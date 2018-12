La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 06/dic/2018 Básquet:

Provincial; Ciudad cierra el domingo la primera fase







Por la última fecha de la Zona Norte "B" recibirá a Platense de La Plata en su gimnasio de Chiclana 209. Tras la novena jornada, el Tricolor es líder de su grupo y está 3º en la Tabla General que definirá las zonas para la segunda fase. Concluida la novena fecha del Torneo Provincial de Clubes 2018/19, la Federación de Básquet de la Provincia de Buenos Aires confirmó la programación de lo que será la 10ª y última jornada de la primera fase del certamen, que tendrá a Ciudad de Campana jugando como local en un día atípico: es que recibirá a Platense de La Plata el domingo desde las 20 horas (habitualmente, el Tricolor juega en su casa los viernes a las 21.30). El equipo dirigido por Sebastián Silva llega a este cierre de la primera fase como único líder de la Zona Norte "B", con 7 victorias y 2 derrotas en nueve presentaciones. Y gracias a ese registro se ubica en la tercera posición de la Tabla General, apenas por detrás de Somisa de San Nicolás e Independiente de Tandil, que con marca de 8-1 lideran la Zona Norte "A" y la Zona Sur, respectivamente. De mantenerse este panorama, el CCC integraría en la segunda fase el Grupo C junto al 6º, 10º y 14º de la Tabla General, que actualmente son Regatas de San Nicolás, Ciudad de Saladillo y Teléfonos de Mar del Plata. A esta segunda fase se arrastra el 50% de los puntos obtenidos en la primera, por lo que, con los registros actuales, Ciudad iniciaría con 8 puntos, mientras que Regatas lo haría con 7,5; Ciudad de Saladillo con 6,5; y Teléfonos con 5,5. Por ello, más allá que tiene la clasificación a la segunda fase híperconfirmada, cada victoria cuenta por la posibilidad de lograr un mejor arranque para esta segunda etapa del Torneo Provincial 2018/19 que determinará los cuatro equipos que avanzan directamente a Cuartos de Final y cuáles serán los ocho que disputarán el repechaje por los otro cuatro boletos a esa instancia. El panorama actual del Provincial es el siguiente después de haber concluido la novena fecha: ZONA NORTE "A" RESULTADOS 9ª FECHA: Somisa de San Nicolás 74-64 Atenas de La Plata; Los Indios de Junín 89-64 Independiente de Zárate; Sportivo Pilar 96-65 Deportivo San Vicente. POSICIONES: 1) Somisa (8-1), 17 puntos; 2) Atenas (6-3), 15 puntos; 3) Sportivo Pilar (6-3), 15 pujntos; 4) Los Indios (5-4), 14 puntos; 5) Independiente (2-7), 11 puntos; 6) Deportivo San Vicente (0-8), 8 puntos. ÚLTIMA FECHA: Independiente vs Somisa (viernes 21.30), Atenas vs Sportivo Pilar (viernes 21.30) y Deportivo San Vicente vs Los Indios (domingo 20.00). ZONA NORTE "B" RESULTADOS 9ª FECHA: Platense de La Plata 76-74 Regatas de San Nicolás; Ciudad de Saladillo 63-86 Ciudad de Campana; Defensores Unidos 86-72 Juventud de Cañuelas. POSICIONES: 1) Ciudad de Campana (7-2), 16 puntos; 2) Regatas (6-3), 15 puntos; 3) Ciudad de Saladillo (4-5), 13 puntos; 4) Platense (4-5), 13 puntos; 5) Defensores Unidos (4-5), 13 puntos; 6) Juventud de Cañuelas (2-7), 11 puntos. ÚLTIMA FECHA: Ciudad de Campana vs Platense (domingo 20.00), Juventud vs Ciudad de Saladillo (viernes 21.30) y Regatas vs Defensores Unidos (viernes 21.30). ZONA SUR RESULTADOS 9ª FECHA: Independiente de Tandil 79-71 Carlos Pellegrini de Punta Alta; Sarmiento de Coronel Suárez 75-71 Teléfonos de Mar del Plata; Blanco y Negro de Coronel Suárez 76-72 Sporting de Mar del Plata. POSICIONES: 1) Independiente de Tandil (8-1), 17 puntos; 2) Sarmiento (7-2), 16 puntos; 3) Blanco y Negro (5-4), 14 puntos; 4) Carlos Pellegrini (3-6), 12 puntos; 5) Teléfonos (2-7), 11 puntos; 6) Sporting (2-7), 11 puntos. ÚLTIMA FECHA: Teléfonos vs Carlos Pellegrini (viernes 21.30), Independiente vs Blanco y Negro (viernes 21.30) y Sporting vs Sarmiento (sábado 21.00).



CIUDAD ESTÁ INVICTO COMO LOCAL EN ESTE PROVINCIAL.



Básquet:

Provincial; Ciudad cierra el domingo la primera fase

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: