Primera sesión de prórroga del Honorable Concejo Deliberante

Será hoy a partir de las 11 de la mañana. El Gobierno logró destrabar el enrase de edificios pero la reforma de la Costanera se seguirá discutiendo en comisión. Sin los proyectos de reforma de la costanera y el Presupuesto municipal 2019, la sesión de prórroga de este jueves se abocará a debatir el enrase de edificios en avenidas céntricas de la ciudad y una gran cantidad de iniciativas opositoras despachadas de comisión a través de la moción de preferencia. No sorprende que proyectos caros para los planes del Ejecutivo en el próximo año electoral se muevan con lentitud, luego de lo que fue el traumático cambio de autoridades del Concejo Deliberante y las fuertes acusaciones encontradas entre Cambiemos y las bancadas disidentes. El Gobierno ha intentado movilizar a la opinión pública haciendo hincapié en lo que significaría un nuevo paseo costanero para la ciudad o la posibilidad de aumentar la oferta habitacional en el casco céntrico permitiendo la construcción de edificios más alto. Pero lo único que logró fue destrabar es el proyecto que modifica el Código de Ordenamiento Urbano y, además, con sensibles cambios impuestos por la oposición y el Colegio de Arquitectos. Por otra parte, hoy la sesión se encargará de discutir iniciativas vinculadas a la inclusión social, la promoción del trabajo local, programas de corte asistencial y de transparencia administrativa. Se da por contado que todas las normativas impulsadas a través de mociones de preferencia serán acompañadas por todos los bloques disidentes. "Voy con la intención primordial de saber si Abella vetó o no la ordenanza prohibiendo la tracción a sangre en nuestra ciudad. Ya pasó mucho tiempo y desconocemos el estado de la ordenanza", señaló Axel Cantlon, líder de la UV Más Campana, en contacto con La Auténtica Defensa. "También hay que ver cómo empieza a funcionar el HCD con las nuevas autoridades", añadió el edil. Por su parte, la concejal Romina Carrizo del bloque PJ-Unidad Ciudadana manifestó su intención de ver aprobados los proyectos relacionados con "becas para estudiantes de educación superior, Juzgado de Faltas, la restauración de la figura del placero, y un paquete de proyectos que buscan defender los derechos de los consumidores". También adelantó que se debatirán iniciativas sobre salud, empleo local y servicios públicos. "Eso presagia una sesión extenuante y de muchas horas", avisó. "Acá nadie quiere poner palos en la rueda al intendente ni quiere que vete lo que aprueba el HCD. Pero debo recordar que gran parte de los proyectos ni siquiera requieren partidas presupuestarias, sino la voluntad política de hacer", manifestó.

Imagen ilustrativa. Foto: Archivo. POR LICENCIA DE FRATICELLI, MARCO COLELLA PRESIDIRÁ LA SESIÓN El concejal de Red por Argentina debutará como presidente del HCD a una semana de haber sido elegido como una de sus autoridades suplentes. Fue elegido vicepresidente 1º la semana pasada y, apenas 8 días después, cumplirá con su deber de sustituir al titular del HCD. Marco Colella, concejal de Red por Argentina, estará este jueves al frente de la primera sesión de prórroga de diciembre por licencia médica de Osvaldo Fraticelli, debutando así como máxima autoridad del órgano deliberativo. "En realidad, la presidencia la estamos formando como un equipo entre toda la oposición, así que la situación no va a diferir demasiado. Trataremos de estar a la altura de las circunstancias y llevar la sesión en los términos que corresponde", compartió Colella ayer en diálogo con la prensa. "Seguramente, va a haber varios proyectos que tendrán debate, en especial aquellos que se despacharon a través del artículo 52º, la moción de preferencia. O tal vez, la bancada oficialista votará en negativo sin dar discusión. Desde mi función, haré prevalecer el orden, la coherencia y el diálogo entre los distintos concejales, las carencias más grandes que estaba teniendo la persona que venía ocupando este lugar", expresó. El concejal de Red por Argentina valoró las iniciativas que el presidente titular, Osvaldo Fraticelli, implementó ni bien arribado al cargo, como "la apertura del RAFAM para todo el año, transparentar la contratación de servicios y el pago a proveedores". "Queremos ser un ejemplo para el Departamento Ejecutivo: le queremos demostrar que se puede administrar con transparencia", remarcó. Por otra parte, le solicitó al intendente Abella que firme la reincorporación de los asesores echados la semana pasada por orden del oficialismo. Colella aseguró que el trámite que anuló el decreto "está en orden" y que, de acuerdo a lo que le manifestaron funcionarios del Ejecutivo, solo falta la rúbrica del jefe comunal para darlos de alta nuevamente. "Quizás el intendente está atareado o con muchos problemas, o quizás está en una postura de enojado y caprichoso, y les está haciendo pagar los platos rotos a familias que no pueden llevar su vida cotidiana adelante por no poder cobrar los sueldos como corresponde", expresó

Primera sesión de prórroga del Honorable Concejo Deliberante

