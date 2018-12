Diabetes gestacional: un fenómeno que crece exponencialmente

Alertan sobre el aumento de la Diabetes Gestacional en embarazadas. Se estima que, en los países latinoamericanos, uno de cada dos bebés tendrá diabetes tipo 2 en algún momento de su vida. Más de 425 millones de personas en el mundo tienen diabetes, es decir, una de cada once. Los estudios indican que, para 2030, serán ya 522 millones quienes la padezcan. Las cifras no paran de crecer tampoco en Argentina: se estima que 4 de cada 10 personas adultas presentan sobrepeso y 2 de cada 10 obesidad, sumado que el 54,7 por ciento realiza poca actividad física. En este panorama, y especialmente en mujeres, las cifras indican que 199 millones en el mundo tienen la enfermedad y se cree que esa cifra será de 313 millones en el año 2040. Por su parte, el grupo de embarazadas que presenta diabetes gestacional crece exponencialmente. "Vemos que es un fenómeno que va en aumento lamentablemente. En nuestros Centros de Diagnóstico se realizan sus estudios y controles numerosas embarazadas por mes. En este año, hemos notado un significativo aumento con respecto a años anteriores" explica la doctora Virginia Visco, Diabetóloga de los Centros de Diagnóstico DIM. "La diabetes gestacional es un tipo de diabetes que aparece por primera vez durante el embarazo en mujeres que nunca antes padecieron esta enfermedad. Eventualmente puede afectarles el embarazo, pero lo que sí está marcando tendencia es que se eleva la prevalencia en sus hijos, con grandes chances de desarrollar algún tipo de diabetes en su adultez" amplía la profesional. Es posible que esto se deba a que proliferan en la sociedad los factores de riesgo asociados a la enfermedad en general: obesidad como factor principal; la multiparidad o la edad de la mujer entre otros factores. Luego del parto, aproximadamente la mitad de las mujeres que tuvieron diabetes gestacional, necesitaron tratamiento con insulina y el resto necesitó seguimiento con nutricionistas. "No debemos demonizar al azúcar, sino aprender a balancear su ingesta y aprehender e incorporar pautas alimentarias racionales. El aumento de la Diabetes – de la de la mano de la obesidad – es preocupante en todo el mundo. De hecho, son los países en desarrollo los que están más expuestos a este aumento. Notamos una incidencia en aumento anualmente en adolescentes de diabetes tipo 2. Por eso es fundamental poner énfasis en la detección precoz, al mismo tiempo que actuar para prevenirla, controlando el peso y fomentando la actividad física en todas sus formas y opciones" concluye la especialista. Fuente: consensosalud.com.ar



Diabetes gestacional: un fenómeno que crece exponencialmente

