HCD: La oposición aprobó 62 proyectos despachados por mociones de preferencia

P U B L I C



Fue durante la sesión de prórroga del jueves. Es un número récord en lo que va del año. Además, los bloques disidentes rechazaron un proyecto clave ligado a la reforma de la costanera y postergaron la votación del enrase de edificios. La oposición aprobó este jueves nada menos que 62 proyectos despachados a través de mociones de preferencia. En su mayoría ordenanzas que requieren asignaciones de recursos municipales, es un hecho que el intendente vetará el mayor porcentaje. Pero, ¿hasta cuándo podrá gobernar de esa manera? Un indicio de lo molesto que el Gobierno está con el proceder opositor, cuya apelación al artículo 52º del reglamento interno del HCD se incrementó sesión a sesión durante el segundo semestre del año, fue la propuesta que puso sobre la mesa este jueves el concejal oficialista Diego Lis de adoptar un uso de las mociones de preferencias idéntico al normado por la Legislatura bonaerense. Pero lejos de encontrar consenso, la oferta fue rechazada de plano por las bancadas disidentes y Cambiemos, sin perspectivas de una estrategia alternativa, terminó levantándose y abandonando el recinto. Es que para los bloques opositores el artículo 52º resulta la herramienta perfecta para sortear las comisiones donde Cambiemos tiene la presidencia y decide qué proyectos enviar a recinto y cuáles dejar congelados. Con sus 11 votos, las bancadas disidentes pueden despachar automáticamente todas aquellas iniciativas que consideran necesarias para la ciudad o, cuando menos, incómodas para la gestión del intendente Abella. Es una costumbre: con las elecciones en el horizonte, la política se mete a legislar más que nunca. Se lo puede comprobar con una mirada rápida a los proyectos aprobados con este método el pasado jueves. De los 62 proyectos, 51 son ordenanzas, varias ellas creando programas asistenciales, oficinas de servicios o planes de fomento al empleo y consumo local. También hay creaciones de órganos de control sobre áreas o responsabilidades del Ejecutivo, como el Servicio Alimentario Escolar. Por ahí aparece además un proyecto de decreto del bloque PJ-Unidad Ciudadana creando el sistema Usuario Veedor del Transporte Público dentro del ámbito de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Transporte del H.C.D. Y un proyecto de resolución del Bloque UV Calixto Dellepiane "procediendo a la reapertura de paritarias municipales". Tras perder la votación que perseguía modificar el uso de las mociones de preferencia, el oficialismo se fue del recinto y perdió la oportunidad de defender dos de las iniciativas más importantes para la gestión del intendente Abella: la reforma de la costanera y el enrase de edificios en avenidas céntricas. El nuevo límite de altura fue remitido nuevamente a comisión y aún conserva la chance de ser aprobado antes del cierre del año legislativo. Por el contrario, la costanera fracasó y, al menos hasta bien entrado el 2019, no comenzará a ser una realidad, ya que el tránsito pensado podrá continuar circulando en los horarios restringidos que hoy tiene autorizados. Las bancadas disidentes aprovecharon asimismo su mayoría para posterga la votación de unos cuantos proyectos del Gobierno, como la convalidación del convenio marco con el CEAMSE; la prolongación de la emergencia sanitaria y ambiental; y una autorización para firmar el acuerdo de Habilitación, Fiscalización y Control de los Servicios de Transporte Escolar con la Subsecretaría de Transporte del Ministerio de Infraestructura provincial.



Todavía queda una sesión de prórroga en diciembre, en la que se discutiría el Presupuesto municipal 2019. "YA NO HAY EXCUSAS PARA NEGARSE A TRATAR PROYECTOS" Finalmente, la Asesoría General de Gobierno se expidió respecto al uso del artículo 52 y la moción de preferencias para abordar proyectos que no cuentan con despacho de comisión. En un dictamen con fecha 18 de Noviembre, convalidó la solicitud de los bloques opositores, desde donde habían denunciado el estancamiento de numerosos proyectos en sus respectivas comisiones, que motivó el tratamiento legislativo mediante dicho recurso legal, el cual venía siendo negado por el bloque Cambiemos, derivando finalmente en la revocación de las autoridades del Concejo. Este dictamen fue comunicado por el actual Presidente del HCD, Osvaldo Fraticelli, quien lamentó se haya ocultado durante las últimas semanas dicha notificación. "Hemos encontrado una comunicación que tiene algunas semanas en la Presidencia. Significa el derrumbe argumentativo del oficialismo, que repetidamente se ha negado a discutir proyectos en el marco del artículo 52, diciendo que hasta que la Asesoría General de Gobierno se expida, no era válido". Para la Vicepresidenta 2º, la Concejal Rosa Funes, "es hasta poco ético ocultar información relevante, que nos mantuvo discutiendo varias semanas y que incluso, terminó costándole la Presidencia a Cambiemos" aseguró. Por otro lado, el Vicepresidente del Legislativo, el Concejal Marco Colella, recordó los principales argumentos que desde los bloques PJ-Unidad Ciudadana, Red X Argentina y UV Callixto Dellepiane, esgrimían a la hora de solicitar el tratamiento de proyectos "por fuera" del orden del día, sin la anuencia del oficialismo. "El Cuerpo es soberano, tiene su propio reglamento y fue votado por los concejales. Pero como el dictamen no es favorable a sus intenciones, lo ocultaron. Las autoridades consultadas confirman que la moción de preferencia para tratar proyectos paralizados en las comisiones, ante la negativa del oficialismo, es completamente válida". Por último, el Presidente Fraticelli volvió a solicitar retomar el diálogo para la construcción de consensos, entre los distintos sectores que conforman el HCD. "Ya no hay excusas para negarse a tratar proyectos. Todo el año dijeron que no iban a tratar temas bajo el artículo 52, si no había dictamen. Ahora lo hay. Cambiemos lo tuvo escondido. Los invito a recuperar el diálogo, a reflexionar y a trabajar seriamente para resolver los problemas de nuestros vecinos, dejando de lado las artimañas" finalizó.

HCD: La oposición aprobó 62 proyectos despachados por mociones de preferencia

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: