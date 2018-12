La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 05/dic/2018 Primera D:

AHORA COMPARTE EL 4º PUESTO Luego de la derrota sufrida ayer ante Real Pilar como local, Puerto Nuevo se quedó en 21 puntos y comparte ahora la cuarta ubicación de la tabla de posiciones junto a Liniers y Juventud Unida, que ayer igualó 1-1 con Centro Español. Los resultados de esta fecha 14 de la Primera D fueron los siguientes: Liniers 2-1 Atlas, Lugano 2-0 Central Ballester, Juventud Unida 1-1 Centro Español, Puerto Nuevo 0-2 Real Pilar, Argentino de Rosario 1-0 Muñiz y Yupanqui 1-2 Defensores de Cambaceres. En tanto, Argentino de Merlo recibía a Deportivo Paraguayo en un encuentro que se estaba jugando al cierre de esta edición. La próxima fecha, que será la 15ª y última de la primera rueda del campeonato, tendrá los siguientes partidos: Real Pilar vs Argentino de Merlo, Deportivo Paraguayo vs Juventud Unida, Defensores de Cambaceres vs Atlético Lugano, Atlas vs Argentino de Rosario, Muñiz vs Puerto Nuevo, Central Ballester vs Liniers y Centro Español vs Claypole.

TABLA DE POSICIONES

El Auriazul, que sumaba tres victorias consecutivas, perdió 2-0 como local y complicó sus chances de clasificar a la próxima Copa Argentina. Puerto Nuevo llegaba a esta 14ª fecha de la Primera D con el envión que le dieron las tres victorias consecutivas que logró en sus últimas tres presentaciones (Claypole, Centro Español y Deportivo Paraguayo). Sin embargo, ayer se chocó de frente contra Real Pilar, que soportó los embates del Auriazul, respondió con firmeza a la batalla física que propuso el equipo de nuestra ciudad y supo golpear y luego aprovechar la ventaja del hombre de más que tuvo a lo largo de todo el segundo tiempo por la expulsión de Eliseo Aguirre. En contrapartida, el Auriazul desaprovechó su mejor arranque (contó con un par de situaciones claras en los primeros 25 minutos) y después no tuvo variantes para quebrar la solidez visitante ni equilibrar la lucha por "la segunda pelota" en un mediocampo que dominó el tándem Ríos-Gile desde el círculo central. De esta manera, el conjunto dirigido por Carlos Pereyra y Hugo Medina no pudo sumar su cuarto triunfo en fila y se quedó con una derrota que lo complica en su aspiración de clasificar a la próxima Copa Argentina (acceden los tres primeros de la primera rueda), aunque todavía comparte la cuarta ubicación con 21 puntos junto a Liniers y Juventud Unida, a dos de distancia de Real Pilar, que con su victoria de ayer en el Carlos Vallejos dio un paso importantísimo en la persecución de ese objetivo. Igualmente, Puerto Nuevo no debe perder su norte y tener claro que se encuentra en zona de clasificación al Reducido y metido en la pelea por las primeras posiciones de la categoría, una situación que no se daba desde varias temporadas atrás. Por eso, debe dejar rápidamente atrás esta derrota y poner la cabeza en su próximo compromiso frente a Muñiz en Zárate. Conseguir un resultado positivo en la vecina ciudad no le garantiza la clasificación a la próxima Copa Argentina, pero sí quedar muy bien parado para la segunda rueda de este campeonato. EL PARTIDO Puerto Nuevo salió al campo de juego con una sola modificación respecto a su último compromiso: Pertossi por el lesionado "Pampa" Sosa. Pieza por pieza para no cambiar una estructura (3-4-3) que le había dado resultados positivos en las últimas tres victorias consecutivas. Y en el arranque del juego, a pesar de una volea de Fittaoili que exigió a Bonnet a los 3 minutos, el Portuario mostró mejores alternativas para llegar al área rival. Por izquierda, Ruiz era una amenaza de desborde constante, mientras que Banegas imponía su andar. De hecho, a los 9 minutos, el lateral-volante estrelló un gran disparo en el travesaño (la pelota rebotó en el horizontal y picó casi sobre la línea) y poco después también logró meterse en el área a pura potencia, pero no halló la descarga justa sobre la línea de fondo para que la acción terminara de la mejor manera. En tanto, por derecha, Colombano encontraba espacios que no lograba usufructuar, aunque a los 25, después de un pivoteo de Pertossi, llegó sin oposición al área y remató cruzado, pero ancho ante la estirada del arquero Sultani. En esa búsqueda de llegar con sus laterales-volantes, el mayor desafío del Auriazul era no quedar mal parado en el retroceso, porque Real Pilar apostaba justamente a eso: a lastimarlo con salidas rápidas, con Fittaioli sobre la derecha y, especialmente, con Crego por izquierda para acoplarse a dos puntas de buen porte y mucho despliegue como Chimeli y Villafañez. Y con el correr de los minutos, a medida que el tándem Ríos-Gile fue creciendo en la lucha frente a Peñalba-Aguirre, empezó a destacarse la figura de Crego, que lograba jugar a las espaldas de Colombano y obligar a salir hacia ese sector a Leizza, que en más de una ocasión quedó pagando por la velocidad del 7 visitante. Y por ese sector, cuando el elenco campanense ya había perdido las riendas del juego, llegaría la apertura del marcador, aunque en una acción que no tuvo esas características. Es que a los 39 minutos, Puerto Nuevo marcó mal a la salida de un lateral y Crego encontró el tiempo y el espacio para ubicar precisamente la cabeza de Chimeli, quien saltó entre Correa y Montiel para arquearse y conectar un gran testazo que dejó sin reacción a Bonnet. El gol fue un baldazo de agua fría para el equipo de nuestra ciudad, que en los minutos siguientes tuvo dificultades para cruzar la mitad de la cancha. Encima, en un partido que ya venía caliente por los roces y las protestas, Eliseo Aguirre fue muy mal al piso, levantó la pierna y cometió una falta que el árbitro Matías Lacaze no dudó en sancionar con tarjeta roja en los instantes finales de la primera parte. Así, para el segundo tiempo, Pereyra y Medina reacomodaron piezas: Montiel pasó a ocupar el sector derecho de la defensa para cubrir una zona en la que Puerto Nuevo tenía inconvenientes, mientras que Banegas se retrasó más por izquierda, cerrándose en el mediocampo Colombano junto a Peñalba. Adelante quedaron Tapia, Pertossi y Ruiz, quienes, en la misma tónica de la primera parte, siguieron lejos y aislados, luchando pelotazos frontales contra el bloque defensivo visitante. Y en su afán de ir en búsqueda del área rival, el Portuario empezó a entregar espacios para el contragolpe, una situación que Real Pilar aprovechó a los 15 minutos de ese complemento: el cabezazo de Villafañe pegó en el travesaño y en el rebote apareció Crego para empujar el balón de cabeza al fondo de la red. El 2-0 fue lapidario, porque agrandó a la visita y redujo definitivamente a Puerto Nuevo a pelotazos frontales que nunca prosperaron. Por eso, el Monarca siempre estuvo más cerca del tercero que el Auriazul del descuento. De hecho, intervenciones en extremo de Banegas y Colombano evitaron una nueva caída de la valla defendida por Bonnet. La dupla técnica movió el banco de suplentes e ingresaron Moreno, Sbarra y "Coco" González, pero el trámite no cambió y el equipo de nuestra ciudad apenas inquietó a la visita en un par de pelotas paradas que cabecearon Banegas y Pertossi, aunque sin la dirección precisa. Así se le fue escapando a Puerto Nuevo un partido en el que nunca estuvo cómodo, sobre todo a medida que fue perdiendo la lucha en torno al círculo central, donde ahora, además de la baja de Redondo (todavía debe una fecha de suspensión) también sumará la de Aguirre, quien estaba siendo su reemplazante. Una situación que deberán resolver Pereyra y Medina de cara al encuentro que el Auriazul sostendrá frente a Muñiz por la última fecha de la primera rueda. SÍNTESIS DEL PARTIDO PUERTO NUEVO (0): Leandro Bonnet; Joaquín Montiel, Gonzalo Leizza, Santiago Correa; Nicolás Colombano, Oscar Peñalba, Eliseo Aguirre, Nahuel Banegas; Carlos Tapia, Mauricio Ruiz y Diego Pertossi. DT: Carlos Pereyra y Hugo Medina. SUPLENTES: Rodrigo Ponce De León, Julián Sprovieri, Lautaro Cuenos, Juan Cruz Sbarra, Marcelo González, Enzo Moreno y Thomas Solís. REAL PILAR (2): Tomás Sultani; Ignacio González, Franco Maraia, David Sueldo, Rodrigo Barrios; Nicolás Fittaioli, Juan Ríos, Federico Gile, Diego Crego; Wilson Chimeli y Lucas Villafañe. DT: Tomás Arrotea Molina. SUPLENTES: Germán Cheppi, Alexis Flores, Diego Tito Sosa, Juan Cruz Díaz, Emiliano Trovento, Nahuel Sendin y Gastón Aranda. GOLES: PT 39m Wilson Chimeli (RP). ST 15m Diego Crego (RP). CAMBIOS: ST 20m Moreno x Montiel (PN), 25m Sbarra x Ruiz (PN) y Trovento x Fittaioli (RP), 31m González x Pertossi (PN) y 33m Flores x Villafañe (RP). AMONESTADOS: Montiel y Leizza (PN); Maraia, Trovento y Gile (RP). EXPULSADO: PT 46m Eliseo Aguirre (PN). CANCHA: Puerto Nuevo. ÁRBITRO: Matías Lacaze.

AGUIRRE PELEA LA PELOTA CON CREGO. EL VOLANTE DE PUERTO NUEVO VIO LA TARJETA ROJA EN EL FINAL DEL PRIMER TIEMPO





TAPIA PELEA UN BALÓN AÉREO. ENTRÓ POCO EN JUEGO Y EL AURIAZUL LO SINTIÓ.





UNA POSTAL DEL TRÁMITE DEL PARTIDO: LA PELOTA POR LOS AIRES Y A PUNTO DE SER RECHAZADA A CAMPO CONTRARIO.





LOS 18 JUGADORES QUE PRESENTÓ PUERTO NUEVO AYER FRENTE A REAL PILAR.



