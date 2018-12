Zaffaroni estuvo en zárate

Invitado por la sede de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lomas de Zamora, el Centro de Estudios Sociales y Culturales Azucena Villaflor, y la agrupación AvanZar; el ex Juez de la Corte dijo que la propuesta de Bullrich es demencial Hay un momento de decadencia y de regresión en general de derechos humanos en toda la región y nosotros sufrimos las consecuencias también. Hay un avance de lo que se autodenomina neoliberalismo pero en realidad es un totalitarismo corporativo y financiero. Se apodera de la política, la vacía, porque los políticos quedan rehenes de la deuda no sólo en los países como el nuestro que son colonizados de este modo, a través de la deuda, sino también en los países sede de las corporaciones. El otro día hemos tenido la reunión del G20, y además de los mandatarios que todos vimos, también hubo una importante cantidad de lobistas de los países sede de esas corporaciones. Entonces, está claro que los presidentes de esos países no pueden hacer lo que quieren. Miren lo que les está pasando a Macron en estos días. En Europa no vale la pena ir a votar. Uno puede elegir un conservador, a un liberal, a un socialdemocráta… ir a votar es lo mismo, porque el presidente elegido igual va a tener que pagar deuda", dijo a la Auténtica Defensa el martes por la tarde el ex ministro de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, sobre el estado actual de la región en términos de garantías personales y derechos humanos. El diálogo tuvo lugar antes de que brindara una charla sobre Derecho Penal en el auditorio de la sede Zárate de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lomas de Zamora, que estuvo colmado por estudiantes, colegiados, docentes y militantes de ambas ciudades. Desde ese lugar, ¿cómo ve el futuro de la Argentina? Hace poco dijo algo muy claro Pepe Mujica. No hay triunfo definitivo, tampoco hay derrota definitiva. Llevamos 500 años de lucha contra el colonialismo en distintas etapas y esta es una más. Tenemos que seguir adelante. La lucha sigue, la resistencia va a seguir. Los pueblos no se mueren, ni se suicidan. A veces se pierden, porque en este totalitarismo corporativo tiene el manejo monopólico de los medios masivos de comunicación en toda la región y puede y sabe confundir. Pero a la larga, tiende a primar la cordura. ¿Cuál es el papel de la Justicia en este contexto? El problema de la Justicia es institucional. Tenemos un poder judicial mal programado desde la constitución nacional, nunca nos ocupamos de corregirlo, y hoy estamos pagando las consecuencias de un sector de la justicia Federal, fundamentalmente, y de la justicia de Jujuy, que no se puede llamar justicia. Hablamos de un sector de la justicia Federal que juega a cumplir directivas del gobierno nacional. ¿Usted se refiere a la denominada "causa de los cuadernos" y a Milagro Sala? Estoy hablando de todo, además. Hay una clara persecución política desde muchos ámbitos de la justicia. ¿Tiene opinión sobre los recientes instructivos para personal policial que fueron abalados por la Ministra Patricia Bullrich? Demencial. Literalmente quiere reformar el Código Penal por directiva de ella. La legítima defensa es eso, y no tiene otra interpretación. Nosotros podemos defendernos legítimamente y podemos defender legítimamente a terceros. Y un policía tiene el deber de defendernos a nosotros y de defenderse él. La diferencia está en que lo que nosotros es una facultad, para nosotros es un deber. Pero tiene que haber una agresión ilegítima, una necesidad racional del medio empleado… como lo dice el Código. ¿Usted qué opina del caso Chocobar? No quiero opinar sobre casos particulares. No quiero condenar ni absolver a nadie mediática-mente. Lo resolverá la justicia. De cualquier manera, los límites son claros: ¿Actuó dentro de los límites de la legítima defensa? ¿Se excedió de la legítima defensa? ¿o actuó directamente fuera de esos límites? Lo determinará la justicia. Pero no se puede desde el Ministerio bajar una directiva que no se base en el Código Penal. Los muchachos tienen que tener cuidado, porque si se atienen a esas directivas, en definitiva los que van a ir presos van a ser ellos. Hay países que no tienen ejército. Pero país sin policía no conozco. De modo que la policía es un servicio civil indispensable. Hay que cuidarlo y lo que se está haciendo es una degradación de la fuerza de seguridad.

Zaffaroni estuvo en zárate

