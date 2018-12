"Es necesario terminar los proyectos y las obras que se están llevando a cabo y que están transformando la vida de miles de vecinos", aseguró el jefe comunal al referirse a la posibilidad de ir por un segundo mandato. El intendente realizó un balance de sus primeros tres años de gestión y aseguró que el rechazo del "unibloque opositor al proyecto de restricción al tránsito pesado deja a los vecinos sin la posibilidad de que avancen las obras para la nueva costanera". Al cumplirse mañana tres años de haber asumido en el cargo, el intendente Sebastián Abella realizó un balance de su gestión al frente del Ejecutivo y, dejó abierta la posibilidad de buscar un segundo mandato. "Es natural que vaya por la reelección porque considero que es necesario terminar todos los proyectos iniciados y las obras que se están llevando a cabo en la ciudad, igualmente no es el momento para lanzar candidaturas", destacó. En diálogo con La Autentica Defensa repasó alguno de los logros de estos años y de lo que viene para 2019. - Cuál cree que fueron los hitos de estos tres años? -Por suerte las obras fueron muchas, nunca antes se habían hecho tantas obras en tan poco tiempo. Tanto el casco urbano como los barrios cambiaron considerablemente respecto a diciembre de 2015. Ejecutamos importantes obras de pavimentación, de iluminación, pusimos en valor muchos sectores que estaban descuidados, mejoramos los accesos a la ciudad, el asfalto llegó a cada barrio de la ciudad. Es larguísima la lista. Ni hablar en materia de seguridad, los cambios que hemos logrado, sumando tecnología que permite que los vecinos vivan más tranquilo, poniendo en marcha el SAME en Campana. En materia de salud hoy tenemos un hospital de primera que sigue sumando servicios. -La costanera, ¿es la gran obra pendiente? -Sin dudas, pero esto ya no depende de nosotros. Desde que asumí, me puse al frente de las gestiones con los distintos organismos involucrados y junto a mi equipo trabajamos muy fuerte con el gobierno nacional y provincial. Hoy el proyecto es público, está en el Concejo Deliberante pero siento que los campanenses este año perdimos una oportunidad enorme de empezar a ver el proyecto convertirse en realidad. En la última sesión, era muy importante que se aprobara el proyecto para sacar el tránsito pesado de la zona, ya que ésta era la llave para empezar las obras de espacio público de la costanera. Pero los concejales del bloque opositor dejaron a los vecinos sin esta posibilidad. -Además de la Costanera, ¿Cuáles son las prioridades para 2019? - Seguir llegando con más asfalto y servicios a más barrios. Para mí, es una prioridad absoluta que haya menos calles de tierra en Campana porque se que es algo que le cambia la vida a los vecinos. Vamos a llegar en 2019 a barrios como Lubo, donde aún no pudimos avanzar, y continuaremos asfaltando calles en barrios como Otamendi, donde ya empezamos. En este último, hicimos obras estructurales inéditas, al igual que en San Felipe y San Cayetano. Seguir colocando luminarias LED también es una prioridad. -¿La obra de la avenida Rocca se concluirá antes de fin de año? -Si el tiempo nos sigue acompañando, el 21 de este mes la nueva Rocca va a estar inaugurada en su totalidad. El objetivo era concluir antes del 24, para que los vecinos puedan realizar sus compras en una paseo totalmente renovado, y estamos muy cerca de lograrlo. Por estos días, se está trabajando muy fuerte en la cuadra que va desde De Dominicis a 25 de Mayo, como así también en la obra hidráulica que decidimos hacer para mitigar futuras inundaciones, ya que este era un problema histórico que sufría la zona. -A pesar de las demoras se está terminando la obra de la biblioteca. -Sí, en pocos días más comenzamos a mudar oficinas ahí. Nos encontramos con un gran "elefante blanco" que nos dejó la gestión anterior y con el apoyo de la provincia y la nación, lo terminamos y lo refuncionalizamos para que allí no solo funcione la biblioteca sino varias dependencias del municipio, bajando costos de alquiler de edificios.

Para Abella la clave es estar cerca del vecino





"Nunca antes se habían hecho tantas obras en tan poco tiempo", dijo Abella. ENCUESTAS A FAVOR El jefe comunal estuvo viendo estos días algunas encuestas sobre su gestión y en su entorno aseguran qué a pesar de los datos altamente favorables, se sigue mostrando cauteloso e incluso le pidió a su gabinete "redoblar esfuerzos para el año que viene". -¿Lo sorprende que en las últimas encuestas que realizaron su imagen positiva siga creciendo? -No me sorprende, me halaga. Pero más allá de cualquier encuesta, todos los días siento el apoyo de los vecinos en la calle. Me levanto a las 7.00 de la mañana y no paro un minuto, recorriendo oficinas, discutiendo proyectos con el equipo, pero sobre todo estando cerca de los vecinos, yendo a su casa, como cuando era candidato. Los datos de las encuestas son consecuencia de esto. -¿Cree que lo perjudicó perder la presidencia del Concejo Deliberante? -Es lamentable lo que pasó, pero sirvió para dejar al descubierto las alianzas que se han formado y esto los vecinos seguramente lo van a terminar castigando al momento de votar. Actúan contra mí, para buscar frenar proyectos, sin entender que en realidad le dan la espalda a los vecinos, no a mí. Yo sigo trabajando como siempre.

El intendente realizó un balance de gestión, expresó que "no para un minuto" y que las encuestas le son favorables como consecuencia de su trabajo diario.

Tres años de gestión:

Abella; "Es natural que vaya por la reelección"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: