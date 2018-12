Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del viernes, 07/dic/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del viernes, 07/dic/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

PRIMERA D: la 15ª fecha se pondrá en marcha mañana sábado.- CENTRAL GRITÓ CAMPEÓN: después de perder tres finales, Rosario Central finalmente pudo consagrarse campeón de la Copa Argentina.- YA ENTRENAN EN MADRID: los planteles de Boca Juniors y River Plate ya tuvieron sus primeros entrenamientos.- SUPERLIGA; FECHA 15: esta noche se pondrá en marcha la fecha 15.- PRIMERA B METRO: Comunicaciones venció 1-0 como local a Sacachispas.- PRIMERA C: la 19ª fecha de la divisional comenzará hoy viernes con dos encuentros.- CENTRAL GRITÓ CAMPEÓN Después de perder tres finales, Rosario Central finalmente pudo consagrarse campeón de la Copa Argentina. Fue anoche en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, donde derrotó 4-1 en los penales a Gimnasia y Esgrima de La Plata, después de igualar 1-1 en los 90 minutos (Fernando Zampedri abrió la cuenta a los 19 minutos, mientras que Lorenzo Faravelli igualó el marcador a los 6 del segundo tiempo). En los penales, para el Canalla convirtieron Ortigoza, Rubén, Parot y Caruzzo, mientras que por Gimnasia fallaron Silva y Guanini las primeras dos ejecuciones y solo anotó Hurtado. Con esta coronación, este equipo de Rosario Central dirigido por Edgardo Bauza, que está 14º en la Superliga, se ganó el derecho a participar de la próxima edición de la Copa Libertadores de América. YA ENTRENAN EN MADRID Los planteles de Boca Juniors y River Plate ya tuvieron sus primeros entrenamientos en Madrid, donde el domingo definirán al campeón de la Copa Libertadores 2018. El DT Xeneize, Guillermo Barros Schelotto, dispuso ejercicios en los que Esteban Andrada, Emanuel Más, Cristian Pavón y Edwin Cardona se movieron junto a los habituales titulares, sembrando algunas dudas, aunque Lucas Olaza y Nahitán Nández serían titulares el domingo en el Santiago Bernabeu. Por su parte, en las huestes que conduce Marcelo Gallardo lo más importante pasó ayer por los movimientos diferenciados qu e hizo Ignacio Scocco, cuya presencia todavía no está descartada por completo. SUPERLIGA: FECHA 15 Esta noche se pondrá en marcha la fecha 15 de la Superliga del Fútbol Argentino con el partido San Martín de Tucumán vs Newells que se jugará desde las 21 horas. En tanto, mañana sábado se medirán: San Lorenzo vs Estudiantes de La Plata (17.10), Unión vs Banfield (17.10), Lanús vs Talleres (19.20), Defensa y Justicia vs Colón (19.20) y Godoy Cruz vs Independiente (21.30). PRIMERA B METRO Ayer, en un partido pendiente de la 10ª fecha, Comunicaciones venció 1-0 como local a Sacachispas y llegó a los 12 puntos, pero no pudo dejar el último lugar de la tabla de posiciones. En tanto, hoy comenzará la 19ª fecha con tres encuentros: San Miguel vs Tristán Suárez, Defensores Unidos vs Flandria y Fénix vs Barracas Central (escolta con 36 puntos). En tanto, mañana sábado jugarán: Sacachispas vs Estudiantes de Buenos Aires (líder con 37 puntos), J.J. Urquiza vs Acassuso y All Boys vs San Telmo. PRIMERA C La 19ª fecha de la divisional comenzará hoy viernes con dos encuentros: San Martín de Burzaco vs Leandro N. Alem y Sportivo Barracas vs Deportivo Merlo. En tanto, mañana sábado juegan: Villa San Carlos vs Cañuelas, Midland vs Sportivo Italiano y Lamadrid vs Ituzaingó. El líder Deportivo Armenio (36 puntos) recibe el domingo a Victoriano Arenas. PRIMERA D La 15ª fecha se pondrá en marcha mañana sábado con un duelo clave en la pelea en la parte alta de la tabla de posiciones: Real Pilar (3º con 23 puntos) recibirá al líder Argentino de Merlo (27). La Academia del Oeste ya está clasificada a la próxima Copa Argentina, mientras que el Monarca debe ganar para asegurarse su boleto. Por su parte, Puerto Nuevo estará jugando el lunes como visitante frente a Muñiz, en un partido que comenzará a las 17 horas y se disputará en cancha de Belgrano de Zárate.



