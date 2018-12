La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 09/dic/2018 "La vuelta a la democracia marcó a toda una generación"







Ariel Mosqueira, Fabián Santoli, y Karina Vera, los tres provenientes del radicalismo, hoy en Vamos Campana, rememoraron la vuelta a la democracia en nuestro país, la cual mañana 10 de diciembre cumple 35 de la asunción de Raúl Alfonsín a la presidencia de la Nación. Ariel Mosqueira, presidente de Vamos Campana y dirigente del Movimiento Nacional Alfonsinista sostuvo que "fuimos muchos los jóvenes como yo en 1983, los que nos empapamos de democracia luego del trágico "Proceso de Reorganización Nacional". La vuelta a la democracia y el triunfo de Alfonsín significó para muchísimos de nosotros la esperanza de que un pasado oscuro había quedado atrás y que de la mano de Alfonsín íbamos a poder reconstruirnos como nación. Sin lugar a dudas, y a pesar de las enormes dificultades que tuvo que afrontar Alfonsín, hoy tenemos que agradecer a su persona por haberle puesto el cuerpo y el alma para que nuestra patria vuelve a tener democracia para siempre". Luego, Mosqueira continuó "la vuelta a la democracia marcó a toda una generación, y sin lugar a dudas nos convirtió en guardianes de la república, legado que hoy nos toca defender a todos los que pensamos que sin democracia no hay futuro. Por eso decidí, como Radical de pensamiento y doctrina, participar activamente en un espacio en donde más allá de las identidades, el valor por la democracia, la república y las instituciones sean una prioridad. En ese sentido encontré en Vamos Campana el ámbito donde, junto con peronistas, progresistas e independientes, podamos defender esos principios y valores". Por su parte, Fabián Santoli, también proveniente de la Unión Cívica Radical, hoy en Vamos Campana, agregó que "don Raúl Alfonsín puso una semilla en todos los que pudimos ver y celebrar la vuelta a la democracia. Esa semilla ha florecido a lo largo de estos 35 años donde todos aquellos que vivimos aquellos tiempos, hoy más que nunca valoramos el enorme trabajo, esfuerzo y dedicación que le pusieron muchísimos argentinos con Alfonsín a la cabeza, para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos puedan puedan pensar libremente y puedan vivir con la tranquilidad de que la voz de la mayoría del pueblo argentino va a prevalecer por encima de la violencia ". Además, Santoli agregó que "hoy que vivimos una democracia de muy baja intensidad, es tarea de todos fortalecerla luchando por igualdad y justicia, fortaleciendo las instituciones para poner el estado al servicio del pueblo y no que unos pocos pongan el estado a su servicio para realizar negocios personales". Karina Vera, también integrante de Vamos Campana y proveniente del Radicalismo, sostuvo que "mis inicios en la política tiene que ver con la UCR y para quienes crecimos bajo ese partido, Alfonsín y democracia son sinónimos que nos enseñaron a todos los que vivimos en nuestra juventud de aquellos años, que el respeto por el otro y el cuidado de lo que es de todos es primordial para vivir en una sociedad en paz. No tengo dudas que fortalecer a la democracia como el legado que nos dejaron personas como Alfonsín es una responsabilidad que todos que aquellos ciudadanos debemos asumir porque sin democracia no hay futuro". A su vez, Karina Vera añadió que "por suerte encontré en Vamos Campana un espacio donde compartir los ideales del radicalismo no solo con correligionarios como Ariel Mosqueira o Fabián Santoli, sino también con muchos peronistas, progresistas d independientes con los cuales a pesar de tener distintas identidades, compartimos el compromiso con la democracia". Para finalizar, Mosqueira, Santoli y Vera concluyeron que "desde Vamos Campana, tenemos el fiel compromiso de revindicar y trabajar para cumplir con los principios que guiaron el camino que llevo a Raúl Alfonsín a la presidencia: democracia para siempre, patria para todos".

Karina Vera, Fabián Santoli y Ariel Mosqueira, los tres provenientes del radicalismo, hoy en Vamos Campana.



