La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 09/dic/2018 Primera D:

Puerto Nuevo visita mañana a Muñiz en Zárate











El Auriazul buscará cerrar el año de la mejor manera, aunque ya sin chances de clasificar a la Copa Argentina. El partido se jugará desde las 17 horas. Por la 15ª y última fecha de la primera rueda del campeonato de la Primera D, Puerto Nuevo enfrentará mañana como visitante a Muñiz en un partido que se disputará en cancha de Belgrano de Zárate (donde el Rayo Rojo hace de local esta temporada) desde las 17 horas con arbitraje de Juan Pablo Battaglia. El Auriazul buscará la recuperación después de la derrota 2-0 sufrida como local frente a Real Pilar. Ese resultado, más la victoria de ayer del Monarca 3-0 sobre Argentino de Merlo y el fallo del Tribunal de Disciplina contra Defensores de Cambaceres terminaron de sepultar las ilusiones del equipo de nuestra ciudad a la próxima edición de la Copa Argentina. Es que el Tribunal de Disciplina le dio por ganado sus partidos frente a Cambaceres a Argentino de Rosario y Muñiz por la inclusión de jugadores profesionales por parte del elenco de Ensenada. De esa manera, el Salaíto llegó a los 23 puntos y como en esta última fecha juega con Atlas (24), de ese encuentro saldrá el tercer y último clasificado a la Copa Argentina, dado que Argentino de Merlo (27) y Real Pilar (26) ya aseguraron sus boletos. Con este panorama, el Portuario irá a Zárate por un triunfo que le permita cerrar esta primera rueda entre los mejores cinco equipos del campeonato de cara a la segunda rueda, cuando tratará de consolidarse entre los clasificados al Reducido y mantenerse con posibilidades de pelear el ascenso directo. En cuanto a lo futbolístico, la dupla técnica conformada por Carlos Pereyra y Hugo Medina no podrá contar para este encuentro frente a Muñiz ni con Kevin Redondo (debe una fecha de suspensión todavía) ni con Eliseo Aguirre (expulsado ante Real Pilar). Y por eso aparece una duda en la formación titular en el centro de la cancha para acompañar a Oscar Peñalba. Una de las opciones es el ingreso de Brian Figueroa, quien ya fue parte de la alineación titular frente a Centro Español. Otra alternativa es Marcelo "Coco" González. Mientras que otra posibilidad es que Nicolás Colombano se cierre junto a Peñalba y que por derecha ingresen Nicolás Rodríguez o Julián Sprovieri. Entonces, la probable formación titular de Puerto Nuevo para jugar mañana frente a Muñiz sería: Leandro Bonnet; Joaquín Montiel, Gonzalo Leizza, Santiago Correa; Nicolás Colombano, Oscar Peñalba, Figueroa o González, Nahuel Banegas; Carlos Tapia, Diego Pertossi y Mauricio Ruiz. Por su parte, el Rayo Rojo llega a este compromiso envalentonado por los tres puntos que consiguió "en el escritorio" y que ahora lo ubican en el octavo lugar con 20 puntos, apenas uno menos que el Auriazul. Hasta el momento, su campaña marca 6 victorias, 2 empates y 5 derrotas, pero acumula tres fechas sin triunfos, luego de empatar con Lugano como visitante y perder consecutivamente contra Liniers y Argentino de Rosario. FECHA 15. La última jornada de la primera rueda de la Primera D comenzó ayer con la victoria de Real Pilar por 3 a 0 sobre Argentino de Merlo. Y continuará mañana con tres encuentros: Defensores de Cambaceres vs Atlético Lugano, Atlas vs Argentino de Rosario y Muñiz vs Puerto Nuevo. En tanto, el martes se enfrentarán: Central Ballester vs Liniers y Centro Español vs Claypole. Mientras que el miércoles se cerrará la fecha con Deportivo Paraguayo vs Juventud Unida.

POR EXPULSIONES, EL PORTUARIO NO PODRÁ CONTAR NI CON KEVIN REDONDO NI CON ELISEO AGUIRRE. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 44. En 43 partidos, Puerto Nuevo ganó 18 veces, Muñiz logró 13 victorias y empataron en 12 oportunidades. El cuadro Auriazul marcó 61 goles, mientras que el Rayo Rojo convirtió 51. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. En 22 partidos, Puerto ganó 7 (31 goles) y Muñiz ganó 9 (30 goles). Empataron 6 veces COMO LOCAL MUÑIZ. En 21 encuentros, Puerto ganó 11 (30 goles) y Muñiz venció en 4 oportunidades (21 goles).Empataron 6 partidos EL ULTIMO ENCUENTRO: El viernes 2 de marzo pasado, por la 20ª fecha del campeonato 2017/18 de la Primera D, Puerto Nuevo se impuso 1-0 con gol de Pablo Sosa. EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE. El sábado 30 de septiembre de 2017, por la 5ª fecha del campeonato 201/18 de la Primera D, Puerto Nuevo ganó 2-1 con un doblete de Germán Águilar en un partido disputado en el Estadio Municipal de Pilar. APOSTILLAS: Puerto Nuevo acumula dos victorias en fila. Su última derrota frente a Muñiz fue el martes 2 de mayo de 2017 por la 24ª fecha del campeonato 2016/17 de la Primera D: fue por 1 a 0 con gol convertido por Maximiliano Gallardo. MÁXIMOS GOLEADORES PUERTO NUEVO: Juan Carlos Suárez (5), Diego Krum (4), Nolberto Miño (3), Ramón Carelli (2), Roque Cabezas (2), Cristian Pérez (2), Gastón Herling (2), Marcelo Pasquet (2), Orlando Sosa (2), Gerardo Riva (2), Franco Colliard (2), Germán Águila (2) y Mauro Danevitch (2) MÁXIMOS GOLEADORES DE MUÑIZ: Quintana (3), Pablo Motos (3), González (2), M. Orozco (2), Cubillas (2), Maimo (2), Jonathan Miranda (2), Sergio Alvarez (2) y Brian Torres (2). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL TRIUNFO VISITANTE DE 1998 El sábado 5 de diciembre, por la 12ª fecha del Torneo Apertura de la Temporada 1998/99 de la Primera D, Puerto Nuevo se impuso 1-0 en cancha de Atlas. La síntesis de ese encuentro fue la siguiente: MUÑIZ: Héctor Sánchez; Daniel Rodríguez, Luis Martínez, José Flores (Gastón Frías) y Gustavo García; Gustavo Petereit, Darío Casimir, Cristian Pedraza y Diego Saucedo; Nelson Islas y Hernán Lamadrid. DT: Jorge Sanabria-Chávez. SUPLENTES: Hernán Dill, Daniel Soto y Claudio Villalba PUERTO NUEVO: Ariel Águila; Gastón De Armas, Cristian Pérez, Maximiliano Guglielmo y Cristian Tejera; Marcelo Pasquet, Aristides Agotegaray, Rodolfo Roldán y Pablo Villagra (Gastón Guevara); Alejandro Pérez (Oscar Berdún) y Mariano Tamburrini. DT: Esteban Luis Mazzeo. SUPLENTES: Pablo Menón, Ismael Berdún y Diego Bardón. GOL: PT 8m Cristian Pérez (PN). EXPULSADO: ST 23m Rodolfo Roldán (PN), por exceso verbal. INCIDENCIA: ST 26m Nelson Islas (M) desvió un penal. CANCHA: Atlas ARBITRO: Adrián Venturi. TERCERA: Muñiz 0 Pto. Nuevo 1 (José Javier Magua) QUINTA: Muñiz 3 Pto. Nuevo 3 (Muñoz 2 y Canale)

Primera D:

Puerto Nuevo visita mañana a Muñiz en Zárate

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: