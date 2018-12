Será en Náutico Zárate, con doble tanda el sábado y definición el domingo por la mañana. Este fin de semana se disputará el Final Four del Nivel A de la categoría Sub 19 del torneo organizado por la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) y Ciudad de Campana estará presente en la definición que se realizará en el gimnasio de Náutico Zárate, en la ribera de la vecina ciudad. Independiente de Zárate y Presidente Derqui completan el cuarteto que irá en búsqueda del título de campeón en este cuadrangular que tendrá doble tanda el sábado y que concluirá el domingo por la mañana. El programa de partidos es el siguiente: -Sábado: Náutico Zárate vs Independiente (10.30) y Presidente Derqui vs Ciudad de Campana (12.30). -Sábado: Presidente Derqui vs Independiente (16.30) y Náutico Zárate vs Ciudad de Campana (18.30). -Domingo: Ciudad de Campana vs Independiente (10.30) y Náutico Zárate vs Presidente Derqui (12.30).

EL EQUIPO SUB 19 DEL CCC BUSCARÁ CORONARSE ESTE FIN DE SEMANA EN EL TORNEO LOCAL.



Básquet:

El CCC también juega el Final Four Sub 19

