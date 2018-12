El líder le lleva un punto de ventaja al escolta. Así, en caso de ganar, Las Campanas se coronará campeón. En tanto, La Josefa buscará el triunfo que lo ponga en lo más alto de la tabla de cara a la última fecha. Juegan en el predio del Lechuga desde las 11 horas.

El Torneo Oficial 2018 de la Liga Campanense de Fútbol vivirá hoy un domingo que podría coronar a un nuevo campeón en Primera División, en un partido muy esperado por todos los protagonistas, pero también por aquellos que siguen atentamente el desarrollo del fútbol liguista local. Es que el líder Atlético Las Campanas (53 puntos) enfrentará a su escolta La Josefa (52) en un partido correspondiente a la anteúltima fecha del certamen y que se jugará desde las 11 de la mañana en cancha de Lechuga.

Si Atlético Las Campanas gana se coronará campeón de Primera División. Mientras que un empate mantendrá esta situación de un punto de diferencia de cara a una última fecha en la que ambos afrontarán partidos de dificultad (Las Campanas jugará con Real San Jacinto, mientras que La Josefa lo hará con Leones Azules). En cambio, una victoria de La Josefa modificará la cima de las posiciones y dejaría al actual escolta como líder y con dos puntos de ventaja para esa jornada final.

Esta 25ª y anteúltima fecha de Primera División tiene además los siguientes enfrentamientos: Defensores de La Esperanza vs Real San Jacinto; Lechuga FC vs El Junior; Deportivo San Felipe vs Juventud Unida; Otamendi FC vs Atlético Las Praderas; y Desamparados FC vs Mega Juniors. Queda libre Leones Azules.

Antes del inicio de esta jornada, las posiciones son: 1) Atlético Las Campanas, 53 puntos; 2) La Josefa, 52 puntos; 3) Real San Jacinto, 47 puntos; 4) Defensores de La Esperanza, 44 puntos; 5) Deportivo San Felipe, 35 puntos; 6) Mega Juniors, 35 puntos; 7) Leones Azules, 31 puntos; 8) Atlético Las Praderas, 27 puntos; 9) Otamendi FC, 24 puntos; 10) Juventud Unida, 17 puntos; 11) Lechuga FC, 17 puntos; 12) El Junior, 11 puntos; 13) Desamparados, 7 puntos.

Mientras que la última fecha tendrá los siguientes encuentros: Atlético Las Campanas vs Real San Jacinto, La Josefa vs Leones Azules, Defensores de La Esperanza vs El Junior, Otamendi vs Mega Juniors, Atlético Las Praderas vs Deportivo San Felipe y Juventud Unida vs Lechuga FC. Queda libre Desamparados FC.