María Eugenia Giroldi se sumó a Red por Argentina

Junto a su agrupación Jorge Rubén Varela, la hija de la exintendente Stella Maris retorna a la política activa. Marco Colella, referente del espacio conducido a nivel nacional por Felipe Solá, celebró su desembarco. El retorno del clan Giroldi a la política local se terminó de confirmar este martes. Y fue a través de un diputado nacional. Fernando Asencio, legislador de Red por Argentina, público una foto junto a María Eugenia Giroldi, dándole formalmente la bienvenida al espacio conducido por Felipe Solá y que hasta el momento tenía en Campana al concejal Marco Colella como único referente. La noticia repercutió rápidamente en la política local, aunque todavía no hay mayores precisiones. Asencio anunció que Giroldi se integra al espacio peronista en el marco de su agrupación Jorge Rubén Varela. Y no mucho más. El retorno de la hija de la exintendente municipal Stella Maris Giroldi a la política activa se rumoreó durante todo el año. Su primera aparición pública en esa dirección se registró el pasado 17 de octubre, cuando acompañó a su madre en la celebración por el Día de la Lealtad. Esa noche, la ex jefa comunal fue reconocida por la militancia justicialista por su trayectoria y gestión. Días después, María Eugenia participó de un cónclave peronista que convocó a las diversas líneas que hoy disputan la hegemonía dentro del partido. Y más recientemente, se la pudo observar presenciando la sesión especial que ungió a Osvaldo Fraticelli como nuevo presidente del Concejo Deliberante. Si bien todavía no hubo declaraciones formales de María Eugenia Giroldi sobre su integración a Red por Argentina, el concejal Marco Colella salió con los brazos abiertos a recibirla. "He tenido una conversación telefónica y quedamos en un encuentro que seguramente se dará esta semana. Nos pone muy contentos y le damos un recibimiento más que afectuoso a ella y al aporte que puede darnos", expresó el edil. "Estamos para construir la unidad del peronismo y del arco opositor. Tenemos que dejar de lado las banalidades y los egos personales y pensar en un proyecto de ciudad, provincia y país para el bienestar de todos", declaró Colella.

