La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 09/dic/2018 Sánchez Negrette: "Estamos trabajando para recuperar la costanera para los vecinos"







El Secretario Legal y Técnico del Municipio defendió los procedimientos realizados en la arenera de Cantlon y aseguró: "El Estado Nacional decidió poner fin a los negocios que durante años hicieron a costillas del uso del espacio público". También denunció el pacto de La Cámpora y Cantlon. El secretario Administrativo, Legal y Técnico, Abel Sánchez Negrette, defendió la clausura de la arenera de Cantlon y aseguró que "desde el Municipio estamos trabajando fuertemente para recuperar la costanera para que los vecinos tengan un lugar para disfrutar. El espacio público es de todos y debe ser aprovechado por todos". La compañía fue clausurada dado que el predio donde está ubicada pertenece a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y existe un juicio de desalojo en trámite; no cuenta con habilitación municipal ni puede acreditar su permanencia; y los certificados que poseen no corresponden al domicilio entre otras irregularidades. "El Municipio junto a Nación vienen trabajando hace meses en recuperar este lugar que los vecinos tanto anhelan", enfatizó el funcionario. El Secretario también denunció el pacto de La Cámpora y Cantlon y dijo que "es lamentable que se unan con el único objetivo de perjudicar y ponerle palos en la rueda a la gestión del intendente Abella, en vez de impulsar acciones que beneficien a los ciudadanos. Se protege más el interés particular que el bien colectivo". "La maniobra realizada por los Cantlon es idéntica a la que realizó el ex concejal Bonola con la arenera que estaba ubicada en el puerto de frutos. Por vinculación política consiguieron un permiso de uso a valor irrisorio, lo explotaron durante años y cuando se termina el permiso se quedan a la fuerza usurpándolo y luego hacen juicio al estado pretendiendo indemnizaciones millonarias que tienen que pagar todos los vecinos", aseveró Sánchez Negrette.

