El pasado sábado se disputaron los ocho encuentros correspondientes a los repechajes. Los partidos de ida de Octavos de Final se jugarán este sábado. Mañana sábado comenzarán a disputarse los Octavos de Final de la "Copa Ameghino Servicios, 50º Aniversario", el Torneo de Fútbol 7 que organiza el Club Ciudad de Campana en sus canchas de césped sintético. El cuadro con los mejores 16 equipos del certamen quedó definido el pasado sábado, cuando se jugaron los ocho repechajes reclasificatorios, que arrojaron los siguientes resultados -Metalúrgica Gapsof 2 - Carnicería Belén 8. Goles: Gonzalo Ramos (2) (MG); Miguel A. Herrera (4), Diego Scoccia (3) y Matías López (CAB). -Inmobiliaria Gómez Ayerra 0 - Mirtha La Pantera 1. Gol: Walter Bertoli Barsotti (MLP). -Paso a Paso 7 - Rocamora FC 4. Goles: Augusto Puzzo (2), Valentín Di Doménica (2), Sebastián Antelo (2) y Gonzalo Bortagaray (PAP); Fernando Brito (2), Jonathan Saucedo y Gustavo Benítez (RFC). -Shalke 04 0 - LAD 1. Gol: Nicolás Bordenave (LAD) -La 20 1 - CYL 1. Goles: Pablo Godoy (LA20); Nicolás Vera (CYL). En definición por penales, CYL se impuso 4-2. Leandro Sánchez, Cristián Torres, Franco Toloza y Cristián Sica convirtieron para CYL, mientras que Pablo Godoy y Tadeo Mc Intyre anotaron para La 20. -Lubricentro El Changuito 0 - Plegadoras Migueles 2. Goles: Sebastián Escuredo y Facundo Ponce de León (PLE). -Paliza Táctica 2 - Gallego Automotores 4. Goles: Matías Davico y Nicolás Bodano (PAL); Facundo Rambaud (2), Agustín Lucero y Emmanuel Zurita (GA). -Amigos de Ronaldo 3 - OLC Combustibles 1. Goles: Esteban Pata (2) y Franco Parrilla (ADR); Alejandro Soto (OLC). OCTAVOS DE FINAL Con estos resultados, los cruces de Octavos de Final quedaron conformados de la siguiente manera: -Lavadero Mr. Wash vs. Amigos de Ronaldo -Inmobiliaria Dacunda vs. Gallego Automotores -Interacero vs. Plegadoras Migueles -Branca FC vs. CYL -Hierros Campana vs. LAD -Criscar Premium vs. Paso a Paso -La Chancleta de Neymar vs. Mirtha La Pantera -Humilde Team vs. Carnicería Belén Los partidos de ida se disputarán este sábado desde las 16 horas, mientras que los encuentros de vuelta se jugarán el sábado 15, también desde las 16 horas. GOLEADORES Completada la etapa de repechaje, la tabla de máximos artilleros del torneo quedó de la siguiente manera: 1) Cristián Sica (CYL), Maximiliano Márquez (Inm. Dacunda) y Tomás Gatti (Interacero), 30 goles; 4) Diego Gómez (Lavadero Mr. Wash), 29 goles; 5) Agustín Monteleone (Shalke 04) y Facundo Cremon (Rocamora FC), 27 goles; 7) Julián Rodríguez (Hierros Campana), 24 goles; 8) Diego Scoccia (Carnicería Belén) y Nicolás Bravo (La Chancleta de Neymar), 20 goles; 10) Nicolás González (Lavadero Mr. Wash), 19 goles.

PASO A PASO VENCIÓ 7-4 A ROCAMORA FC Y AVANZÓ A LOS OCTAVOS DE FINAL.



Fútbol 7:

Se definieron los Octavos de Final del Torneo del Club Ciudad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: