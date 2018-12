La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 05/dic/2018 Cáncer bucal: signos y síntomas







¿Qué es el cáncer bucal? El cáncer bucal se produce en los labios (generalmente, en el inferior), dentro de la boca, en la parte posterior de la garganta, en las amígdalas o en las glándulas salivales. Afecta con mayor frecuencia a los hombres que a las mujeres, y principalmente lo padecen personas mayores de 40 años. El tabaquismo en combinación con la ingesta fuerte de alcohol constituye factores claves de riesgo. La detección tardía del cáncer bucal puede implicar cirugía, terapia radiante y quimioterapia. También, puede resultar fatal con un porcentaje de sobrevida de cinco años para aproximadamente el 50% de los casos . *Ese pronóstico negativo se debe en parte a la falta de identificación de los primeros síntomas de la enfermedad, por lo tanto, la detección temprana del cáncer bucal es fundamental para el éxito del tratamiento. ¿Cuáles son los síntomas del cáncer bucal? - Una llaga en los labios, en las encías o dentro de su boca que sangra con facilidad y no cicatriza - Un bulto o engrosamiento en la mejilla que usted puede percibir con la lengua. - Pérdida de sensaciones o adormecimiento en alguna parte de la boca - Manchas blancas o rojas en las encías, la lengua o dentro de la boca - Dificultad para masticar o deglutir los alimentos - Dolor, sin explicación alguna, en la boca o sensación de atoramiento en la garganta - Hinchazón muy fuerte de la mandíbula, provocando que la prótesis no se ajuste apropiadamente - Cambio en la voz ¿Cómo prevenir el cáncer bucal? Si usted no fuma ni masca tabaco, no comience a hacerlo jamás. El 80 o 90% de los casos de cáncer bucal se deben al tabaquismo. Su salud bucal también se pone en riesgo cada vez que enciende un cigarrillo. Fumar cigarrillos, pipa o cigarros aumenta considerablemente las posibilidades de desarrollar cáncer de laringe, garganta y esófago. Como la mayoría de las personas no conoce o ignora los primeros síntomas, el cáncer bucal se disemina antes de su detección. Las personas que dejan de consumir tabaco, aún después de muchos años de uso, reducen significativamente el riesgo de contraer cáncer bucal. ¿Cómo se trata el cáncer bucal? Después del diagnóstico, un equipo de especialistas (incluye cirujano bucal y un dentista) desarrollan un plan de tratamiento que se adapta a las necesidades de cada paciente. Habitualmente se necesita realizar una cirugía y luego se aplica quimioterapia. Es importante la visita al dentista porque él conoce los cambios que estas terapias ocasionarán en su boca. CANCER Definición El cáncer es una enfermedad que ocurre cuando se produce una división incontrolada de células anómalas. Estas células se conocen como células cancerígenas o malignas. El cáncer de boca se produce sobre los labios (normalmente sobre el labio inferior), dentro de la boca, las glándulas salivares, las amígdalas en la parte posterior de la garganta, esófago, en la lengua y los tejidos blandos de la boca. Efectos del CÁNCER sobre la salud bucal Los tratamientos del cáncer, como quimioterapia y radioterapia, pueden afectar la salud dental de los pacientes. Entre los síntomas comunes del cáncer se encuentra la boca seca, dificultad al masticar, tragar, probar o hablar; caries; una sensación de quemazón en la boca o garganta; e infecciones bucales. FUENTE: colgate.com.do

Imagen ilustrativa



Cáncer bucal: signos y síntomas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: