partido Obrero integra desde el 2011 el Frente de Izquierda junto al Partido de los Trabajadores Socialistas e Izquierda Socialista teniendo hoy dos legisladores en la cámara de diputados, entre ellos Romina. Aunque es notorio el crecimiento que los puso en el mapa político como una de las fuerzas minoritarias, existen grandes disyuntivas que se abren de cara al porvenir, como el accionar frente al resto de los partidos de izquierda que están afuera del frente y el límite que les supone el sistema democrático actual ya que no cree en esa vía para llegar al poder.