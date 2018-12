Stornelli y Rivolo elevaron el pedido a la Cámara en el marco de la causa por los cuadernos de la corrupción. También pidieron la detención de Abal Medina. Los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rivolo pidieron ayer a la Cámara Federal porteña que dicte la prisión preventiva para el CEO de Techint Paolo Rocca y el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, al apelar la decisión del juez Claudio Bonadio, quien los procesó en la causa por la causa de los "Cuadernos de la corrupción", pero los dejó en libertad, informaron fuentes judiciales. Se trata de un petitorio realizado por los fiscales, que no implica que Rocca, ni Abal Medina, vayan a ser detenidos en las próximas horas. La apelación de los referentes del Ministerio Público deberá ser definida por la Cámara Federal, que tendrá que resolver sobre el fallo de Bonadio, quien había procesado al empresario y ex funcionario; por lo que no significa -de momento- que exista una orden de detención contra los apuntados, involucra-dos en el denominado caso de los Cuadernos.



Fiscales piden la prisión preventiva de Paolo Rocca

