Esta alergia me está matando. No hay primavera que la rinitis no me ataque por las mañanas, algunas más fuertes que otras. Me dijeron que es por el polen que anda por el aire, y si bien son unos días al año (casi un mes) no solo es la rinitis lo que me jode, sino la irritación de los ojos y la picazón de garganta...

En estas condiciones trato de entablar una conversación con el Perro para sacarlo de su mundo de papel y tinta, donde él se siente tan cómodo. Pero antes de hablar de nada, miro un poco el submundo suyo y leo algunos titulares de los diarios sobre la mesa, como para no quedar tan descolocado. El escozor de mis ojos solo me permite una leidita "diagonal" a las portadas, no podría ponerme a leer ni dos párrafos en estas condiciones.

"¿Se va armando la rosca política, viste? Ya sea desde lo nacional, provincial o municipal la cosa va tomando color a elecciones. El año que viene va a ser una carnicería el tema mediático con los políticos buscando la sangre de sus adversarios..." le comenté, mientras miraba un titular que señalaba a la "Pato" Bullrich como posible candidata a vicepresidente de Macri en 2019.

"Son unos miserables" me dijo entre dientes, mirando el diario que yo había arrojado sobre la mesita del café, que nos quedaba chica entre tostadas, mermelada, manteca, cortados y diarios.

"¡Bueno, aflojá! No es para tanto. Es parte de la democracia y la lucha política. Te la tomás todo a la tremenda..." marcándole su intolerancia.

"¿Aflojá? Mirá Vicente: Yo creo que ni acá ni en la mayoría de los países del mundo se entiende un carajo qué es la política y para qué sirve. No se trata de ninguna lucha, no se trata de disputas ni de verborragias. La política le tiene que dar soluciones a la gente. ¿Vos ves que sirva para eso?" arremetió, levantando temperatura.

Pensé un poco que le iba a contestar, pero seguí en mi postura: "Te vuelvo a repetir, es parte de la democracia esto de intercambiar posiciones hasta a veces con vehemencia. La política se debate y se defiende, cada uno desde sus ideales y sus doctrinas. ¿Qué pretendes? ¿Un sistema monárquico o dictatorial donde uno decide y los otros acatan las ideas de un iluminado?"

"No estoy hablando de eso. Te estás yendo para cualquier lado. Lo que te quiero decir es que la política normalmente se muestra como lo blanco y lo negro, lo bueno y lo malo, la izquierda y la derecha... Es decir, posiciones antagónicas y de abordajes diferentes de problemáticas que deberían estar vinculadas a las necesidades de la gente, que dicho sea de paso muchas veces no sabe de que carajos se está hablando; porque la profundidad de los temas se cocinan a espaldas del pueblo. Viste ayer a Aguad -refiriendose al Ministro de Defensa- que quería dar las explicaciones del hundimiento del San Juan en secreto, sin presencia ni de medios ni de familiares de los 44 tripulantes... ¡Me llena de indignación eso! ¿Cuándo van a entender que son representantes nuestros y nos deben todas las explicaciones que necesitemos?" dijo el Perro, mostrando el por qué le dicen así: le faltaba que le saliera espuma por la boca...

Y siguió: "Yo entiendo a la política de otra manera. A mi me parece que debería establecerse el concepto de políticas de Estado. Por ejemplo, en Campana: Un plan de Salud, un plan de Educación, un plan de Seguridad, un plan de Transporte Público, un Masterplan de obras... Todo esto con un concepto de largo y mediano plazo. Pero esto debe salir de un debate integral donde todos aporten su granito de arena y su interés social. Cuando digo todos es todos: Partidos políticos, profesionales, entidades intermedias, industrias, cultos... ¡Todos! Siempre de cara a la gente y muy participativo, que se enteren desde los escolares hasta los ancianos y que este debate, lleve el tiempo que lleve, sea para establecer lo que se va a hacer en los próximos 30 años" lanzó casi sin respirar, como si todo esto lo tuviera en un guión guardado en algún lugar de su cabeza.

"Pero Perro... eso es una utopía. Las cosas se van construyendo día a día. Si bien hay planificación, es tan dinámico todo, que sería imposible llegar a un acuerdo tan horizontal. Tardaríamos años y no se si alcanzaría" le contesté con convicción que mi postura era la correcta.

"Es que de eso se trata Vicente. Se trata de no disfrazar los intereses particulares con políticas y que, lleve el tiempo que lleve, hagamos un plan para que la gente en el futuro viva mejor. En este caso que estamos hablando de los vecinos de Campana, una vez que tengamos bien definido que queremos y a donde vamos, habiendo participado todos en esa decisión y dándola a conocer metódicamente para que nadie pueda hacerse el distraído; la forma de votar a uno o a otro va a ser mucho más fácil: Quién haya logrado seguir ese camino marcado, ese plan de gobierno para la gente, será votado. Quién no haya avanzado lo suficiente deberá dejar paso a otro, que a la vez deberá demostrar que puede gestionar por el camino correcto. ¿Por qué en definitiva como medimos los logros de un gobierno? ¿Contra qué contrastamos el éxito o el fracaso?" dijo el Perro ya bastante más reflexivo y menos efusivo.

"Si. La verdad tenés razón, muchas veces no sabemos bien cuál es nuestro norte. Más de una vez parece que estamos en manos de las buenas intenciones de las empresas grandes que de alguna manera se hacen cargo de la ineficiencia del Estado y cumplen roles que no les competen, como ha pasado: construcción de escuelas, forestación, servicios comunitarios. Mientras tanto, los políticos disputan puestos y poder, aunque no saben muy bien para qué. Me estas convenciendo..." asentí, palmeando su mano derecha.

"Las empresas, esas que son grandes; tienen bien claro su horizonte. No van a la deriva ni hacen nada por nada. Y su objetivo central es, por definición, maximizar sus ganancias. Nacieron para eso y deben cumplir con sus accionistas que así se lo van a reclamar. No podemos dejar las políticas de Estado en manos de las corporaciones. Puede resultar cómodo, hasta parecer correcto. Pero es un error que a la larga se paga muy caro" cerró el Perro, sacando la mano de abajo de la mía; no muy a gusto con mi gesto amistoso. Al loco no le gusta mucho el contacto físico y no me la dejó pasar.

Vicente Blasco / tiovicenteb@gmail.com