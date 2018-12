La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 09/dic/2018 Primera B Nacional:

¿QUÉ NECESITA PARA LLEGAR A LA COPA? La Primera B Nacional cuenta con 12 cupos para la próxima Copa Argentina. Y esos lugares se los llevarán los doce equipos con mejor promedio de puntos en esta primera parte del campeonato. Por eso, Villa Dálmine todavía se mantiene con chances de acceder, aunque para ello necesita que se den al menos dos resultados favorables respecto a otros cinco conjuntos que aún tienen posibilidades. ¿Cuáles son esos resultados? Que Gimnasia de Mendoza le gane mañana a Atlético Rafaela; que Instituto no derrote a Quilmes; que Almagro le gane a Central Córdoba de Santiago del Estero; y que Defensores de Belgrano y Temperley empaten en el partido pendiente que disputarán el miércoles 12. Otro con posibilidades de superar al Violeta es Deportivo Morón, pero debería superar por más de cinco goles de diferencia a Mitre de Santiago del Estero como visitante. Hasta el momento, la fecha 13 ha dejado los siguientes resultados: Temperley 2-0 Independiente Rivadavia; Defensores de Belgrano 2-0 Ferro Carril Oeste; Villa Dálmine 1-0 Olimpo; Platense 0-1 Los Andes; Agropecuario 0-0 Guillermo Brown (PM); y Gimnasia (J) 2-0 Brown (A). La programación continuará hoy con Gimnasia de Mendoza vs Atlético Rafaela (18.00) e Instituto vs Quilmes (20.00). Mientras que el lunes jugarán: Almagro vs Central Córdoba (17.00), Arsenal vs Nueva Chicago (21.05) y Mitre vs Deportivo Morón (22.00). El martes se cerrará la fecha con Santamarina vs Sarmiento (21.05). En tanto, en un encuentro pendiente de la fecha 5, este miércoles 12 a las 20.05 horas, Defensores de Belgrano recibirá a Temperley en Núñez.

El Violeta se impuso 1-0 con gol de Federico Jourdan en el primer tiempo. En el segundo no aprovechó sus chances, se complicó y debió luchar para sostener la ventaja. Su clasificación a la Copa Argentina dependerá de otros resultados. Con una sonrisa. Así cerró el año Villa Dálmine, después de ganarle ayer 1-0 a Olimpo de Bahía Blanca como local por la 13ª fecha del campeonato de la Primera B Nacional. Y la sonrisa también fue de alivio: es que el equipo de Walter Nicolás Otta sufrió mucho el segundo tiempo, aun contra un rival que prácticamente no supo generarle situaciones de peligro a pesar de mostrarse más entero en el tramo final del juego. Igualmente, la victoria Violeta fue justa. Y necesaria, porque era la única forma de mantener vivas sus esperanzas de clasificar a la próxima Copa Argentina, una situación que se va a definir con los resultados de los cotejos que cerrarán esta fecha y, probablemente, también con el encuentro pendiente que el miércoles 12 disputarán Defensores de Belgrano y Temperley. En todo caso, si el equipo de nuestra ciudad lograr clasificarse será producto de lo más importante en esta historia: la recuperación que mostró en sus últimos tres partidos. Es que primero logró revertir un 0-2 como visitante frente a Guillermo Brown de Puerto Madryn y luego supo llevarse los seis puntos que le quedaban en juego en su estadio de Mitre y Puccini, bajando al líder Nueva Chicago y ganándole ayer a un Olimpo que dejó en Campana una imagen muy discreta. De esta manera, Villa Dálmine cierra un semestre irregular desde los resultados (ganó los primeros dos partidos, no pudo volver a festejar en los siguientes nueve y terminó con dos victorias), pero dejando en claro que tiene un equipos con argumentos muy interesantes, sobre todo en lo ofensivo. Corregir errores en el plano defensivo será, sin dudas, el gran objetivo del cuerpo técnico de Walter Otta para conseguir en 2019 la solidez tan deseada. En cuanto a los números, finaliza este semestre con una diferencia considerable en los Promedios (le lleva siete puntos a Los Andes) y con 17 puntos queda ubicado en un interesante lugar de la tabla de posiciones, pensando en pelear por acceder al Reducido por el segundo ascenso. Y lograr meterse entre los mejores nueve del campeonato lo alejará de la lucha por la permanencia. Seguramente por allí pasarán los deseos de los simpatizantes Violetas para este fin de año. Por lo pronto, el equipo despidió el 2018 de la forma en que todos se ilusionan con comenzar el 2019: ganando. EL PARTIDO Villa Dálmine salió al campo de juego con dos cambios en defensa: Martinich como marcador central por el suspendido Alarcón, mientras que en el lateral izquierdo debutó Nahuel Yaqué, que reemplazó a Juan Ignacio Alvacete (no logró recuperarse de una contractura). Las modificaciones no variaron la disposición táctica del Violeta, con Ballini y Álvarez en el "doble 5", aunque sin poder manejar el balón con comodidad por la atención del rival para presionar en esa zona. Por eso no pudieron hacerse ejes de la circulación como sí ocurrió frente a Nueva Chicago. Entonces, para salir desde el fondo, el equipo de nuestra ciudad debió recurrir más seguido a bochazos largos para Miño y Protti para instalarse en campo contrario, donde fue intenso en el arranque. Incluso, a los 4 minutos, una buena presión de Molina le permitió al Mago escaparse solo por izquierda hasta Holgado, quien le tapó la definición con los pies en la primera chance clara de la tarde. Esa intensidad en el campo ajeno también le permitió al conjunto de Otta contar con córners y pelotas paradas que no pudo transformar en situaciones. Esas ejecuciones dejaron al descubierto la principal intención de Olimpo: salir muy rápido de contragolpe y, en lo posible, con mucha gente. Con el correr de los minutos, por la dificultad para salir claro desde el círculo central del Violeta, la tenencia comenzó a ser cada vez más dividida y el encuentro entró en el terreno de la lucha. En ese contexto, una ejecución rápida de un tiro libre por parte de Molina le permitió a Miño llegar solo al fondo y enviar un centro para Protti que fue despejado en extremo por Ferreyra. Pero fue uno de los pelotazos de la zaga central el inicio de la acción que abrió el marcador: Martinich lo buscó largo a Protti, quien peinó el balón y permitió que Molina se escape solo por izquierda. El Mago abrió los ojos y ubicó la llegada de Jourdan, quien definió de primera de zurda de manera imperfecta, al medio, pero con la fortuna de que el disparo se terminó metiendo entre las piernas del arquero Holgado. En desventaja, Olimpo debió salir a jugar más adelante y logró por momentos disponer del balón, aunque sin mayor peligro que un cabezazo desviado de Axel Rodríguez (tras un córner desde la derecha) y una media vuelta del mismo 9 que murió mansa en las manos de Dobboletta. Por eso, Villa Dálmine se fue en ventaja al entretiempo sin pasar grandes sobresaltos. Y en el arranque del complemento se encontró con un rival que salió a achicarle espacios, jugando con sus defensores en línea casi sobre la mitad del campo. Así, en los primeros minutos del complemento, Protti estuvo dos veces muy cerca de quedar mano a mano con el arquero visitante. Sin embargo, tentado por esos espacios que le surgían para atacar, el Violeta fue entrando en el terreno de la confusión y tornándose un equipo más largo de lo pensado, permitiendo que las transiciones ofensivas de Olimpo sean más rápidas. Y posteriormente cayó definitivamente en imprecisiones que le permitieron crecer al elenco bahiense y dominar el trámite, al punto de despertar enérgicos gritos de "Nico" Otta desde el banco de suplentes. Recién a los 23 minutos, el Violeta se sacó la modorra en un contragolpe que terminó con un remate de Jourdan por sobre el travesaño. Y a los 31, el volante tuvo todo a su favor para liquidar el pleito, pero falló increíblemente después de un pase de Miño que lo dejó solo frente al arquero. Pero Jourdan quiso definir a rastrón, ajustado contra el palo, y la pelota salió pegada al poste. En esos momentos, ya todo era sufrimiento para Villa Dálmine: las oportunidades desperdiciadas, la incapacidad para sostener el balón en terreno ajeno y, sobre todo, los problemas físicos que mostraban González y Yaqué en la última línea. Incluso, Otta debió hacer ingresar a Recalde como lateral derecho (Agustín Bellone no integró el banco por problemas físicos), pasar a Sansotre como marcador central y correr a Martinich como lateral izquierdo por las contracturas que Yaqué no pudo superar. Y con más corazón que juego, el Violeta logró resistir los últimos embates de Olimpo, que a pesar de terminar más entero, tampoco pudo generar situaciones claras para llegar al empate y redujo sus intentos a centros que despejaron Ballini, González, Martinich y compañía. De esa manera se selló un triunfo con mucho valor para el equipo de nuestra ciudad, el segundo consecutivo y el segundo de este segundo ciclo de Walter Otta. Es que estos tres puntos le permiten terminar el año con 17 unidades, asomando nuevamente la cabeza en la zona de clasificación al Reducido y logrando mantener la diferencia con Los Andes en la tabla de los Promedios. Para más adelante quedará saber si le alcanzará para clasificar a la próxima Copa Argentina. Por lo pronto, se podrá ir a descansar con tranquilidad, en la senda ganadora, dejando definitivamente atrás aquella racha de nueve encuentros sin victorias y allanando el terreno para encarar con muy buenas expectativas el 2019. SÍNTESIS DEL PARTIDO VILLA DÁLMINE (1): Juan Ignacio Dobboletta; Nicolás Sansotre, Cristian González, Marcos Martinich, Nahuel Yaqué; Federico Jourdan, Matías Ballini, Cristian Álvarez, Emanuel Molina; Mariano Miño e Ijiel Protti. DT: Walter Nicolás Otta. SUPLENTES: Juan Marcelo Ojeda, Federico Recalde, Renzo Spinaci, David Gallardo, Germán Lesman, Marcelo Estigarribia y Martín Comachi. OLIMPO (0): Fermín Holgado; Leandro Lacunza, Salvador Sáchez, Martín Ferreyra, Raúl Iberbia; Gabriel Graciani, Bruno Díaz, Lucas Lazo, Franco Lefiñir; Ezequiel Vidal y Axel Rodríguez. DT: Darío Bonjour. SUPLENTES: Ezequiel Viola, Daniel Llambay, Luca Orozco, Valentín Otondo, Lautaro Bellegia, Marcelo Argüello y Nicolás Kats. GOLES: PT 25m Federico Jourdan (VD). CAMBIOS: ST 5m Bellegia x Lazo (O); 15m Llambay x Vidal (O); 28m Kats x Iberbia (O); 31m Gallardo x Jourdan (VD); 37m Recalde x Yaqué (VD); y 41m Spinaci x Protti (VD). AMONESTADOS: Ballini (VD); Lazo, Lefiñir y Rodríguez (O). CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Diego Ceballos.



EL FESTEJO DE FEDERICO JOURDAN TRAS MARCAR EL 1-0. FUE SU CUARTO GOL EN VILLA DÁLMINE, PERO EL PRIMERO QUE NO CONVIERTE DE PENAL.





MATÍAS BALLINI GANA UNA PELOTA EN LO ALTO. EL CAPITÁN VIOLETA ES CLAVE EN LOS RELEVOS Y EN LA PRESIÓN EN LA MEDIA CANCHA.





NAHUEL YAQUÉ DEBUTÓ COMO LATERAL IZQUIERDO POR LA LESIÓN DE JUAN IGNACIO ALVACETE. ES HIJO DEL LEGENDARIO GOLEADOR DEL ASCENSO, ALBERTO “BETO" YAQUÉ.





EMANUEL MOLINA FUE DE LO MEJOR DEL VIOLETA ANTE OLIMPO. LE SIRVIÓ EL CENTRO DEL GOL A JOURDAN Y FUE SIEMPRE CLARO CON EL BALÓN.





IJIEL PROTTI, EL GOLEADOR DE VILLA DÁLMINE EN ESTE SEMESTRE, NO TUVO AYER NINGUNA CHANCE CLARA PARA MARCAR.

#Imágenes | Más fotos del partido entre Villa Dálmine y Olimpo de Bahía Blanca, correspondiente a la 13° Fecha del Nacional B. pic.twitter.com/SSp7gpZdts — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 9 de diciembre de 2018 #Imágenes | El defensor Nahuel Yaqué hizo su debut con la camiseta más linda del mundo. Fue reemplazado por Federico Recalde a los 38' del segundo tiempo. pic.twitter.com/aaxf9J8Cj4 — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 9 de diciembre de 2018 #Imágenes | Los once titulares de Villa Dálmine en la victoria 1-0 frente a Olimpo de Bahía Blanca. pic.twitter.com/4TKeWAn0i2 — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 9 de diciembre de 2018

