El partido se jugará el sábado a las 17 horas en el estadio de Mitre y Puccini. El Violeta necesita una victoria para intentar llegar a la próxima Copa Argentina. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó ayer la programación y la designación de árbitros para la 13ª fecha del campeonato de la Primera B Nacional y, de esa manera, quedó ratificado que Villa Dálmine recibirá este sábado desde las 17 horas a Olimpo de Bahía Blanca. A su vez también se conoció que Diego Ceballos será el árbitro encargado de conducir este encuentro que será el último del Violeta en este año y que tendrá una importancia particular, porque el equipo de nuestra ciudad todavía se mantiene con posibilidades de acceder a la próxima edición de la Copa Argentina. Para ello, deberá ser uno de los doce mejores de la divisional al concluir el año en el promedio de puntos obtenidos esta temporada. Hasta el momento, el elenco dirigido por Walter Otta suma 14 unidades en 12 partidos (promedio de 1,167) y se encuentra fuera de zona de clasificación. Por eso está obligado a superar a Olimpo si quiere mantenerse con chances, aunque sus posibilidades dependerán de otros resultados, dado que los números y la lógica indican que en la misma pelea que Villa Dálmine se encuentran Agropecuario (actualmente tienen 17 puntos en 12 PJ), Brown de Adrogué (16/12), Ferro Carril Oeste (16/12), Atlético Rafaela (15/11), Central Córdoba de Santiago del Estero (15/11), Deportivo Morón (14/12) e Instituto (13/11). Porque de no haber sorpresas, de estos ocho equipos, cuatro se estarían clasificando a la Copa Argentina 2019 y los otros cuatro se quedarían afuera, aunque por el momento sólo tienen su pase garantizado los cinco punteros: Sarmiento (26/12), Nueva Chicago (25/11), Independiente Rivadavia (22/12), Arsenal (21/12) y Almagro (21/12). Mientras que anoche, al cierre de esta edición, Mitre de Santiago del Estero (18 puntos) también podía sellar su boleto en el partido que disputaba como visitante frente a Chacarita (13 puntos), equipo ya sin chances, porque en la 13ª fecha queda libre. CON UNA BAJA. El Violeta aguarda a Olimpo sabiendo que no podrá contar con Fernando Alarcón, dado que el marcador central sumó su quinta tarjeta amarilla del campeonato en la última presentación frente a Nueva Chicago. Por ello deberá purgar una fecha de suspensión y, casi con seguridad, sería reemplazado por Marcos Martinich, corriéndose Cristian González a la posición de primer zaguero central. Después, a partir del gran rendimiento que mostró el equipo frente a Nueva Chicago, todo indica que Walter Otta repetiría la misma formación titular. Sin embargo, habrá que esperar a los diferentes ensayos tácticos que realizará el entrenador a partir de hoy y prestar especial atención al arquero Juan Marcelo Ojeda, quien ya se acopló definitivamente al plantel (fue suplente ante el Torito de Mataderos), y al delantero Marcelo Estigarribia, que después de su importantísimo gol frente a Guillermo Brown, demostró seguir en buen ritmo con el doblete que marcó en el amistoso ante Puerto Nuevo del pasado viernes. DESDE 1990. Villa Dálmine se medirá por tercera vez en su historia frente a Olimpo. Los únicos dos antecedentes frente al elenco de Bahía Blanca datan del campeonato 1989/90 de la Primera B Nacional, por lo que se enfrentarán después de 28 años sin hacerlo. La última vez fue el 5 de mayo de 1990, cuando igualaron 1-1 en Campana en un encuentro en el que jugó el actual preparador físico Violeta, Daniel Alejandro Robina (ingresó en el segundo tiempo en reemplazo de Alberto Arena).

Foto: Twitter @VilladalmineOK

#FútbolProfesional | Diego Ceballos será el árbitro del partido frente a @Olimpo_Oficial, correspondiente a la 13° Fecha del Nacional B. #VamosViola. pic.twitter.com/yUDAYOltVP — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 4 de diciembre de 2018

