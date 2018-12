Será de 9.30 a 12.30 y 13.30 a 16.30 en la Escuela Técnica Roberto Rocca, según informaron desde el Municipio. Este lunes 10, de 9.30 a 12.30 y 13.30 a 16.30, en la Escuela Técnica Roberto Rocca (Ruta 9 km 71,5 - Colectora Sur) se dictará una clase especial abierta a la comunidad sobre consumos problemáticos. El encuentro se desarrollará en el marco de la Diplomatura en Abordaje Integral de los Consumos Problemáticos impulsada por el Municipio y SEDRONAR. Participarán varios disertantes y paneles. Las licenciadas Luciana Miravalles y Gabriela Boada se referirán a "Perspectiva de género y consumos problemáticos". En tanto que, "La familia y los consumos problemáticos" será abordada por la Lic. Marina D´Angelo. Esta actividad no requiere de inscripción previa por lo que el público interesado en participar deberá acercarse en el día y horario previsto. Desde la organización invitaron a los participantes a llevarse una vianda para el receso del mediodía, ya que en esta oportunidad no habrá posibilidad de comprarla en el lugar. No obstante, quienes deseen adquirir mayor información podrán consultar a través de capacitación@sedronar.gob.ar



