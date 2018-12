"Al final, mucho amigo de Trump, mucho amigo de Trump, pero el que se puso fue el chino..." le dije al Perro mientras terminaba de degustar mi juguito de naranja y le pregunté "¿Vos prestaste atención al discurso del tipo?" "¿De quién?" me dijo el Perro sin levantar la vista del diario que estaba leyendo. "Del presidente chino, Siping o algo así... no sé." "Xi Jinping se llama", me contestó. "Bueno, ese... el mono tiró que están celebrando los 40 años de la apertura económica china, y que en el 2020 terminan con la pobreza... creo que habló de más de 750 millones de chinos que sacaron de la pobreza en todo este tiempo".

"Sí, es más o menos así. A ver... acá está: tienen una temporada mala, pero vienen creciendo al 6,7% anual. Así que mirá como serán los buenos tiempos. Sólo este año crearon 13 millones de puestos de trabajo y sacaron a 10 millones de chinos de la pobreza... Sí, realmente lo que mueven estos tipos es impresionante. Y son una máquina de laburar. ¿Vos viste la cantidad de chinos que hay en Campana?", me dijo el Perro.

"No sé. Alguna vez escuché que la Argentina había entre 100 mil y 200 mil chinos viviendo, incluyendo a la generación que ya nació acá. Que la gran oleada vino en los 90´s, de una provincia del sur, donde son todos comerciantes. Por eso los súper..." le contesté. }

"No chambón... ¿qué se yo cuántos chinos hay en Campana? No me importa. Lo que sí te digo es la cantidad de supermercados chinos que hay en la ciudad. Tirando al bulto son más de 20, no llegarán a 25. Pero están en todos lados. Dicen que más de la mitad son de la misma dueña: una tal Señora Lucy. Es así: ellos buscan armar cadenas para crecer en volumen y pelear precios. El tema es que de a poco va desapareciendo el almacén de barrio aunque algo queda. No pueden competir con precio, pero le fían al vecino como en los viejos tiempos: con la libreta. La otra, es el fenómeno de la nocturnidad: la gente sale a comprar a último momento y estos almacenes tienen abierto hasta que se van a dormir, porque en realidad viven ahí. Les tocás timbre y te atienden por una ventanita", me tiró el Perro con la seguridad de un Inspector Municipal.

"Bueno, como sea... la cuestión es que Trump medio le cortó el rostro a Mauri ¿Viste? Primero, aclaró que él era amigo más bien de su viejo. O sea, lo trató de pendejo. Y después, los 100 palos en carne, además de ser una migaja, en realidad bajan en equipamiento de ellos y capacitación para controlar la carne que le vamos a mandar. Es decir, empate. En el medio, tiró esa de que coincidíamos con él en que la de China es una economía depredatoria...", comenté.

"Veo que seguiste bastante de cerca los pormenores del G20... bien" me dijo el Perro, tirándome un centro. Raro en él. Pero claro, era el prólogo de otra clase. No sé si magistral, pero siempre interesante. "Lo que pasa con Trump es que, además de pelearse con todo el mundo, ellos tienen claro que China se les viene y no la pueden parar. Por ejemplo, hace un par de años atrás, tuvieron un boom inmobiliario y consumieron en 3 años mas cemento que EEUU en 100 ¿Te acordás que el otro día hablábamos de los acuerdos de Bretton Woods de 1944, y que entre otras cosas el dólar pasó a ser la moneda de referencia global? Bueno, eso se está terminando, entre otras cosas porque los chinos ya hace 40 años que se pusieron las pilas. Tanto, que si mañana liquidan los bonos que tienen de EE.UU., la tierra va a temblar en serio. Había una película con David Niven..."

"¿David queeeeé?", le pregunté. "David Niven, bruto. Miráte ´55 días en Pekín´ y después me contás. Al final, creo que él dice una frase más o menos así: ´Deja a China dormida, que si China despierta, el mundo temblará...´ Bueno, si así siguen las cosas, claramente la potencia del siglo XXI será China. En el medio, los tipos nos dejaron 8 mil palos verdes en yuanes por el acuerdo de intercambio de monedas; y nos tiraron un acuerdo para bajar otros 1000 palos verdes del Banco de Desarrollo de China para financiar capital de trabajo de empresas. El tema es si es de empresas de capitales chinos, mixtos, o qué... No es broma. Hace unos años atrás, Paolo estaba enojadísimo con Cristina porque dejó que entraran tubos sin costura chinos. Aparentemente eran bastante malos y no movió la aguja. Pero siempre viene algo a cambio de estas movidas. A veces quieren bajarte una empresa, pero con los operarios y todo. Ya pasó con la mina de Río Negro, en esa época. Los tipos se hicieron cargo de Sierra Grande, pero trajeron sus propios operarios. Era cualquiera: los tipos ni siquiera pasaban por migraciones. Creo que estaban 40 días y venía otra tanda en barco, y así. No le voy a dar la razón a Trump, pero tampoco la pavada..."

"¿Y la antena esa que pusieron los chinos en el sur?", le pregunté. "Bien ahí... pero el sur es grande, nene. Fue en los tiempos de Cristina que nos dieron una mano financiera y empezaron a negociar la instalación de lo que algunos dicen es una base militar. La cuestión es que eso es territorio chino. Vos y yo no podemos entrar. La antena está y se supone que es para control espacial y de satélites. ¿En qué provincia te suena que puede estar?", me preguntó.

"Y... no sé. Como vos dijiste, el sur es grande..." le contesté con una sonrisa. "Bueno, es en Neuquén. ¿Te suena Vaca Muerta?", me dijo el Perro sembrándome la duda y la remató diciendo: "La misma provincia donde EE.UU. construirá una base de ayuda humanitaria..." ya con el diario hecho un tubo de papel y con el que me pegó, paternalmente, con un golpecito en la frente. Como para que yo también despierte de una vez por todas...

Por Vicente Blasco / tiovicenteb@gmail.com