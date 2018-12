Con ganas de realizar un nuevo relevamiento de pesca en el Paraná Guazú para intentar con las distintas especies de temporada, tomé rumbo a los puentes en un día que no pintaba como para ser bueno en cuanto al tiempo. Mi primera parada tradicional la realicé en la Estación del Pescador a metros del peaje Zárate Brazo Largo por unas buenas porciones de carnadas. Continuando el viaje después de abonar el peaje que ya aumentó nuevamente $90 hasta la guardería del Camping Recreo Keidel. Después de acondicionar todos mis elementos de pesca y filmación en mi embarcación salí aguas abajo del Guazú con una sudestada más que importante, navegué hasta las inmediaciones de la boya 167 donde decidí fondear en una profundidad de unos siete metros, teniendo a tiro de caña profundidades mayores. Armé una serie de equipos para también tener la posibilidad de realizar encarnes con distintas carnadas y probar cuál sería la más efectiva, entre las que se encontraban maza y maíz fermentado, tripa de pollo, lombrices, filet y daditos de sábalo fresco, morenas y salamín entre otros. Los piques no se hicieron esperar dándose exclusivamente en principio en los equipos encarnados con lombriz y con respuestas continuas de porteñitos de excelentes portes, los que tomaban el ofrecimiento de pulpitos de lombrices en todas las profundidades. También dieron resultados positivos los encarnes realizados con tripa de pollo para lindos pati y bagres amarillos de muy buenos tamaños pero en menores cantidades, no se dieron resultados efectivos con otras carnadas y con otras especies como bogas o carpas. Si bien en este día tenía todo previsto para realizar una buena gareteada en busca de dorados y tarariras tanto con artificiales como con carnadas naturales, esta posibilidad se vio trunca por la sudestada reinante, la cual promediando el mediodía trajo la lluvia y me obligó a abandonar esta jornada de pesca. En nuestro programa de TV Nº752 de esta semana te mostramos todo lo comentado en esta nota en esta primer entrega, la que podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de YouTube. En nuestro programa radial entérate además del más completo informe del pique por FM Simple 97.3 mhz todos los días jueves de 20:00 A 22:00 Hs con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, con la dirección general de Luis María Bruno y como ya es costumbre toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas, comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 hs.

Excelentes portes y cantidad de porteñitos en esta jornada.



Semanario del Pescador:

Sudestada y buen pique

Por Luis María Bruno

