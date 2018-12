La radio FM Santa María cumple este sábado 22 años al aire

Se realizará una Misa de Acción de Gracias a las 8 de la mañana en la Catedral Santa Florentina. En diálogo con La Auténtica Defensa y haciendo un balance de todos los años Gastón Molina, su director expresa "a veces es difícil llevar adelante un medio y mantenerlo pero algunas cosas se lograron a través del tiempo". Este sábado 8 de diciembre FM "Santa María" 91.3 mhz, la radio perteneciente al Obispado de Zárate-Campana cumple 22 años al aire. Desde fines de 1996 difunde una programación de interés general, con la cobertura de los acontecimientos que se destacan en la zona y este sábado compartirá con sus integrantes, colegas, amigos y oyentes la felicidad de cumplir un nuevo año en el aire. Este año no habrá ninguna transmisión especial pero si, como es habitual, los festejos comenzarán con la Santa Misa a las 8 de la mañana en La Catedral Santa Florentina, en acción de gracias por estos años de trabajo fructífero. Será transmitida en vivo a través del 91.3 y por la página web www.santamariafm.com.ar. También la podes escuchar por http://radio.lad.fm/santamaria. "Invitamos a que nos acompañen. La radio continuará con su transmisión habitual con algunos separadores, spots nuevos, que hacen referencia a lo contento que estamos de hacer la radio", agregó Gastón Molina, su director. Continua diciendo "se trata de una radio de escucha, pero fundamentalmente de compañía. "Después de 22 años seguimos renovándonos. Tratando de querer ser un poquito mejor todos los días y de querer darles algo más a nuestros oyentes, siendo consecuente con la idea con la que surgió la radio hace 22 años que era escuchar al oyente, a la comunidad, al vecino. Tener una palabra de aliento y/o esperanza, contar lo bueno y no tan bueno, y trabajar con la realidad". La radio tiene una programación que balancea lo estrictamente confesional con contenidos de interés general: programas periodísticos, deportivos, programas de producción, educación, de trabajo y musicales ya sea de Argentina como de Latinoamérica. "Hay producción nuestra a la mañana y a la tarde y además se suma la parte informativa. Tenemos una variedad de programas que ayudan a tener la radio las 24 horas al aire que no es fácil". Son varias las voces que hoy identifican a la radio que cuenta en su staff a Sandro Fiore y su equipo en deportes, el programa "Campana de América" con Luis "Suky" Ledesma o Raúl Balerio, quien todos los sábados por la noche conduce su "Encuentro con los Clásicos" (fue el primer programa que salió en la emisora y que este año fue ternado para el Martín Fierro Federal de Radio). También forma parte la productora, movilera y conductora de la tarde, Carolina Martinolli. Por su parte Molina conduce "La Mañana de Santa María" y como operador está el joven Emanuel Garios. Desde el 2007 puede ser escuchada desde cualquier rincón del planeta. "Nos adaptamos y tomamos el avance de la tecnología, la difusión a través de las redes sociales ayuda a que nos conozcan de diferentes lugares. Nosotros no vamos hacer una radio del mundo pero sino que el mundo sepa de lo que pase en Campana a través de la tecnología. Es tener un contacto más rápido con la gente", opina el director. En 2014 FM Santa María 91.3 fue reconocida por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación por su labor diaria ejercida con transparencia y libertad. "A veces es difícil llevar adelante un medio y mantenerlo pero algunas cosas se lograron a través del tiempo, en eso estamos. El espíritu de la radio es ser abierta y de carácter masivo, es un medio muy lindo y que acompaña. Cada radio tiene su propia característica como todos los medios de comunicación. Fm Santa María se fue caracterizando por la escucha del oyente". Molina es optimista y a pesar que según él este 2018 fue "de transición por la situación del país principalmente", "todos los años renovamos nuestras expectativas para el próximo año, seguimos con proyectos de mejorar y de incorporar nuevas tecnologías. Generar nuevos espacios dentro de la radio, para que se conozcan otras propuestas y/o voces, seguir creciendo como medio de comunicación. Ojalá y es nuestro deseo que todos nuestros oyentes anden bien, que sean felices, que puedan disfrutar de la vida y de un nuevo año, que lo sepan valorar, que tengan trabajo y salud. Que la radio les sirva de compañía en sus distintos momentos".

Gastón Molina, Emanuel Garios y Carolina Martinolli



La radio FM Santa María cumple este sábado 22 años al aire

