En tanto, esta noche se define la categoría Baby del Torneo Escolar: la Escuela 2 y el Aníbal Di Francia juegan la final de la Copa de Oro desde las 21.40 horas. El Torneo Escolar de Baby Fútbol que se disputa en el Club Plaza Italia sumó dos nuevos campeones: el miércoles, en sus respectivas finales de la Copa de Oro, el Colegio Dante Alighieri se coronó en la categoría Cebollitas (6 y 7 años), mientras que el Colegio Santo Tomás de Aquino "C" se consagró en Mosquitos (8 y 9 años). De esta manera se suman a Siglo XXI "B", que ya se había coronado en el Torneo Femenino, por lo que sólo resta una categoría por definirse y eso sucederá esta noche, cuando la Escuela 2 y el Colegio Aníbal Di Francia protagonicen la final de la Copa de Oro de Baby (10 y 11 años) desde las 21.40 horas. LA DANTE, EN CEBOLLITAS. El campeón de la categoría más pequeña del Torneo Escolar de Baby Fútbol fue el Colegio Dante Alighieri. Este equipo fue 3º en la fase clasificatoria y luego, en las semifinales de la Copa de Oro superó en definición por penales a Santo Tomás "A" (que había sido 2º). De esta manera accedió a la final, donde esperaba la Escuela 17, ganadora de la fase clasificatoria. Y después de empatar 2-2 en el tiempo regular, los penales volvieron a sonreírle al Colegio Dante Alighieri, que por esa vía se coronó campeón en Cebollitas. El equipo "Azzurro" fue dirigido por Germán Del Molino y Gabriel Di Tommaso y estuvo integrado por Francis Lacapra, Tiago Albornoz, Ignacio Jaurena, Juan Francisco Moroni, Fabricio Medina Fara, Federico Fernández, Alfonso Raina, Máximo Corominas, Gio Di Tommaso, Santiago Moroni y Dante Santucho. En tanto, en el partido por el tercer puesto de la Copa de Oro, Santo Tomás "A" venció 3-1 a la Escuela 1 y de esa manera se subió también al podio de la categoría. Mientras que la Copa de Plata fue ganada por la Escuela 7 (7º de la fase clasificatoria), luego de vencer 3-1 en la final a la Escuela 5. En tanto, la Escuela 22 superó 2-0 a la Escuela Normal en el partido por el tercer puesto de la Copa de Plata. LA SANTO, EN MOSQUITOS. Después de haber terminado en la segunda posición de la fase regular con 40 puntos (13 victorias, un empate y dos derrotas), el equipo Santo Tomás de Aquino "C" superó 7-4 en las semifinales de la Copa de Oro a la Escuela 5. De esa forma se clasificó a la final que disputó el miércoles frente al Colegio Dante Alighieri, que fue el ganador de la etapa clasificatoria con 45 puntos, después de una campaña de 15 victorias y una sola derrota, justamente frente a Santo Tomás "C". Y como la tercera es la vencida, "la Santo" terminó festejando el título luego de imponerse por 5 a 1. Este equipo del Colegio Santo Tomás "C" fue dirigido por Federico Gásperi y estuvo conformado por Joaquín Martínez, Iván Bellanguer, Bautista Saavedra, Gerónimo Suárez, Manuel Martínez, Franco Ricciardi Morello, Ramiro Espíndola y Benjamín Molineris. En tanto, el tercer puesto de esta Copa de Oro se definirá esta noche con el partido entre la Escuela 5 y el Colegio Aníbal Di Francia. Mientras que en la Copa de Plata (que disputaron los equipos que terminaron del 5º al 8º puesto en la fase clasificatoria), Santo Tomás "A" y Santo Tomás "B" empataron 2-2 la final y por decisión del Colegio terminaron igualados. Esta noche, los equipos de la Escuela 17 y la Escuela 22 definirán el tercer puesto de la Copa de Plata. BABY: LA 2 VS EL ANÍBAL. De la Copa de Oro de esta categoría participaron los cuatro mejores de cada una de las dos zonas en las que se dividieron los 17 equipos inscriptos. Así, tras jugarse primeramente los Cuartos de Final, el pasado lunes se disputaron las semifinales. Y en esa instancia, el Colegio Aníbal Di Francia (que había sido 3º de la Zona A) venció 2-1 a la Escuela 17 (4º de la Zona B), mientras que la Escuela 2 (3º de la Zona B) superó 5-2 al Colegio San Roque "B" (1º de la Zona B). De esta manera, sorpresivamente, la final de la categoría será entre equipos que terminaron la fase clasificatoria en la tercera posición de sus respectivas zonas: el Colegio Aníbal Di Francia y la Escuela 2 se enfrentarán esta noche desde las 21.40 para definir al campeón. En tanto, la Escuela 17 y Colegio San Roque "B" jugarán por el tercer puesto. En tanto, en las semifinales de la Copa de Plata, la Escuela 14 derrotó 5-3 al Santo Tomás "B", mientras que la Escuela 1 le ganó 6-2 a la Escuela 27 "B". Así, estos dos equipos se clasificaron para definir el ganador de la Copa de Plata. PROGRAMACIÓN PARA HOY. Este viernes por la noche se realizará la última jornada de partidos con el siguiente programa: 19 horas: Escuela 17 vs Escuela 22, por el 3er puesto de la Copa de Plata de la categoría Mosquitos. 19.40 horas: Santo Tomás "B" vs Escuela 27 "B", por el 3er puesto de la Copa de Plata de la categoría Baby. 20.20 horas: Escuela 17 vs Colegio San Roque "B", por el 3er puesto de la Copa de Oro de la categoría Baby. 21.00 horas: Escuela 1 vs Escuela 14, final Copa de Plata categoría Baby. 21.40 horas: Escuela 2 vs Aníbal Di Francia, final Copa de Oro categoría Baby. 22.20 horas: Escuela 5 vs Aníbal Di Francia, por el 3er puesto de la Copa de Oro de la categoría Mosquitos.

EL EQUIPO DEL COLEGIO DANTE ALIGHIERI QUE SE CORONÓ EN CEBOLLITAS, LA MÁS PEQUEÑA DE LAS TRES CATEGORÍAS.





EL CAMPEÓN DE LA CATEGORÍA MOSQUITOS: SANTO TOMÁS “C".





FABRICIO MEDINA FARA MARCÓ LOS DOS GOLES DE LA DANTE ALIGHIERI EN LA FINAL DE CEBOLLITAS.



Baby Fútbol:

Dante Alighieri se coronó campeón en Cebollitas; y Santo Tomás “C", en Mosquitos

