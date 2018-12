EL PROVINCIAL, EL DOMINGO Por la 10ª y última fecha de la Zona Norte "B" del Torneo Provincial de Clubes 2018/19, Ciudad de Campana estará recibiendo a Platense de La Plata el domingo desde las 20 horas en su gimnasio de Chiclana 209. En caso de ganar, el Tricolor cerrará la primera fase con registro de 8 victorias y apenas 2 derrotas, logrando un arrastre de 9 puntos para la segunda etapa de la competencia. Se jugará en tres días: lunes 10, miércoles 12 y lunes 17 en el gimnasio de Defensores Unidos de Zárate. Todavía falta definirse el cuarto participante. La Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) informó el fixture, los días y horarios para el Final Four del Torneo Clausura 2018 de Primera División. De esta manera, el Club Ciudad de Campana ya conoce su ruta en este cuadrangular que se disputará en el gimnasio de Defensores Unidos de Zárate, pero al que todavía le resta confirmar un participante. Es que mientras el Tricolor, CADU y Sportivo Escobar barrieron sus series de Cuartos de Final, Sportivo Pilar y Porteño de General Rodríguez están igualados 1-1 y definirán el último boleto al Final Four en un tercer juego. Mientras tanto, la ABZC ya confirmó que el cuadrangular que definirá al campeón se disputará en tres jornadas de dos partidos cada una: el lunes 10, el miércoles 12 y el lunes 17, con los mismos horarios (20 horas el primer encuentro y 21.30, el segundo). En la primera jornada, Ciudad de Campana enfrentará a Sportivo Escobar a las 20 horas; en la segunda se medirá con el ganador de Sportivo Pilar y Porteño, nuevamente a las 20 horas; y en la tercera chocará con Defensores Unidos a las 21.30 horas. El cuadrangular se realiza en Villa Fox porque Defensores Unidos fue el mejor equipo de la fase regular (está invicto en el certamen) y de esa manera se ganó el derecho a organizar el Final Four, cuya definición estará atada también a los planteles que presenten cada uno de los equipos participantes. Es que en los casos del CCC, CADU y Sportivo Pilar tendrán la posibilidad de "mechar" jugadores que han competido, hasta el momento, de manera exclusiva en el Torneo Provincial. Mientras que en el caso de Sportivo Escobar, es más difícil que utilice "refuerzos" del plantel que presenta en el Torneo Federal (ex Liga B), porque ha presentado a lo largo de este Clausura el equipo que en otras oportunidades se denominó Sportivo Escobar "B", con varios jugadores que en el último Oficial de la ABZC compitieron para el Campana Boat Club, como Matías Basso, Federico Verde y Alejandro Gallardo. PROGRAMACIÓN F4 -Lunes 10: Ciudad de Campana vs Sportivo Escobar (20.00) y Defensores Unidos vs Porteño/Sportivo Pilar (21.30) -Miércoles 12: Ciudad de Campana vs Porteño/Sportivo Pilar (20.00) y Defensores Unidos vs Sportivo Escobar. -Lunes 17: Sportivo Escobar vs Porteño/Sportivo Pilar (20.00) y Defensores Unidos vs Ciudad de Campana (21.30).

LOS DIRIGIDOS POR SEBASTIÁN SILVA HICIERON UNA GRAN PRIMERA FASE Y DESPUÉS ELIMINARON A NÁUTICO ZÁRATE EN CUARTOS DE FINAL. EL CCC TAMBIÉN JUEGA EL FINAL FOUR SUB 19 Será en Náutico Zárate, con doble tanda el sábado y definición el domingo por la mañana. Este fin de semana se disputará el Final Four del Nivel A de la categoría Sub 19 del torneo organizado por la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) y Ciudad de Campana estará presente en la definición que se realizará en el gimnasio de Náutico Zárate, en la ribera de la vecina ciudad. Independiente de Zárate y Presidente Derqui completan el cuarteto que irá en búsqueda del título de campeón en este cuadrangular que tendrá doble tanda el sábado y que concluirá el domingo por la mañana. El programa de partidos es el siguiente: -Sábado: Náutico Zárate vs Independiente (10.30) y Presidente Derqui vs Ciudad de Campana (12.30). -Sábado: Presidente Derqui vs Independiente (16.30) y Náutico Zárate vs Ciudad de Campana (18.30). -Domingo: Ciudad de Campana vs Independiente (10.30) y Náutico Zárate vs Presidente Derqui (12.30).

EL EQUIPO SUB 19 DEL CCC BUSCARÁ CORONARSE ESTE FIN DE SEMANA EN EL TORNEO LOCAL.



Básquet:

Clausura ABZC; Ciudad de Campana ya conoce su fixture para el Final Four

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: