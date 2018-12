Ante licencia de Fraticelli, Marco Colella presidiría la sesión

El concejal de Red por Argentina debutará como presidente del HCD a una semana de haber sido elegido como una de sus autoridades suplentes. Fue elegido vicepresidente 1º la semana pasada y, apenas 8 días después, cumplirá con su deber de sustituir al titular del HCD. Marco Colella, concejal de Red por Argentina, estará este jueves al frente de la primera sesión de prórroga de diciembre por licencia médica de Osvaldo Fraticelli, debutando así como máxima autoridad del órgano deliberativo. "En realidad, la presidencia la estamos formando como un equipo entre toda la oposición, así que la situación no va a diferir demasiado. Trataremos de estar a la altura de las circunstancias y llevar la sesión en los términos que corresponde", compartió Colella ayer en diálogo con la prensa. "Seguramente, va a haber varios proyectos que tendrán debate, en especial aquellos que se despacharon a través del artículo 52º, la moción de preferencia. O tal vez, la bancada oficialista votará en negativo sin dar discusión. Desde mi función, haré prevalecer el orden, la coherencia y el diálogo entre los distintos concejales, las carencias más grandes que estaba teniendo la persona que venía ocupando este lugar", expresó. El concejal de Red por Argentina valoró las iniciativas que el presidente titular, Osvaldo Fraticelli, implementó ni bien arribado al cargo, como "la apertura del RAFAM para todo el año, transparentar la contratación de servicios y el pago a proveedores". "Queremos ser un ejemplo para el Departamento Ejecutivo: le queremos demostrar que se puede administrar con transparencia", remarcó. Por otra parte, le solicitó al intendente Abella que firme la reincorporación de los asesores echados la semana pasada por orden del oficialismo. Colella aseguró que el trámite que anuló el decreto "está en orden" y que, de acuerdo a lo que le manifestaron funcionarios del Ejecutivo, solo falta la rúbrica del jefe comunal para darlos de alta nuevamente. "Quizás el intendente está atareado o con muchos problemas, o quizás está en una postura de enojado y caprichoso, y les está haciendo pagar los platos rotos a familias que no pueden llevar su vida cotidiana adelante por no poder cobrar los sueldos como corresponde", expresó el edil.



Ante licencia de Fraticelli, Marco Colella presidiría la sesión

