La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 05/dic/2018 Estudian desdoblar las elecciones municipales







La Legislatura confirmó una Comisión Especial para analizar la factibilidad de separar los comicios municipales de las votaciones provinciales y nacionales. Romina Buzzini, presidenta de la UCR Campana, manifestó dudas. Oscar Trujillo, titular del Partido Justicialista, cuestionó severamente el intento de reforma. La Legislatura de la provincia de Buenos Aires se encuentra analizando la posibilidad de desdoblar las elecciones municipales de los comicios provinciales y nacionales. Una Comisión Especial Bicameral ya fue constituida para el estudio de factibilidad de los proyectos modificatorios. Según trascendió, la Comisión es de cierta forma fruto del acuerdo en torno a la negociación por el presupuesto general de la provincia y limita la temática de la misma al plano local. Deberá abocarse al análisis de proyectos que contemplen "factibilidad jurídica y operativa del desdoblamiento de fecha para la elección de intendentes, concejales y consejeros escolares". De esta forma, los legisladores bonaerenses se pusieron a resguardo de que esta misma comisión extienda sus facultades a otras cuestiones electorales que hoy están en el debate político, tal como es la posibilidad de desdoblar la elección provincial de la nacional o la eliminación de las primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias (PASO). En diálogo con La Auténtica Defensa, la presidente del Comité local de la Unión Cívica Radical, Romina Buzzini, mostró dudas sobre los beneficios de desdoblar la elección: consideró que por un lado puede apuntalar a los candidatos que mejor consideración tengan entre los vecinos, aunque reconoció que agregar instancias electorales sobrecarga la agenda cívica. Buzzini expresó su preferencia por la supresión de las Primarias Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO) y la agrupación de los comicios en una sola jornada. No obstante, manifestó que la elección a boleta corta "puede ser una buena opción para quienes hacemos política local y estamos en la consideración del vecino". Quienes no lo verían como un cambio positivo, indicó, son justamente los votantes, porque "van a tener que ir a sufragar más veces en el año, sobre todo si el resto del sistema va a permanecer igual". "Me parece que el espíritu cívico de la sociedad está bastante agotado, con un sistema electoral que repite mucho las votaciones y hace de los escrutinios un proceso demasiado largo", consideró la titular de la UCR. Al mismo tiempo, señaló que el desdoblamiento le demandaría "mayor esfuerzo a los partidos políticos y sus militantes", al tener que caminar la calle promoviendo la candidatura de sus referentes locales primero y, en una instancia posterior, la de sus líderes provinciales y nacionales. "El desgaste sería el doble", sostuvo. Para el presidente del Partido Justicialista de Campana, Oscar Trujillo, la iniciativa deja en evidencia la preocupación de Cambiemos ante la pérdida de acompañamiento popular. "Para mí demuestra la desesperación de un gobierno que sabe que el electorado le va a dar la espalda y necesita, aun manoseando instituciones y tradiciones electorales, buscar la forma de colectar hasta el último voto", comentó el exconcejal ante la consulta de este medio. "Los cronogramas electorales, alterados de esta manera, no sólo generan gastos excesivos, sino también la saturación de los ciudadanos", añadió.

Diputados y senadores provinciales analizarán proyectos reformatorios.



Estudian desdoblar las elecciones municipales

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: