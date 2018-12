Fabiana Daversa

Llegó al país desde Alemania en 1926 a bordo del Monte Oliva con tan sólo 14 años. A los dieciocho ya había decidido ser fotógrafa. Su primer profesor fue el tío Karel, en la ciudad de Larroque, Entre Ríos, quién le enseñó los rudimentos del oficio. Lo demás, lo fue aprendiendo sola, prueba error, prueba error... En la década de treinta, ya instalada en Buenos Aires, pasó a ser la fotógrafa de las estrellas de cine y de teatro. Radiolandia, Sintonía, El Hogar tuvieron cientos de tapas firmadas por ella. Zully Moreno, Tita Merello, Beba Bidart, Jorge Luis Borges, Dolores del Río, Bárbara Mujica, Élida Gay Palmer, Antonio Gades fueron algunos de sus retratados. Eva Duarte, antes de enamorar al General, tuvo bajo el lente de Heinrich sus fotos más bonitas. Lástima que una tarde de 1952, días antes de su fallecimiento, Alejandro Raúl Apold, secretario de prensa y difusión del gobierno de Perón solicitó todos los negativos de la diva con amenaza de tomarlos por la fuerza si no se los entregaba. Por supuesto se los dio, pero un feliz descuido hizo que algunos quedaran en el cuarto oscuro. Tuve la dicha de conocerla en el año 1983, en su estudio de la Avenida Callao, casi Las Heras (que sigue de pie de la mano de sus hijos Alicia y Ricardo Sanguinetti, también fotógrafos). Era una señora vivaz, menuda y atenta. Ya había entrado en la etapa en la que las mujeres se empiezan a parecer a los hombres y viceversa. Recuerdo que en la vidriera había una foto bellísima de Tilda Thamar, un desnudo a contraluz datado de 1946. Mi madre había ido a buscar unas copias de fotos que quería tener de recuerdo, de la época de su protagónico en Barrio Gris, dirigida por Leopoldo Torre Nilson. Recuerdo que fue una tarde inolvidable, mirando fotos autografiadas por estrellas y pizpeando una libreta de anotaciones antigua y llena de observaciones, mientras ellas se ponían al día con la charla. Yo me sentía como un niño en una chocolatería. No eran tiempos fáciles. Terminábamos de perder la guerra de las Malvinas y Alfonsín empezaba a dar sus primeros pasos en democracia. No había quién no se parara a mirar la vidriera, algunos lo hacían con pudor, de reojo, otros se anclaban, sorprendidos. A los pocos días, supimos que habían clausurado el estudio. Una vecina había hecho una denuncia por pornografía en espacio público. Aunque no lo crean, se tomó el trabajo de ir con un oficial de justicia para certificarse que lo cerrarían bien cerrado. Fue un escándalo. La desavisada no sabía que estaba ante una obra exquisita, (la que ayudó a difundir) firmada por una de las cinco mejores fotógrafas de la Argentina. www.fabianadaversa.com

El Panóptico:

Anne Marie Heinrich

Por Fabiana Daversa

