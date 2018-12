La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 05/dic/2018 Atletismo:

Gran actuación del CCC en el Encuentro Provincial Sub 14 de Azul







Los Tricolores obtuvieron siete medallas. Ariana Gómez, campeona en 80 metros con vallas y en Salto en Largo, fue la más destacada. El pasado sábado, los atletas Sub 14 del Club Ciudad de Campana compitieron en el 33er Encuentro Provincial de Atletismo de la categoría. El evento contó con la organización de la Federación Atlética de la Provincia de Buenos Aires (FAPBA) y de la Confederación Argentina de Atletismo (CADA). En representación del CCC dijeron presentes 15 atletas que fueron acompañados por los entrenadores Agustín Granlund y Juan Fernando Parodi y que reunieron un total de seis medallas: dos de oro, una de plata y cuatro de bronce. Los resultados de los chicos Tricolores que llegaron al podio fueron los siguientes: -Ariana Gómez: 1º en 80 metros con vallas y en Salto en Largo. -Lisandro Domínguez: 3º en Salto en Alto -Tamara Conti: 3º en Lanzamiento de Jabalina -Bianca Chiorazzo: 3º en Lanzamiento de Martillo -Posta 5x80 masculina: 2º puesto para el equipo conformado por Agustín Andrada, Simón Caffaro, Lisandro Domínguez, Leonel Giuliano y Micaías Otto. -Posta 5x80 femenina: 3º puesto para el quinteto integrado por Alfonsina Galarza, Ariana Gomez, Aylén Hernandorena, Ernestina Torres y Belén Giuliano. Además, la delegación del Club Ciudad de Campana completó su actuación con los siguientes resultados: -Agustín Andrada: 6º en 1.200 metros y 4º en 80 metros. -Julián Furchi: 7º en Lanzamiento de Disco y 9º en Salto en Largo -Aylén Hernandorena: 6º en 150 metros y en Salto en Largo -Ernestina Torres: 7º en 80 metros con vallas y 6º en Lanzamiento de Bala -Nicolás Arrieta y Alfonsina Galarza: participaron de las series de 80 metros y también en salto en largo. -Belén Giuliano y Micaías Otto: compitieron en Lanzamiento de disco y en Lanzamiento de Jabalina. -Simón Caffaro y Leonel Giuliano: compitieron en Salto en Alto y en 80 metros con vallas -David Vilela: 4º en el Salto con Garrocha. También participó en Lanzamiento de Disco y Lanzamiento de Jabalina.

LOS ATLETAS QUE REPRESENTARON AL CLUB CIUDAD DE CAMPANA EN EL ENCUENTRO PROVINCIAL DE AZUL.



