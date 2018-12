La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 09/dic/2018 Remo:

Hoy se corre la "Regata 120 Aniversario" del Campana Boat Club







Será de la categoría promocional y congregará a diez instituciones. Comenzará a las 9 y será la última competencia del calendario de regatas de la Asociación Argentina de Remo. Los locales irán por la Copa Conjunto. Este domingo se dará cierre oficial al calendario de regatas 2018 de la Asociación Argentina de Remo. Y como todos los años, el epílogo de competencias se realizará en nuestra ciudad, en el espejo de agua frente al Campana Boat Club. La Regata Promocional "120º aniversario" del Campana Boat Club contará con la participación de diez clubes. De la zona de Tigre estarán presente el Buenos Aires Rowing Club (institución decana del remo nacional, fundada en 1873 por mayoría de jóvenes británicos), el Rowing Club Argentino, el Club de Regatas Hispano Argentino, el Club San Fernando y el Club de Remo Teutonia (Villa La Ñata). De la localidad de Jauregui, partido de Luján, estará el Club Náutico El Timón. Y, finalmente, de la jurisdicción del litoral participarán la Asociación Cordobesa de Remo, el Club de Regatas Concordia, y el vecino Club Náutico Zárate. El equipo del Campana Boat Club, dirigido por los entrenadores Marilú Perea y Joel Romero, presentará una gran cantidad de tripulaciones (en 15 pruebas en total), con el decidido objetivo de quedarse con la Copa Conjunto, una "obligación" cuando oficia de anfitrión y una costumbre en los últimos años. Los botes que presentará el CBC por prueba son los siguientes: PRUEBA 1 - SINGLE SHELL LIBRE FEMENINO -Serie 1 (9:00): (A) Guadalupe López y (B) Juana Modarelli PRUEBA 2 - SINGLE PASEO SUB 14 MASCULINO -Serie 1 (9:06): (A) Nicolás Martínez y (B) Alan Montenegro -Serie 2 (9:12): Brandon Vivas -Serie 3 (9:12): Isaías Gallippi -Serie 5 (9:30): (A) Thiago Maidana y (B) Tomás Alonso -Serie 6 (9:36): Mauro Carabajal PRUEBA 3 - SINGLE SHELL SUB 16 MASCULINO -Serie 1 (9:42): Tobías Viera Veneziani PRUEBA 6 - SINGLE PASEO SUB 14 FEMENINO -Serie 1 (9:48): Tamara Rojas PRUEBA 7 - SINGLE SHELL LIBRE MASCULINO -Serie 1 (10:00): (A) Lautaro Bravo y (B) Bruno Carabajal -Serie 2 (10:06): Franco Martínez PRUEBA 8 - SINGLE SHELL SUB 16 FEMENINO -Serie 1 (10:12): Guadalupe López PRUEBA 10 - SINGLE PASEO SUB 16 MASCULINO -Serie 2 (10:24): Nicolás Martínez -Serie 3 (10:30): (A) Isaías Gallippi y (B) Brandon Vivas -Serie 4 (10:36): (A) Julián Albarenque y (B) Emanuel Di Lallo PRUEBA 11 - DOBLE PAR SHELL SUB 16 MASCULINO -Serie 1 (10:42): Santiago Geretto y Tobías Viera Veneziani PRUEBA 12 - DOBLE PAR SHELL LIBRE MASCULINO -Serie 1 (10:54): Franco Martínez y Bruno Carabajal PRUEBA 15 - SINGLE PASEO SUB 16 FEMENINO -Serie 2 (11:18): Tamara Rojas PRUEBA 18 - SINGLE CLINKER SUB 16 FEMENINO -Serie 1 (11:36): Guadalupe López PRUEBA 19 - SINGLE SHELL SUB 14 MASCULINO -Serie 1 (11:42): Tobías Viera Veneziani PRUEBA 24 - SINGLE CLINKER SUB 16 MASCULINO -Serie 1 (12:06): Santiago Geretto PRUEBA 25 - SINGLE PASEO SUB 12 MASCULINO -Serie 1 (12:12): Lisandro Gómez PRUEBA 29 - DOBLE PAR SHELL LIBRE FEMENINO -Serie 1 (12:36): Juana Modarelli y Guadalupe López La competencia estará organizada por la sub-comisión de remo del Campana Boat Club, y fiscalizada por el cuerpo de árbitros de la Comisión de la Regata Internacional del Tigre.

EL CAMPANA BOAT CLUB PRESENTARÁ BOTES EN 15 PRUEBAS.





COMO LOCALES, LOS PROMOCIONALES DEL CBC BUSCARÁN QUEDARSE CON LA COPA CONJUNTO.







Remo:

Hoy se corre la "Regata 120 Aniversario" del Campana Boat Club

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: