La UOCRA volvió a pedir por la TMB II: "Hemos sido más que pacientes"

VILLARREAL MANIFESTÓ: "ME GUSTARÍA VER (A LOS CONCEJALES) CON LAS MISMAS ENERGÍAS QUE DISCUTEN REGLAMENTOS INTERNOS DISCUTIR LOS INTERESES DE LOS TRABAJADORES

También reclamó por la paralización de la Delegación local del Ministerio de Trabajo tras el desplazamiento de Julio Amoroso, investigado por denuncias de extorsión. La Seccional Campana de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) volvió a darle estado público a su enojo por la demora en el inicio de la obra de la Termoeléctrica Manuel Belgrano II, adjudicada en 2015: "A pesar de las reuniones y los viajes a la Capital, de la comisión mixta que se conformó con la representatividad del Concejo Deliberante y de la presencia del Intendente no hemos tenido más que insinuaciones y promesas", señaló Oscar Villarreal, Secretario General de la UOCRA Campana, en relación a las reuniones que se sucedieron en 2017 con el Ministerio de Energía que por entonces comandaba Juan José Aranguren. Por entonces se estimaba que la obra iba a ponerse en marcha en 2018. "Pero hemos llegado a finales de año sin nada", lamentó Villarreal. "No entiendo por qué no hay una fuerte decisión política por esta obra. Me gustaría ver (a los concejales) con las mismas energías que discuten reglamentos internos discutir los intereses de los trabajadores, que no son otros que los del conjunto de la sociedad", cuestionó. En cuanto a la posibilidad de llevar este reclamo a manifestaciones o protestas en espacios públicas, el titular local del gremio de la construcción manifestó: "Hemos sido más que pacientes. Veremos cuál es el mejor camino para reclamar, ya no la obra, sino que se dé cumplimiento a lo que se había insinuado". Villarreal enmarcó el reclamo en la difícil situación que atraviesa el sector de la construcción. Aseguró que "es crítico", pero que "si no fuese por una situación puntual (en relación a la obra que se desarrolla en la refinería Axion), sería súper crítico". En ese aspecto, estimó que son "mil y pico, dos mil compañeros" los que están actualmente "con necesidad de trabajo y que la están pasando muy mal". Por eso remarcó que la obra de la TMB II sería "más que importante", dado que cobijaría "de menor a mayor, de 300 a 1.800 trabajadores" durante su realización. PARALIZADO A su vez, Villarreal aprovechó el diálogo con la prensa para reclamar por la virtual paralización de la Delegación Campana del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires luego que fuera desplazado su titular, Julio Amoroso, investigado por extorsión y detenido, en octubre pasado, instantes después de cobrar 40 mil pesos de parte del empresario que lo denunció ante la Justicia, que supervisó dicha operación. "El Ministerio está todavía sin delegado, sin saber quiénes son los inspectores. Y sin médico profesional, una situación que está demorando el ingreso (a trabajar) de 60-70 compañeros", reveló el Secretario General de la UOCRA Campana. "Entendemos que a Justicia debe hacer su trabajo, pero no se puede detener todo (el trabajo de la Delegación) en torno de eso. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. La Delegación debe trabajar igualmente con la normalidad y eficiencia que el trabajador necesita", reclamó. "Sabe la autoridad máxima de esta ciudad que nosotros siempre dimos primero un paso orgánico para tratar de buscar una solución. Pero tenemos compañeros que están pasando momentos de mucha necesidad desde hace mucho tiempo atrás y que han pasado dos meses y esto está sin resolver. Y para la UOCRA es urgente que esto se resuelva", concluyó Villarreal al respecto. NO MÁS DE 25 KG Finalmente, Villarreal informó que la UOCRA ha tenido respuesta positiva a "un planteo sobre tareas insalubres que realizan los trabajadores de la construcción" y que provocaría "muchas enfermedades y complicaciones de salud" en los obreros: "A partir del año próximo, la bolsa de cemento que acarrean los compañeros no deberá pesar más de 25 kilogramos", explicó.

VILLARREAL SEÑALÓ QUE PARA LA UOCRA “ES URGENTE" LA NORMALIZACIÓN DE LA DELEGACIÓN LOCAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO.





EN AGOSTO DE 2017, AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA RECIBIERON AL INTENDENTE ABELLA, A CONCEJALES DE LOS DIFERENTES BLOQUES DEL HCD Y A OSCAR VILLARREAL PARA DIALOGAR SOBRE LA TMB II (FOTO ARCHIVO).

