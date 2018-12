Gustavo Parravicini

¡Qué mes complicado Diciembre! Para mí tiene sabor a contradicciones, a tensión social: es el mes donde chocan realidades. Por un lado te bombardean con propagandas de todo lo que podes consumir para ser feliz en un verano radiante, para gente rubia, de dientes rubios, de ojos rubios. Y por el otro está la realidad de las mayorías postergadas que, hoy como nunca, tienen la capacidad de consumir lo mínimo e indispensable para sobrevivir desde la exclusión. El nuevo reglamento presentado por "Pato" Bullrich Luro de Pueyrredón genera gran preocupación en los grandes centros de consumo, puesto que Papá Noel y los Reyes se estarían negando a realizar su trabajo: tienen miedo de ser fusilados por la espalda al saltar de un techo al otro, o al ser encontrados en un jardín entre las penumbras; o por tener que dejar un regalo en una comisaría. Chocobar ya estaría descartado de todas las listas. Y hablando de las Fiestas, pasó el G20, una fiesta pagada por el "Gran Pueblo Argentino" a la que acudieron los señores del vil poder mundial a definir problemas que les permiten seguir siendo una elite que no nos incluye. Y hemos pagado la fiesta nosotros, viejos paganinis de la fiesta universal. Quizás solo yo sienta que todo sigue igual o peor y realmente las cosas están mucho mejor luego de semejante evento, "el más importante de la historia Argentina" según funcionarios de este Gobierno Nacional. Después de esta fanfarria y glamour, saludos, honores, simpatía y amor, de equivocarme, por favor avisen. Este domingo estaríamos terminando la agenda impuesta por la cortina de humo gubernamental y de a poco estaríamos entrando en la realidad de diciembre, mes complicado si existe, resuelto el superclásico y con un campeón de la Libertadores de América en España, con Colón festejando nuevamente de la mano de Fernando e Isabel, los Reyes Católicos, los argentinos estaríamos entrando de lleno en nuestro fin de año. Mientras, dos datos a tener en cuenta: 1) Desde que Gobierna Macri, dos argentines por minuto pasan a ser pobres y uno cada 73 segundos cae en la indigencia. 2) Somos un país con un 48 % (6,3 millones) de niños pobres según UNICEF y la mitad de éstos muestra "severas" privaciones de derechos fundamentales, como vivir al lado de un basural, en una zona inundable o padecer problemas de acceso al agua potable. Nada de sorpresas: un gran aumento de las diferencias entre clases sociales. Pobres más pobres, ricos más ricos. Aumentará la grieta entre los niños empobrecidos por el modelo económico impuesto sin la ilusión de participar en la fiesta y los bendecidos por la meritocracia que todo lo puede. Es tan poco lo que falta para que el Diciembre Argentino nos vuelva a sorprender, que voy a hacer un poquito de historia, para recordar que el 19 de diciembre se cumplirán 17 años del crimen de Pocho Lepratti, militante popular asesinado por la policía rosarina en la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001. Pocho cruzaba todos los días la ciudad de Rosario en bicicleta, desde el barrio Ludueña donde vivía y practicaba el compromiso con chiques en situación de vulnerabilidad económica, social y cultural, hacia Las Flores, a la escuela donde trabajaba como ayudante de cocina. Trabajando por y con los demás, lo mataron cuando, en uno de esos días revueltos y feroces de nuestros diciembres, en este caso del 2001, un patrullero llegó a la zona de la escuela donde trabajaba con la decisión de reprimir. El ángel de la bicicleta subió al techo de la escuela junto con un profesor de matemáticas y dos compañeras del comedor y les pidió a los policías que no dispararan, que adentro no había más que pibes comiendo. De nada sirvieron los pedidos de alto el fuego: fue fusilado por la policía de Santa Fe. Dos certezas tenemos a este 7 de diciembre: "El ángel de la bicicleta" no estará con sus chiques y los Reyes Magos y Papa Noel están en peligro.

Papá Noel y los Reyes Magos

Por Gustavo Parravicini

