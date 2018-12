Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 06/dic/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 06/dic/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

Breves: Fútbol







PRIMERA D: después de no poder jugar el martes por la noche por problemas con la iluminación, Argentino de Merlo derrotó ayer a Deportivo Paraguayo.- LOS DOS EN MADRID: Boca Juniors y River Plate se encuentran en Madrid, para definir cuál será campeón de la Libertadores.- FINAL COPA ARGENTINA: Rosario Central y Gimnasia y Esgrima de La Plata disputarán la final de la edición 2018.- PRIMERA B NACIONAL: la 12ª fecha del campeonato se cerró en la noche del martes con la victoria de Mitre por sobre Chacarita.- PRIMERA B METRO: Comunicaciones recibirá esta tarde a Sacachispas.- LOS DOS EN MADRID Los planteles de Boca Juniors y River Plate ya se encuentran en Madrid, donde el domingo desde las 16.30 horas definirán al campeón de la Copa Libertadores en un partido que se disputará en el estadio Santiago Bernabeu. En el Xeneize, el DT Guillermo Barros Schelotto llega con todos sus jugadores a disposición (incluso Cristian Pavón, quien completó su recuperación del desgarro sufrido en el encuentro de ida en La Bombonera), mientras que Marcelo Gallardo no podrá contar con Rafael Santos Borré (suspendido) y, aparentemente, tampoco con Ignacio Scocco, quien todavía no se recuperó de su lesión. FINAL COPA ARGENTINA Esta noche, Rosario Central y Gimnasia y Esgrima de La Plata disputarán la final de la edición 2018 de la Copa Argentina. El encuentro, que comenzará a las 21.10 y tendrá televisación de TyC Sports, se jugará en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Para llegar a esta definición, el Canalla eliminó a Temperley en semifinales, mientras que el conjunto dirigido por Pedro Troglio superó a River Plate en los penales. PRIMERA B NACIONAL La 12ª fecha del campeonato se cerró en la noche del martes con la victoria de Mitre por 2-0 sobre Chacarita en San Martín. De esta manera, el elenco de Santiago del Estero aseguró su clasificación a la próxima Copa Argentina para la que también tienen boletos Sarmiento (J), Nueva Chicago, Independiente Rivadavia, Arsenal y Almagro. Los seis lugares restantes se definirán entre Platense, Gimnasia (M), Agropecuario, Brown (A), Ferro Carril Oeste, Atlético Rafaela, Central Córdoba (SdE) Villa Dálmine, Deportivo Morón e Instituto durante la fecha 13, que comenzará mañana con dos partidos: Temperley vs Independiente Rivadavia y Defensores de Belgrano vs Ferro. El Violeta está obligado a ganarle el sábado a Olimpo (juegan a las 17 horas en el estadio de Mitre y Puccini) y, además, necesita otros resultados que acompañen sus aspiraciones para poder acceder a la próxima Copa Argentina. PRIMERA B METRO En un encuentro pendiente de la 10ª fecha, Comunicaciones recibirá esta tarde a Sacachispas en un partido que se disputará desde las 17 horas en Agronomía. El Lila se encuentra en la 14ª ubicación con 19 puntos, mientras que el Cartero está último con apenas 9 unidades. PRIMERA D Después de no poder jugar el martes por la noche por problemas con la iluminación, Argentino de Merlo derrotó ayer 2-0 a Deportivo Paraguayo y así aseguró su clasificación a la próxima Copa Argentina. Además, quedó como único líder del campeonato con 27 puntos. Por detrás se ubican: 2) Atlas, 24 puntos; 3) Real Pilar, 23 puntos; 4) Liniers, Juventud Unida y Puerto Nuevo, 21 puntos. La 15ª y última fecha definirá a los otros dos clasificados a la próxima Copa Argentina y tendrá los siguientes partidos: el sábado jugarán Real Pilar vs Argentino de Merlo; el domingo lo harán Deportivo Paraguayo vs Juventud Unida; el lunes se enfrentarán Muñiz vs Puerto Nuevo, Atlas vs Argentino de Rosario y Defensores de Cambaceres; y el martes se cerrará con Central Ballester vs Liniers y Centro Español vs Claypole. Para poder clasificar, Puerto Nuevo debe ganarle a Muñiz y necesita una derrota de Real Pilar y que ni Liniers ni Juventud Unida ganen sus respectivos encuentros.

