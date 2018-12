La emisora de nuestra ciudad recibirà la transmisión el domingo desde Madrid del partido que jugarán River Plate vs Boca Juniors en el Estadio "Santiago Bernabeu" sumándose a la cadena radial con AM 890 Radio Libre que realizará la cobertura del partido con el relato de Marcelo Giovannini y los comentarios de Daniel Cairo quienes unieron sus transmisiones partidarias de Boca (Giovannini) y de River (Cairo) para lograr esta sociedad periodística de la que también participara Radio Cadena 1 Am 1240 y que tendrá como tercera opción a la emisora de nuestra ciudad que lo tendrá a Ricardo Stecconi haciendo la previa habitual de "Fùtbol con Estilo Internacional" con varias ex figuras que disputaron los "clásicos" inolvidables hasta que llegue el contacto desde España. Una vez màs Radio City la radio con + Fùtbol de Campana estará presente con la final del siglo gracias a la amistad de Ricardo con ambos periodistas con quién habitualmente comparte las previas en la Bombonera y en el Monumental.



Marcelo Giovannini





Giovanini Cairo



Radio City Campana FM 91.7 Mhz en cadena con Radio Libre AM 890 transmitirá la súper final

