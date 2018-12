Fabiana Daversa

Es agradable abandonar. Abandonar es partir. Siempre hay que partir. El placer es: yo parto. Este poema de Pascal Quignard de su libro "Abismos" dilucida un interrogante eterno, ¿por qué los hombres abandonan más que las mujeres? Samanta Schweblin, en un cuento memorable llamado "Mujeres Desesperadas" aborda el mismo tema. Parece que no soy la única preocupada en querer saber qué motiva al padre abandonar a su familia, al marido a su esposa y un hermano al otro. Hay un placer oscuro en la liberación masculina, que le genera un gozo argonáutico, una remembranza de la época de la guerra, de la caza paleolítica y de la iniciación tribal. Nunca me convenció que se trataba solamente de un cambio de pareja. Un hombre se va de la casa, de la vida rutinaria o del trabajo para cambiar de vida. Es frecuente escucharlos decir no sé por qué lo hice; si no me iba, me moría o todavía la quiero y, sin embargo, tuve que dejarla, fue más fuerte que yo. Ese grito de alerta puede estar previniendo un mal mayor. Debiéramos aprender a abandonarlos sin culpa, antes del ACV o del tumor mamario o, en el mejor de los casos, leer la "Ilíada y la Odisea" para entender mejor la psiquis masculina... www.fabianadaversa.com

El Panóptico:

Abandono

Por Fabiana Daversa

