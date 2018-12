La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 09/dic/2018 Básquet:

Ciudad recibe esta noche a Platense de la Plata







Juegan desde las 20 horas en el estadio de Chiclana 209. Si el Tricolor gana terminará la primera fase como líder de la Zona Norte "B" y avanzará a la segunda etapa como uno de los tres mejores equipos del certamen. Por la décima y última fecha de la Zona Norte "B" del Torneo Provincial de Clubes 2018/19, Ciudad de Campana recibirá esta noche, desde las 20 horas, la visita de Platense de La Plata. Será el encuentro que cierre el grupo, dado que el viernes, Regatas de San Nicolás derrotó como local por 94 a 84 a Defensores Unidos de Zárate, mientras que Juventud venció en Cañuelas por 69 a 49 a Ciudad de Saladillo. Con estos resultados, la tabla de posiciones de la Zona Norte "B" quedó de la siguiente manera: 1) Regatas (7-3), 17 puntos: 2) Ciudad de Campana (7-2), 16 puntos; 3) Ciudad de Saladillo y Defensores Unidos (4-6), 14 puntos; 5) Platense (4-5), 13 puntos; 6) Juventud de Cañuelas (3-7), 13 puntos. Por ello, en caso de ganar hoy, el Tricolor cerrará la primera fase de la Zona Norte "B" y como uno de los tres mejores equipos de la clasificación general junto a Somisa de San Nicolás e Independiente de Tandil, que sumaron sendas victorias el viernes para quedar como líderes de las Zonas Norte "A" y Sur. Esto no sólo le permitiría llegar a la segunda fase en un grupo con rivales más accesibles, sino además con un muy buen arrastre: en caso de ganar se llevará 9 puntos a la segunda etapa del certamen. En cuanto al equipo que dirige Sebastián Silva, esta noche tampoco estará presente Matías Nieto, quien sufrió una fisura en una mano y debería ser intervenido próximamente. Y, además, los juveniles Joaquín Aguilar, Agustín Hernández y Juan Sebastián Manrique llegarán cargados de minutos, dado que ayer disputaron dos partidos por el Final Four Sub 19 de la ABZC y hoy volverán a jugar por la mañana. Encima, mañana lunes serán parte importante del equipo que comenzará a disputar el cuadrangular final del Torneo Clausura de Primera División de la ABZC.

JUAN CRUZ GALLARDO, UNA DE LOS JUGADORES CLAVES DEL CCC LLEGANDO DESDE EL BANCO



Básquet:

Ciudad recibe esta noche a Platense de la Plata

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: