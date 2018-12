La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 09/dic/2018 Opinión:

Tampoco el Banco Central llega a fin de mes

Argentina recibe dinero prestado por intereses que desconocemos pero nadie confía en el país: nos va mal en el comercio internacional y no llegan las inversiones. El riesgo país en ascenso acusa esa desconfianza. Las reservas cayendo en picada lo mismo. Finalmente, el miércoles 5 el Banco Central eliminó el piso de 60% para la tasa de interés. Guiado por las expectativas de inflación que comienzan a desacelerarse: dado un menor impacto de suba de tarifas para el año próximo, recesión económica y ¿tipo de cambio estable? La tasa de interés de las Leliq funcionaba como alternativa al dólar ante el desarme de Lebac, mayoritariamente en tenencia de bancos privados. Esa operación fue exitosa, no solo por la rentabilidad ofrecida sino porque las Leliq son una opción más restrictiva para el público en general. Pero la estrategia ahogó a pequeños y medianos productores y a los consumidores en general, sin quitar presión real sobre el tipo de cambio. Para lo cual el gobierno acudió a la ampliación de préstamos externos, del FMI y China (luego de la simpatía alcanzada entre Xi Jinping y Donald Trump en el G20, Macri pactó continuar con las obras asiáticas en la represa Condor Cliff-La Barrancosa en Santa Cruz y la futura central nuclear Atucha III en Lima a cambio de duplicar el swap con China). La entrada de dólares a través de las múltiples opciones de inversión que ofrece el gobierno es exigua, si bien luego del lanzamiento del nuevo plan monetario habían regresado algunos inversores con dólares. La entrada de dólares vía balanza comercial es negativa. Entonces, la caída de reservas (o nuestra imposibilidad para aumentarlas, que es lo que está detrás de la vulnerabilidad cambiaria) no cesó pese al desembolso de los préstamos. El primer desembolso del FMI a mediados de junio pasado fue de unos USD 15.000 millones, y en tres meses las reservas cayeron en igual proporción. Un segundo desembolso por USD 5.700 millones llegó a fines de octubre, de los cuales la mitad se esfumó durante el mes de noviembre. Con una intervención casi quirúrgica, el FMI tiene programado un nuevo y último desembolso del año hacia fines de diciembre, por USD 7.600 millones. Pero los vencimientos en dólares por la deuda emitida para contrarrestrar la volatilidad cambiaria superan ampliamente esa cifra. Un número fácilmente accesible es el vencimiento de las Letes en dólares, que de aquí a junio de 2019 asciende a USD 9.100 millones. En el programa monetario presentado al FMI el gobierno prevía la renovación del 60% de esos títulos. El problema, como señala el analista financiero Christian Buteler, es que las suscripciones para renovarlos se están realizando en pesos y no más en dólares. Si este último es un dato que no publica el Ministerio de Hacienda, se deduce al observar el sendero de las reservas. Al especialista en Twitter lo llamaban "el contador serial de reservas", la semana pasada se publicaron cientos de notas observando las reservas, deberían pedirle disculpas. Cuando un país apuesta al endeudamiento externo para suplir sus reservas no debería de ningún modo repetir por dos años consecutivos un déficit en la balanza comercial de USD -6.000 millones en los primeros diez meses o de USD -9.000 millones en el caso del comercio de servicios. Es más, los acreedores no deberían prestarle (excepto que ellos sí están haciendo un buen negocio). La única alternativa para el país es entonces captar los dólares por la vía financiera "autónoma" (que lleguen inversiones, que mejore la confianza) pero eso justamente no ocurre, por eso tuvimos que pedir prestado. La única promesa de Macri es Vaca Muerta (un proyecto que a este punto de su desarrollo nada debe a una gestión de gobierno) y acaban de disponer la detención del principal inversionista a nivel local. El riesgo país no cede, nadie en los mercados locales y externos cree en este gobierno. Ingresó el último desembolso del FMI y se lanzó en picada. No, no hay perspectivas de que 2019 sea un buen año tampoco; tampoco desde lo financiero.







