La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 05/dic/2018 Breves: Polideportivas







TERCERO EN MARDEL: el triatleta argentino Mario De Elías se subió al podio en el South American Championship Ironman de la feliz.- RUMBO A MADRID: Boca y River viajaron rumbo a Madrid, donde se disputará el partido final de la Copa Libertadores 2018.- RACING, MÁS LÍDER: amplió su ventaja en la cima de las posiciones de la Superliga.- PRIMERA B METRO: Colegiales derrotó como visitante a Deportivo Español.- PRIMERA C: ayer concluyó la 18ª fecha.- RETEGUI, A LAS LEONAS: Carlos Retegui se hará cargo nuevamente del Seleccionado Femenino de Hóckey sobre Césped.- LA GARRA, SUBCAMPEONA: el Seleccionado Argentino de Handball Femenino cayó en la final del Torneo Sudamérica y Centro.- RUMBO A MADRID Los planteles de Boca Juniors y River Plate tenían pautado viajar este miércoles rumbo a Madrid, donde el domingo 9 se disputará en el estadio Santiago Bernabeu del Real Madrid el partido final de esta polémica Copa Libertadores 2018. El Xeneize planificó su viaje en la madrugada de hoy, en un vuelo charter que partía desde Ezeiza. Mientras que el Millonario también saldrá en un vuelo charter desde Ezeiza, pero a las 14 horas. RACING, MÁS LÍDER Con su victoria del lunes por la noche en Córdoba sobre Talleres, Racing Club amplió su ventaja en la cima de las posiciones de la Superliga, aprovechando que no pudieron ganar ni Atlético Tucumán (perdió 3-2 el clásico frente a San Martín) ni Defensa y Justicia (igualó 1-1 con Huracán en el cierre de esta fecha 14). De esta manera, La Academia tiene ahora 33 puntos y cuenta con cinco de ventaja sobre Atlético Tucumán, que acumula 28. Más atrás aparecen: 3) Defensa y Justicia, 27 puntos; 4) Huracán, Boca Juniors y Vélez Sarsfield, 24 puntos; 7) Independiente y Godoy Cruz, 22 puntos. Además, con los dos goles que le marcó a Talleres, el capitán de Racing, Lisandro López, llegó a 11 conquistas y quedó a sólo una del máximo artillero del campeonato, Emanuel Gigliotti (Independiente), que suma 12 tantos. PRIMERA B METRO En el cierre de la 18ª fecha, Colegiales derrotó ayer 2-0 como visitante a Deportivo Español. De esa manera, el elenco de Munro llegó a los 22 puntos y quedó a dos de la zona de clasificación al Reducido (Almirante Brown y Tristán Suárez comparten el octavo lugar con 24). Los tres primeros son: 1) Estudiantes, 37 puntos; 2) Barracas Central, 36 puntos; 3) Atlanta, 35 puntos. PRIMERA C Ayer concluyó la 18ª fecha con la victoria de Argentino de Quilmes 1-0 sobre visitante frente a Victoriano Arenas (el campanense Tadeo MacIntyre fue titular). Con este resultado, el Mate igualó a Villa San Carlos y Sportivo Italiano en el quinto puesto con 28 unidades y quedó a ocho del líder Deportivo Armenio (36). RETEGUI, A LAS LEONAS Carlos Retegui se hará cargo nuevamente del Seleccionado Femenino de Hóckey sobre Césped, luego de que la Confederación Argentina decidió destituir a Agustín Corradini de la conducción técnica. "Chapa", campeón del mundo en Rosario 2010 y medallista de plata olímpico en Londres 2012 con Las Leonas (y medalla de oro en Rio 2016 con Los Leones), será presentado el jueves. Corradini estuvo al frente en pleno recambio del equipo y así afrontó el Mundial de Londres, donde las argentinas fueron eliminadas en cuartos de final. Y la semana pasada había conseguido el bronce en el Champions Trophy de China. LA GARRA, SUBCAMPEONA Después de abrochar su pasaje al Mundial de Japón 2019 con sus victorias sobre Paraguay, Uruguay y Chile, el Seleccionado Argentino de Handball Femenino cayó en la final del Torneo Sudamérica y Centro que se disputó en Maceio, Brasil. La Garra, equipo dirigido ahora por Eduardo "Dady" Gallardo, perdió por 24-19 frente al anfitrión Brasil. TERCERO EN MARDEL El triatleta argentino Mario De Elías (34 años) se subió al podio en el South American Championship Ironman de Mar del Plata al finalizar con un tiempo de 7h42m22s. Esta competencia, que entregó 75 plazas para el Mundial de Kona (Hawai), fue ganada por Michael Weiss, de Austria, con 7h30m23s.



