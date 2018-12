La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 07/dic/2018 Este fin de semana no habrá servicio de recolección de residuos







A raíz del feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María que se celebra este 8 de diciembre se interrumpe el servicio. Se retomará con normalidad desde el lunes 10. La empresa Agrotécnica Fueguina no realizará la recolección durante este fin de semana, según informaron desde el Municipio. La Subdirección de Higiene Urbana indicó que "el servicio se interrumpirá a raíz del feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María que se celebra este 8 de diciembre". Se retomará con normalidad a partir del lunes 10. Por lo que, durante el fin de semana se solicita a los vecinos evitar el retiro de las bolsas de residuos de sus domicilios a fin de colaborar así con la limpieza y el orden de la ciudad.

#Aviso a la comunidad: Este fin de semana no habrá recolección de residuos en Campana. El servicio será interrumpido a raíz del feriado por el "Día de la Inmaculada Concepción de María" que se celebra este 8 de diciembre. La actividad se retomará con normalidad desde el lunes 10. pic.twitter.com/8gk0cVTjOK — Campana INFO (@CampanaInfo1) 7 de diciembre de 2018 Aviso #ALaComunidad este fin de semana NO habrá servicio de recolección de residuos. Es a raíz del feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María que se celebra este 8 de diciembre. Se retomará la actividad con normalidad el lunes 10 ♻️ pic.twitter.com/BHTeHTtbzv — Magui Felizia (@mawifelizia) 7 de diciembre de 2018

Este fin de semana no habrá servicio de recolección de residuos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: