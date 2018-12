La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 05/dic/2018 El CICACZ celebró 45 años de trabajo







Comité Industrial de Conservación del Ambiente Campana - Zárate conmemora un nuevo aniversario de su fundación. "Este comité es un hecho inédito en el país", señaló su presidente, Gabriel Cerasa. En más de cuatro décadas de trabajo interrumpido el CICAZ ha obtenido logros tales como el Convenio de Monitoreo Continuo de la Calidad del Aire que se lleva a cabo no sólo con la colaboración de ambos municipios sino también con el acompañamiento del Organismo Provincial del Desarrollo Sostenible (OPDS), recuerda el presidente de la institución, Gabriel Cerasa. Incluso, desde principios de los ’90, con diversas estaciones de monitoreo y aplicando tecnología de punta, se obtiene información técnica estadística de esta variable tan significativa a la hora de analizar el estado de situación ambiental. Estas tareas de medición se extienden a la medición del agua en el curso del río Paraná de las Palmas como también de los compuestos orgánicos volátiles y material de partículas en ambas ciudades. "Toda esta información está disponible para ser consultada a través de la página web www.cicacz.com.ar", dijo Cerasa y agregó: "Por todas estas razones, este comité es un hecho inédito en el país. Logramos que empresas dedicadas a diferentes tipo de producciones y muy diversas en su esencia, integren este espacio y trabajen con un objetivo común. Sostener esta labor a lo largo de tantos años no es un logro menor y estamos muy satisfechos por ello". 21 EMPRESAS Las empresas que pusieron en marcha este comité hace 45 años como también todas las que han sido parte y las que hoy lo componen, tienen un mismo objetivo: la voluntad y el compromiso del cuidado del medio ambiente", destacó el presidente del Comité, Gabriel Cerasa. Además, enfatizó que "para ello también se cuenta con el acompañamiento de los municipios de Zárate y Campana y, fundamentalmente, con un estrecho vínculo con la comunidad". Este tipo de acciones, las estrategias y cada programa cuentan con un respaldo internacional de excelencia dado que CICACZ obtuvo hace varios años la certificación de las normas ISO 14001 e ISO 9001, respecto a su sistema de gestión ambiental y su gestión de calidad, respectivamente. En tanto que, en lo que refiere a su proyección internacional, el Comité adhiere –desde el año 2012- al Pacto Global de las Naciones y anualmente renueva su compromiso a la hora de promover el crecimiento sustentable. En otro orden, el presidente del CICACZ ponderó también que "en la actualidad son 21 empresas las que interactúan no solo entre sí sino que mediante el Comité logran relacionarse con la comunidad. Esto, sin duda, es muy importante teniendo en cuenta que esta región posee un importante polo industrial". Al respecto, Cerasa subrayó el valor del Programa ECO que desde hace varios años lleva a cabo junto al Colegio Armonía de la ciudad de Campana "donde a través de los niños que son agentes multiplicadores se trabaja en la concientización sobre el cuidado del medio ambiente". También señaló el nuevo programa –implementado por segundo año consecutivo- "Un mensaje de vida a través del tiempo" donde niños de 1º año de las escuelas primarias plantan un árbol en su institución y se comprometen a cuidarlo durante el transcurso de su paso por la escuela. "Este nuevo programa cuenta con el apoyo del INTA Campana y el actual Parque Nacional Ciervos de los Pantanos", subrayó. Este tipo de acciones se replican en la ciudad de Zárate mediante el grupo AcercaRSE y el programa "La basura sirve" donde los niños recolectan y comercializan residuos plásticos. "Además de tener un positivo impacto en el medio ambiente de la zona, este programa tiene un beneficio económico para las escuelas participantes, ya que los ingresos obtenidos a través de la venta de los materiales recolectados para su reutilización vuelven a las instituciones con materiales didácticos", detalló. A estos programas se le suman las continuas capacitaciones sobre el cuidado del medio ambiente en las escuelas de ambas ciudades a cargo del Lic. Leandro Simeone que es coordinador de CICACZ. "Es difícil sintetizar el trabajo de más de cuatro décadas. Sin embargo, puedo destacar que fue un largo camino y tanto quienes integran hoy este Comité como quienes lo han hecho durante el transcurso de los años, han adherido con la firme convicción de cuidar el medio ambiente", agregó Cerasa y aseguró: "el compromiso de CICACZ sigue de pie y, aun en tiempo de crisis, continuamos trabajando convencidos de que queda mucho camino por recorrer y nos podemos renovar para seguir creciendo Y, como siempre, continuamos abiertos a que más empresas de la zona se sumen". DESDE 1973 La historia del Comité Industrial de Conservación del Medio Ambiente Campana –Zárate comenzó a escribirse en el año 1973 cuando las empresas Siderca, Esso, Petrosur (hoy PASA – Bunge), Cabot y Carboclor de Campana tomaron la iniciativa. Casi 20 años después –en 1994- se incorporaron otras del partido de Zárate y así adquirió un carácter regional. En la actualidad, son 21 empresas las que comparten el espacio: Arauco Argentina S.A., Archroma S.A., Asoc. de Cooperativas Argentinas Cooperativa Limitada, Bunge Argentina S.A., Cabot Argentina S.A.I.C., Clariant Argentina S.A., DAK Américas Argentina S.A., Hera Ailinco S.A., Honda Motor de Argentina S.A., Holcim Argentina S.A., Monsanto Argentina S.A.I.C., Nucleoeléctrica Argentina S.A., Odfjell Terminals Tagsa S.A., Pampa Energía S.A., Pan American Energy, Petromining S.A., Praxair Argentina S.R.L., Recovering S.A., TenarisSiderca S.A.I.C., Termoeléctrica Manuel Belgrano, y Toyota Argentina S.A.

Pioneros en la Argentina. Las autoridades del CICAZ celebraron otro aniversario destacando el trabajo de más de cuatro décadas.



El CICACZ celebró 45 años de trabajo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: