SE PONE EN MARCHA LA FECHA 13 Este viernes comienza la 13ª fecha del campeonato de la Primera B Nacional con dos partidos: Temperley vs Independiente Rivadavia (19.00 por DirecTV) y Defensores de Belgrano vs Ferro Carril Oeste (20.05 por TyC Sports). En tanto, mañana sábado, además de Villa Dálmine vs Olimpo, también juegan: Platense vs Los Andes (17.05 por TyC Sports) y Agropecuario vs Guillermo Brown de Puerto Madryn. Mañana sábado recibe desde las 17 horas a Olimpo de Bahía Blanca. Para acceder a la Copa, además de sumar de a tres necesita otros resultados. El DT Walter Otta realizaría una única variante por la suspensión de Alarcón. Este sábado, Villa Dálmine cerrará un semestre irregular en el campeonato de la Primera B Nacional. E intentará hacerlo de la mejor manera para tratar de llegar a la próxima Copa Argentina y, sobre todo, para quedar lo mejor posicionado posible de cara a la segunda mitad de la temporada. Será mañana desde las 17 horas en el estadio de Mitre y Puccini frente a Olimpo de Bahía Blanca, en un partido correspondiente a la 13ª fecha y que será arbitrado por Diego Ceballos. Después de un arranque con dos grandes victorias (Instituto y Temperley), el Violeta se desinfló a partir de aquel empate que lo robó Mitre en Campana en la parte final de un encuentro que iba ganando 2-0. Entonces llegó esa racha de nueve partidos sin victorias, que ni siquiera se cortó en cotejos en los que el equipo de nuestra ciudad fue superior a su rival y contó con claras situaciones para terminar en ventaja. En ese contexto, Felipe De la Riva escapó hacia Carlos Casares y dejó abierta la puerta para el regreso a Walter Nicolás Otta. Finalmente, el pasado domingo 25 de noviembre, Villa Dálmine cortó esa racha de nueve juego sin triunfos superando con claridad ni más ni menos que a Nueva Chicago, uno de los líderes de la divisional. En ese contexto y ubicado en la 14ª posición con 14 puntos llega hoy al último compromiso del año. Una victoria frente a Olimpo no sólo lo mantendrá con chances de clasificar a la próxima Copa Argentina (acceden, por promedio de puntos, los doce mejores equipos de este semestre), sino que le agregaría más aire en la lucha por la permanencia y lo dejaría muy cerca de la zona de clasificación al Reducido por el segundo ascenso. Un escenario propicio para afrontar con expectativas positivas reales la segunda parte del campeonato. En cuanto a lo futbolístico, Otta realizaría una única variante para recibir al elenco de Bahía Blanca: ingresaría Marcos Martinich en reemplazo del suspendido Fernando Alarcón (cinco amarillas). De esta manera, Cristian González pasará a jugar como primer marcador central y Martinich volverá a la titularidad en la posición que más ha jugado esta temporada: marcador central izquierdo. Después no habría novedades en relación a lo presentado frente a Nueva Chicago, dado que fue soberbia la actuación de Cristian Álvarez junto a Matías Ballini en el "doble 5". Por eso, si hay una alternativa a la que podría apostar "Nico" sería al ingreso de Marcelo Estigarribia, quien marcó un gol clave en Trelew frente a Guillermo Brown de Puerto Madryn y después un doblete en un amistoso ante Puerto Nuevo. En caso de tener su primera chance como titular, el entrerriano suplantaría a Mariano Miño y liberaría a Ijiel Protti para "salir" a asociarse con los mediocampistas. Entonces, los posibles once de Villa Dálmine para mañana serían: Juan Ignacio Dobboletta; Nicolás Sansotre, Cristian González, Marcos Martinich, Juan Ignacio Alvacete; Federico Jourdan, Cristian Álvarez, Matías Ballini, Emanuel Molina; Miño o Estigarribia e Ijiel Protti. En cuanto al banco de suplentes podría haber novedades por dos delanteros que avanzaron mucho en su puesta a punto: Martín Comachi dejó atrás los dolores que padecía tras el desgarro sufrido ante Brown (A), mientras que Germán Lesman también estaría en condiciones óptimas para recibir su primera convocatoria de la temporada. Ello se conocerá esta tarde, cuando tras el entrenamiento vespertino (último de la semana), se confirme la lista de citados. Por su parte, Olimpo (12 puntos en 11 partidos) llegará a Campana en una situación complicada: se encuentra en el último lugar de la tabla de Promedios de los equipos "indirectamente afiliados". En la última fecha igualó 1-1 con Gimnasia de Mendoza como local, condición en la que sumó 11 de sus 12 puntos. Sí: como visitante sólo logró empatar frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. Sus restantes cuatro compromisos disputados fuera de Bahía Blanca fueron derrotas. Y contando la temporada anterior, el Aurinegro acumula 14 encuentros sin ganar como visitante en una racha de 2 empates y 12 derrotas. Conducido por Darío Bonjour, Olimpo cuenta con un plantel conformado en su mayoría por valores de sus divisiones juveniles, reforzado por jugadores de trayectoria en Primera División como Raúl Iberbia (defensor, ex Estudiantes de La Plata, San Martín de San Juan y Colón, entre otros), Gabriel Graciani (ex Independiente, Colón y Estudiantes, entre otros) y Ezequiel Vidal (ex Independiente y con varias temporadas en Primera con Olimpo).

EL VIOLETA ENTRENÓ AYER POR LA MAÑANA EN EL ESTADIO. MARCOS MARTINICH REGRESARÁ A LA TITULARIDAD POR LA SUSPENSIÓN DE ALARCÓN. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 3. Hasta el momento, Villa Dálmine y Olimpo se enfrentaron solamente dos veces. Ambas fueron en la temporada 1989/90 del Nacional B: EL PRIMER ENCUENTRO: Se jugó en Bahía Blanca el sábado 2 de diciembre de 1989, por la 18ª fecha. El partido fue suspendido por el árbitro Mario Gallina al culminar la primera etapa por agresión a un juez de línea. Posteriormente, el Tribunal de Disciplina le dio por ganado el encuentro a Villa Dálmine por 1 a 0. EL SEGUNDO ENCUENTRO: Se jugó en Campana el sábado 5 de mayo de 1990, por la 39ª fecha de esa misma temporada 1989/90, y terminó en empate 1-1, un resultado que sentenció el descenso de Olimpo. La síntesis de ese partido fue: VILLA DALMINE (1): Carlos Alberto Tallarico; José Alberto Céliz, Marcelo Horacio Pérez, Oscar Ernesto Barrios y Germán Gabriel Del Pino; Aníbal Daniel Elías Bustos, Carlos Alberto Pereyra y Antonio Fernando Labonia; Ariel Omar Cieri, Gustavo Pablo Bartolucci (Juan José Cerrutti) y Alberto Sergio Arena (Daniel Alejandro Robina). DT: Jorge Eduardo Dominichi. SUPLENTES: Pablo Fernando Cappelletti, Leonardo Silvio Franco y Fernando José Borio. OLIMPO (1): Gerardo Juan Bolletta; Horacio Zenón Robledo, Miguel Ángel Suárez, Alberto Fabián Ehulech y Manuel Alberto Cheiles; Alfredo Aquiles Oviedo, Daniel Oscar Ronco y Ramón Armando Mansilla (Rubén Omar Favret); Marcelo Favio Nisi (Sergio Raúl Tasara), Raúl Daniel Schmidt y Francisco Omar Vargas. DT: Julio César Fernández. SUPLENTES: Sergio José Hernández, Hugo Osvaldo Stach y Luis Alberto Díaz. GOLES: ST 8m Cieri (VD) y 13m Barrios, en contra (O). CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Patricio Sinnott #FútbolProfesional | Las mejores imágenes del entrenamiento de esta mañana en el estadio de Mitre y Puccini. #VamosViola. pic.twitter.com/OXGfWFiNVy — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 6 de diciembre de 2018

Primera B Nacional:

Villa Dálmine intentará cerrar el año con una victoria y la clasificación a la Copa Argentina

