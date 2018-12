Tragedia de la Rocca: elevaron la causa a juicio

Los imputados son Carlos Senestrari y Ramiro Mendizábal por Triple Homicidio Culposo y Estrago en Concurso Ideal. El Juez de Garantías sobreseyó a Edmigio Leiva Cabañas, el tercer acusado por el fiscal. La pena es de hasta 5 años de prisión y puede quedar en suspenso. El 8 de noviembre de 2016, cerca de las 15:30, en la avenida Rocca al 170 se escuchó un singular y sorpresivo estruendo: se había caído el encofrado de la losa de una futura galería comercial que se estaba rellenando desde la mañana temprano. Así, aplastados por maderas, hierros y cemento fresco, perdieron la vida Miguel Colarte (30), Alberto Chamorro (50) y Francisco Leiva (62). La causa recayó en manos de la UFI Nº 2 a cargo del fiscal Matías Ferreirós, quien en agosto pasado solicitó la elevación a juicio, acusando de Triple Homicidio Culposo a Carlos Senestrari, Ramiro Mendizábal y a Edmigio Leiva Cabañas. Incluso Ferreirós acusó también a Senestrari de usurpación del título de arquitecto. Esta última acusación fue desestimada por el Juez de Garantías Julio Andrés Grassi, dado que no consta en ninguna documentación que Senestrari se haya hecho pasar por tal; y también liberó de culpa y cargo al capatáz Edmigio Leiva Cabañas, por considerar que sólo cumplía órdenes y no tiene los conocimientos necesarios ni la responsabilidad de evaluar la carga efectiva de una estructura como la que colapsó y se llevó a sus 3 compañeros de trabajo, uno de ellos familiar directo. Según versiones, en total vaciaron su contenido 16 de los 18 camiones hormigoneros programados ese día. Las tareas se habrían iniciado a las 8 de la mañana y fueron fatalmente interrumpidas a las 15.20 cuando la estructura cayó, según la acusación, por estar mal diseñado el sistema de soportes o apuntalamiento. La responsabilidad recaería particularmente sobre Ramiro Mendizábal, al ser el único arquitecto habilitado y director de la obra merced al contrato que su empresa, Ingeniería y Desarrollos SRL, firmó con Majetek SA. Aparentemente, la defensa Senestrari y Mendizábal alegó factores externos a la estructura para fundamentar técnicamente la causal del colapso, como por ejemplo un incremento de la carga no previsto generada por la descarga muy rápida o accidental del hormigón bombeado. Generando así una súbita acumulación de hormigón fresco en una zona puntual, lo cual, entre otras cuestiones, desviaría la atención al técnico designado por la empresa hormigonera contratada, cuando ni Senestrari y Mendizábal se encontraban presentes en la obra cuando sucedió el estrago. Sin embargo, el juez de garantías desestimó este tipo de argumentaciones, señalando que no concuerdan con las conclusiones a las que llegaron los peritos actuantes en la investigación realizada por Ferrirós, donde se señala que la estructura siniestrada colapsó por una sistematización de fallas conceptuales y técnicas al ejecutar el apuntalamiento. Además de incluir puntales de madera empalmados en más de un tramo combinados con los puntales de tipo metálico, lo cual es una infracción en sí misma. Así las cosas, el Juez Grassi elevó a juicio oral la causa que implica una pena máxima para ambos acusados de hasta 5 años, con la posibilidad de quedar en suspenso. También, según interpretaciones, existiría la posibilidad de que se inhabilite del título de arquitecto a Mendizábal, ya sea por un tiempo determinado o forma definitiva.

Además de la losa, al momento de la tragedia se estaban hormigoneando las últimas 3 columnas, que cayeron. El cuadro señala dónde fueron encontrados los cuerpos.





Tragedia de la Rocca: elevaron la causa a juicio

