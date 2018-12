Los Caballeros, que cerraron la temporada frente a Ferro Carril Oeste, terminaron entre los ocho mejores del Nivel A. En tanto, las Damas se midieron con Universidad de Buenos Aires y concluyeron en la 10ª posición del Nivel C1. Las categorías juveniles del vóley del Club Ciudad de Campana concluyeron su participación en el campeonato de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV) con saldo positivo. Los Caballeros no sólo lograron mantenerse en el Nivel A, sino que además terminaron entre los mejores ocho en su primera experiencia en el máximo nivel. Por su parte, las Damas finalizaron en la 10ª posición del Nivel C1 y se aseguraron la permanencia en esa categoría. CABALLEROS. Por la 15ª y última fecha del Nivel A, los dirigidos por Rubén Rosales y Gabriel Martra recibieron la visita de Ferro Carril Oeste en una jornada que le dejó balance positivo a los Tricolores, que obtuvieron tres victorias y sufrieron dos derrotas. Los triunfos del CCC llegaron de la mano de las tres categorías más pequeñas: el Sub 13 ganó 2-0 (25-18 y 25-22); el Sub 15 se impuso 3-2 (22-25, 25-11, 22-25, 25-19 y 15-9); y los Sub 17 también vencieron 3-2 (22-25, 25-11, 25-19, 23-25 y 15-13).En cambio, los Sub 19 y los Sub 21 cayeron ambos por 3-0. Con estos resultados, los chicos del Club Ciudad finalizaron en la 8ª posición de la Tabla General (sumatoria de todas las categorías) con 145 puntos, producto de 44 victorias y 46 derrotas. Y en el rendimiento por categorías se destacó el Sub 15 Tricolor, que ganó 11 partidos y apenas perdió 4. DAMAS. Las Tricolores recibieron el domingo a Universidad de Buenos Aires por la 15ª y última fecha de la Zona Campeonato del Nivel C1. Y en esa jornada, las dirigidas por Eliana Cepernic y Marianela Reinatti ganaron tres de los cinco partidos disputados y aseguraron su permanencia en la categoría. Frente a UBA, igual que los Caballeros ante Ferro, el CCC se impuso en las tres divisiones menores: las Sub 13 ganaron 2-0 (25-18 y 25-13); las Sub 15 se impusieron 3-0 (25-6, 25-8 y 25-10); y las Sub 17 lo hicieron por 3-1 (25-16, 28-30, 25-9 y 25-14). En cambio, las Sub 19 cayeron 3-0 (15-25, 14-25 y 16-25) y las Sub 21 perdieron 3-1 (25-19, 19-25, 20-25 y 11-25). Con estos resultados, la tira juvenil de damas del CCC finalizó en la 10ª posición del Nivel C1 con 128 unidades y un record de 41 partidos ganados, 43 perdidos.

