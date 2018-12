HCD: Cambiemos se retiró del recinto

Fue durante la primera sesión de prórroga de las dos pautadas para diciembre. El oficialismo intentó reformar el uso de las mociones de preferencia pero perdió la votación y se fue. La sesión continuó. El Honorable Concejo Deliberante vivió una sesión casi caótica. La tensión entre los bloques oficialista y opositores atravesó todo el debate y terminó provocando que los concejales de Cambiemos se levantarán y se fueran del recinto tras perder una votación. A continuación, un repaso por lo más destacado de la primera sesión de prórroga de HD pautada para el mes de diciembre. REFORMA, RECHAZO Y RETIRO El concejal Diego Lis (Cambiemos) propuso una moción para que el reglamento interno del HCD imité al de la Legislatura bonaerense y así poner un máximo de tres proyectos despachados por mociones de preferencia por sesión. "Es para mejorar la calidad del debate", sostuvo el edil, quien criticó que sean decenas los proyectos que la oposición despacha de comisiones de esa manera. Sin embargo, la iniciativa de Lis se encontró con el rechazo opositor, que consideró que el reglamento interno del cuerpo es claro y que el artículo 52 que habilita los despachos de comisión por el voto de la mayoría del recinto se aplica solo en los proyectos que Cambiemos se niega a liberar de las comisiones donde tiene el control. Cuando la moción presentada por Lis perdió la votación, el bloque de Cambiemos en su conjunto se levantó y abandonó la sesión. "¿Cuánta democracia se bancan estos conservadores que se están yendo del recinto? ¿Cuánta democracia se bancan y vienen a hablar de libertades?", indagó Soledad Calle (PJ-Unidad Ciudadana) cuando todavía no habían dejado el Salón Blanco la totalidad de los ediles oficialistas. Por su parte, Axel Cantlon propuso un cuarto intermedio para tratar de convencer a los concejales de Cambiemos de regresar a sus bancas. Este intervalo se extendió durante casi 15 minutos y no logró traer de vuelta a los macristas. "COMO UNA RATA" Al tratarse el pedido de licencia del expresidente del HCD Sergio Roses, que esta semana volvió a asumir funciones en el Departamento Ejecutivo, Axel Cantlon aprovechó para criticarlo de nuevo: llegó a decir que se fue del cuerpo "huyendo como una rata". Cantlon hizo referencia al traumático recambio de autoridades del Concejo Deliberante y cuestionó que -a su entender- Roses no haya acompañado la transición de manera democrática. "Se fue huyendo como una rata sin ni siquiera sentarse a dialogar con el presidente entrante para saber en qué condiciones estaba dejando el cuerpo, para ponerse a disposición para cualquier inconveniente o cualquier cuestión que haya que resolver. Y eso habla muy mal de su forma de actuar", sostuvo el concejal vecinalista. "(Roses) No ha tenido un proceder acorde al ejercicio de la Presidencia como también a la hora de salir de ella", subrayó Cantlon. Posteriormente, y luego de un reclamo de Carlos Cazador (Cambiemos), el presidente Osvaldo Fraticelli le pidió a Cantlon que corrija el adjetivo usado para con Roses: el edil dijo entones que su intención "no fue ofender a nadie" sino "graficar una situación". TRACCIÓN A SANGRE: VETO PARCIAL Ayer se confirmó el veto parcial del intendente Abella sobre el proyecto para reemplazar la tracción a sangre en el Municipio de Campana, presentado a instancias del concejal Osvaldo Fraticelli (PJ-Unidad Ciudadana) y que contó con los aportes de la edil Rosa Funes (UV Más Campana). En ese sentido, Funes señaló inconsistencias entre el veto y los artículos que sí fueron reglamentados por el Departamento Ejecutivo, e indicó que el Municipio debería hacerse cargo de buscar recursos con organismos provinciales para avanzar con la sustitución de la tracción a sangre, tal como quedó de manifiesto en la ordenanza modificada por Abella. Por su parte, la concejal Soledad Calle (UC-PJ) expresó que su bloque tenía la voluntad de "generar una solución que garantice dos derechos que tienen que convivir de la mejor manera: uno el que tienen las familias de los carreros a un trabajo digno y otro el que tienen los animales". "Lamentablemente se han vetado todas las partes de la ordenanza que generaban las herramientas para una solución, y quedó la parte declamativa", afirmó. Un vecino defensor de los derechos animales pidió hablar frente al Concejo, moción que fue aceptada por los concejales. "Me parece importante que esta ordenanza se pueda sacar adelante dejando los egos de lado porque en el medio estamos los vecinos y los animales. También nos parece importante el proyecto para prohibir la pirotecnia, que está todavía en comisión", expresó.



Cambiemos se fue del recinto, aunque la sesión continuó





HCD: Cambiemos se retiró del recinto

