La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 05/dic/2018 Opinión:

¿Por qué festejar así?

Por Javier Gigena Vega











Javier Gigena Vega

Era una viejita más buena que el pan. Snooby tenía 12 años y ya estaba bastante achacada: era grandota, le costaba desplazarse y, sin embargo, parecía siempre feliz. El 25 de diciembre de 2015, cuando dieron las 12, empezaron los fuegos artificiales, los petardos, las explosiones que a veces hasta provienen de armas de fuego. Todos los demás perros corrieron, forzaron un portón (lo doblaron) y encontraron refugio en el taller. Snooby no llegó, se murió a mitad de camino. Nosotros no estábamos en casa esa noche. Si hubiéramos estado, lo más probable es que hubiera entrado a casa, porque a veces dejo de lado lo que debe ser y, con tal de no verlos sufrir, dejo que entren. Y me queda esa culpa, la de no haberla salvado. Me indigno al ver que la gente no cambia sus costumbres, al ver a un nene jugar con explosivos que podrían realmente herirlo, al ver que lo que debería ser lógico, no lo es. Desde que pasó lo de Snooby, empecé a investigar cómo lograr que se prohíba la comercialización de pirotecnia en nuestro municipio. Los argentinos somos así, aprendemos a fuerza de castigo, de prohibiciones, de multas. Casualmente, cuando pasó lo de mi querida perra, estábamos en una ciudad que justo ese año aplicaba por primera vez la ordenanza de Pirotecnia Cero. Uno podría pensar que, por ser la primera vez que se aplicaba la medida, no tendría mucho efecto. Sin embargo, ese año en Miramar no se escucharon las explosiones. Y estamos hablando de una ciudad que se caracterizaba por su show de fuegos artificiales el 1 de enero. Al regreso a Campana, y con la pérdida de Snooby aún fresca, comencé como pude a pedir por la sanción de una ordenanza que prohíba el uso de elementos de pirotecnia. Pude obtener el texto completo de la ordenanza aplicada en el municipio de General Alvarado y lo remití a algunos concejales de nuestra ciudad. Prefiero no dar nombres, no es mi objetivo darle un tinte político a esto. Pero quienes recibieron mi pedido prometieron comprometerse con el tema, cosa que claramente no sucedió. De hecho, luego de 2 años, casualmente un concejal publicitó en los medios locales la presentación de un proyecto relacionado con la prohibición de la pirotecnia. Espero que no lo haya planteado como una idea propia, al menos. Sin embargo, no interesan los créditos sino la finalidad de esta propuesta. Gran parte de los vecinos tienen mascotas y saben lo que significan para la familia. Si tomaran dimensión del daño real y duradero que hacen a los animales con un festejo que dura minutos, seguramente optarían por otra forma de celebración. Y no voy a profundizar en la seguidilla de males que producen en personas con autismo y otras dolencias porque desconozco del tema. Pero un ejemplo lo vivía en casa: mi padrastro había estado en la Segunda Guerra Mundial y, para las fiestas cuando daban las 12, buscaba encerrarse. Un día lo confronté, pensando que exageraba, y le pregunté qué le pasaba cuando oía las explosiones. Me dijo "Es estar otra vez ahí, donde perdí amigos, una hermana...". No necesito describir más nada.



Opinión:

¿Por qué festejar así?

Por Javier Gigena Vega

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: