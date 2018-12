Serán cuatro jornadas que servirán para la organización del certamen que se realizará el año próximo. En la primera fecha, más de 700 chicos pasaron por las canchas del Predio Laziale.

El regreso del fútbol infantil a la Liga Campanense está dando otro paso adelante en este mes de diciembre. Es que después de la asunción de las nuevas autoridades de la Liga Campanense, de la creación de la Subcomisión de Fútbol Infantil y de la jornada amistosa que se realizó en septiembre, en esta parte final del año comenzó a disputarse un Torneo Nivelación que se extenderá durante cuatro jornadas y que "servirá de prueba piloto para el torno largo que va a arrancar en marzo o abril de 2019", según explicó Cristian Tejera, uno de los coordinadores de la subcomisión.

"Sabemos que no va ser fácil el desafío, pero apostamos a todas las instituciones para que podamos dar lo mejor de cada una y trabajar en conjunto por el bien de los chicos", agregó quien trabaja junto a Hugo García en este proyecto.

De esta manera, el pasado sábado se realizó la primera fecha del Torneo Nivelación en el Predio Laziale (ex Lechuga). Y aprovechando las cuatro canchas se presentaron más de 700 chicos de diferentes categorías de las 16 instituciones que conforman esta Liga Infantil que está surgiendo. Así, estuvieron representados Leones Azules, Atlético Las Praderas, Defensores de La Esperanza, Otamendi FC, Real San Jacinto, Deportivo San Felipe, Puerto Nuevo, Lechuga FC, Desamparados FC, Mega Juniors, Chacarita Juniors, Las Campanas, La Rosadita, Santa Florentina, Albizola FC y Río Luján.

"Fue una verdadera fiesta familiar, ya que la jornada estuvo acompañada de un gran marco de público, desde las 9 de la mañana hasta la tarde", le contó Tejera a LAD.

Los resultados de esta primera jornada del Torneo Nivelación se dieron los siguientes resultados:

-Categoría 2004: Leones Azules 1-1 Lechuga FC; Otamendi 3-0 Defensores de La Esperanza; Las Campanas 2-0 Real San Jacinto.

-Categoría 2005/06: Leones Azules "A" 2-2 Santa Florentina; Leones Azules "B" 2-2 Otamendi 2; Río Luján 1-0 Chacarita; Mega Juniors 0-0 Las Praderas.

-Categoría 2007/08: Río Luján 0-7 Las Praderas; Desamparados 8-0 Mega Juniors; Defensores 7-1 Leones Azules; Otamendi 2-1 Lechuga; Chacarita Juniors 0-3 La Josefa.

-Categoría 2009/10: Las Praderas 2-4 Defensores de La Esperanza; Santa Florentina. 6-2 Puerto Nuevo; Lechuga 0-0 Chacarita; Río Luján "A" 2-2 Albizola; Mega Juniors 0-3 Río Luján "B"; La Josefa. 0-9 La Rosadita; Otamendi. 0-0 Desamparados.

-Categoría 2011/12: Río Luján 1-3 Santa Florentina; Mega Juniors 1-3 La Rosadita; San Felipe 2-2 Albizola; Desamparados. 4-0 Puerto Nuevo.

PRÓXIMA FECHA. La segunda jornada de este Torneo Nivelación está programada para este sábado 8 de diciembre, nuevamente en el Predio Laziale (ex Lechuga).

Los partidos de la Categoría 2004 se disputarán en la cancha 1: Real San Jacinto vs Defensores de La Esperanza (9.00), Las Campanas vs Lechuga (9.50) y Leones Azules vs Otamendi FC (10.40).

En tanto, la Categoría 2005/06 tendrá los siguientes encuentros en la cancha 1: Las Praderas vs Albizola (11.30), Otamendi vs Defensores de La Esperanza (12.10) y Santa Florentina vs Mega Juniors (12.50). En tanto, en la cancha 2 jugarán Chacarita vs Lechuga (9.00).

La cancha 2 será escenario de los partidos de la Categoría 2007/08: La Rosadita vs Leones Azules (9.40), Chacarita vs Lechuga (10.20), La Josefa vs Otamendi (11.00), Las Praderas vs Mega Juniors (11.40) y Desamparados vs Río Luján (12.20).

La Categoría 2009/10 jugará en la cancha 3 (de dimensiones reducidas) con la siguiente programación: Río Luján "B" vs La Rosadita (9.00); La Josefa vs Desamparados (9.40); Mega Juniors vs Otamendi FC (10.20), Albizola vs Chacarita (11.00), Lechuga vs Río Luján "A" (11.40) y Defensores de La Esperanza vs Puerto Nuevo (12.20). Mientras que Las Praderas vs Santa Florentina se jugará a las 9.00 en la cancha 4.

Finalmente, los partidos de la Categoría 2011/12 se disputarán en la cancha 4: Puerto Nuevo vs Santa Florentina (9.40), Río Luján vs Desamparados (10.00), Albizola vs La Rosadita (11.00) y San Felipe vs Mega Juniors (11.40).