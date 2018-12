Paola Medina dice que Oscar Parma es inocente

La esposa de Matías Emanuel Arismendi también asegura que un dealer los tenía amenazados por una deuda no saldada, y que fue hostigada por la policía mientras le tomaron declaración el sábado pasado, a horas de la muerte del padre de su hija.

El sábado por la mañana, alrededor de las 9:30, el barrio Dignidad se vio conmovido por el estampido de un arma de fuego. Matías Emanuel Arismendi (25) perdió la vida a manos de una escopeta recortada de su propiedad.

Según las versiones periodísticas publicadas en diferentes medios de comunicación, incluyendo varios de alcance nacional, sindicaron que Oscar Parma, quien además de ser amigo cercano de Arismendi era amante de su esposa, era el autor del hecho.

Sin embargo, Paola Medina, la esposa de Arismendi, con quien tiene una hija de 2 años, se presentó ayer en nuestra redacción para aclarar que la muerte de su esposo fue un suicidio, y que todo sucedió en presencia de Parma quien, en estado de shock se llevó el arma del lugar.

"Yo –dijo Medina a La Auténtica Defensa- estuve hablando minutos antes con él, desde la ventana. Le dije que cuando se le pase la locura vuelva a casa. Incluso le pasé una botella con agua, que la levantó con una soga, para no dejarme entrar. Cuando me fui, yo estaba como a unos 50 metros cuando escuché el escopetazo. Tuve que romper una puerta trasera de la casa para poder entrar y cuando logro entrar a la habitación, no entendía lo que había pasado. Lo levanto como para darle un beso, y cuando me doy cuenta lo vuelvo a largar".

Según el testimonio de Medina, su esposo estaba en estado paranoico por el consumo de drogas y las amenazas que sufría por una deuda no saldada. Que incluso tenía pensado vender el arma con que se quitó la vida para saldar al menos una parte. "Él no tenía miedo por él, tenía miedo por nosotras. Que nos hagan daño… fueron a mi casa y nos amenazaban, pero jamás nos tocaron. Por él teníamos millones de amenazas. Eso sí. Él lo que quería era cuidar a su mujer y a su familia. Repetía constantemente el nombre de esa persona que lo amenazaba y estaba como obsesionado", relató Medina y agregó que cuando ingresa a la habitación donde encuentra a su esposo en el suelo, Oscar Parma le dijo: "Disculpáme que no lo pude salvar, no pude hacer nada… discúlpame Paola" pero yo lo escuchaba sin escucharlo, no terminaba de entender qué estaba pasando".

Medina, también aseguró que la tuvieron declarando en la Comisaría desde las 13 a la 1 de la mañana del día siguiente; que Oscar Parma jamás estuvo prófugo sino que se presentó a declarar espontáneamente; y que la policía no hizo ningún allanamiento, sino que el arma la transportó hasta la comisaría una hermana del acusado.

"A Oscar lo trasladaron a la unidad penitenciaria 21 sin avisarle a ningún miembro de la familia ni le hicieron la prueba de la pólvora en la mano. Si ellos quieren, lo hacen rápido. Y si quieren perder el tiempo, lo pierden… También dijeron que hubo una pelea y no fue así. Por ahí, especularon porque encontraron todo revuelto. Pero era parte del cuadro paranoico de Emanuel, que mencionaba a esta persona que lo amenazaba, y pensaba que estaba escondido detrás de un mueble o una cortina, y movía las cosas de lugar para asegurarse que esa persona no estaba. Encima que se le mató el amigo en la cara, esté comiéndose que él lo mató. Me hicieron llorar acusándome que yo era la amante del amigo de mi esposo, que nos encontró encamados y por eso pelearon. Me tuvieron desde la 1 de la tarde hasta la 1 de la mañana hostigándome y torturándome psicológicamente. Había dos personas que me decían todo el tiempo: mentirosa, decí la verdad…" señaló Paola Medina quien dijo no haber sido asistida en ningún momento por un abogado ni haber declarado frente al fiscal de la causa. Además, redactó un escrito de puño y letra que, a su pedido, reproducimos a continuación.

"Me dirijo a través de este medio para comunicar y aclarar todas las mentiras que se publicaron mediante los medios de comunicación (Crónica TV, Clarín, Campana Noticias, Impacto Local, entre otros).

Soy la mujer de Emanuel Arismendi. Lo aclaro porque todos los medios mencionados anteriormente dijeron que yo era su novia. Hace 4 años que estoy conviviendo con Emanuel y tenemos una hermosa hija de 2 años.

También quiero aclarar que mi esposo no era ningún narcotraficante. No voy a mentir: mi marido consumía. Pero no era un "narco" como dijeron los medios.

También que su muerte fue a causa de un enfrentamiento por drogas, lo cual es mentira. También se dijo que yo afirmé tener una pelea o discusión con mi marido, y que le había dicho que no lo amaba más, lo cual también es otra mentira.

También afirmaron que declaré tener una fogosa relación amorosa con Oscar Parma.

El señor Oscar Parma era amigo de la infancia de mi marido. Eran inseparables. Emanuel lo amaba y Oscar daba su vida por él. Siempre estaban juntos, eran inseparables.

No sé por qué dijeron tantas mentiras, ensuciándonos, si no nos conocían, no sabían quiénes éramos. Al menos si hubiesen tenido la delicadeza de acercarse a mi casa o como lo hicieron los del programa Cortá por Lozano del canal Telefé, quienes me llamaron y me preguntaron al aire todas sus dudas.

También me gustaría que la Justicia sea más rápida, para que Oscar Parma esté libre de culpa y cargo ¿Por qué tantas mentiras dijeron? Oscar no lo mató. Sería incapaz de eso. Todos los que los conocen a Emanuel y a Oscar saben que ellos daban la vida el uno por el otro.

No imaginan el dolor que nos causan con tantas mentiras ¿No pensaron que hay toda una familia sufriendo por la pérdida irreparable de un ser amado? ¿Qué su madre y toda la familia de Oscar Parma está sufriendo porque los medios dijeron que Oscar lo mató, que estaba prófugo, y que la policía logró la detención?

Todo eso es una gran mentira, ya que él, en estado de shock corrió y después se dio cuenta de lo que había pasado, mandó a llamar a su amiga para que lo llevara a la comisaría. ¿Por qué no dijeron eso?

Mintieron también al decir que hallaron el arma en un pozo ciego, cuando su hermana en un remís llevó el arma hasta la comisaría y hay testigos de eso.

Oscar ahora está en la Unidad Penitenciaria 21 de Campana, y la Justicia no fue capaz de comunicar el traslado a su familia.

Voy a demandar a todos los medios que mintieron sobre el suicidio de mi marido Emanuel Arismendi, de 25 años de edad (hasta en eso mintieron).

En Whatsapp está circulando una foto de mi esposo ya sin vida ¿Por qué hicieron eso? ¿No se dan cuenta que estamos con un profundo dolor y con el alma destrozada? ¿Con qué necesidad?

Él no era un perro. Era una persona con un enorme corazón, y por más adicto que haya sido, era papá. Un excelente papá, un marido que se desvivía por su familia y su mujer. Él me amaba y yo lo amo con mi vida (y no como dijeron que ya no lo amaba, que por eso él se confrontó con su amigo del alma quien, según los medios, era mi amante). Mi esposo hacía todo por nosotras.

No pueden publicar en las redes esa foto. De eso hago responsable a la policía, a los peritos y demás, porque esa foto la difundieron ellos.

Todo mal hicieron. Me trataron como a un perro. Me hostigaron cuando fui a declarar, a horas de haber visto a mi marido sin vida. No consideraron mi estado, no les importó nada y me seguían maltratando psicológicamente.

Sepan que quiero que los medios se retracten de todo lo que dijeron, porque la demanda no la voy a hacer por plata. No me importa la plata. Lo que quiero es que Emanuel, mi marido, descanse en paz; y que a Oscar lo dejen libre y limpien su nombre. Porque él no es asesino. Él es un chico con un corazón enorme, fiel y leal a su amigo. Porque así lo fue siempre con Emanuel. Y quiero que también se retracten sobre que yo había confirmado que era amante de Oscar.

Pido que la Justicia actúe rápido, ¡por favor!".