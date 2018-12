La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 09/dic/2018 Fraticelli: "Ya no hay excusas para negarse a tratar proyectos"





Finalmente, la Asesoría General de Gobierno se expidió respecto al uso del artículo 52 y la moción de preferencias para abordar proyectos que no cuentan con despacho de comisión. En un dictamen con fecha 18 de Noviembre, convalidó la solicitud de los bloques opositores, desde donde habían denunciado el estancamiento de numerosos proyectos en sus respectivas comisiones, que motivó el tratamiento legislativo mediante dicho recurso legal, el cual venía siendo negado por el bloque Cambiemos, derivando finalmente en la revocación de las autoridades del Concejo. Este dictamen fue comunicado por el actual Presidente del HCD, Osvaldo Fraticelli, quien lamentó se haya ocultado durante las últimas semanas dicha notificación. "Hemos encontrado una comunicación que tiene algunas semanas en la Presidencia. Significa el derrumbe argumentativo del oficialismo, que repetidamente se ha negado a discutir proyectos en el marco del artículo 52, diciendo que hasta que la Asesoría General de Gobierno se expida, no era válido". Para la Vicepresidenta 2º, la Concejal Rosa Funes, "es hasta poco ético ocultar información relevante, que nos mantuvo discutiendo varias semanas y que incluso, terminó costándole la Presidencia a Cambiemos" aseguró. Por otro lado, el Vicepresidente del Legislativo, el Concejal Marco Colella, recordó los principales argumentos que desde los bloques PJ-Unidad Ciudadana, Red X Argentina y UV Callixto Dellepiane, esgrimían a la hora de solicitar el tratamiento de proyectos "por fuera" del orden del día, sin la anuencia del oficialismo. "El Cuerpo es soberano, tiene su propio reglamento y fue votado por los concejales. Pero como el dictamen no es favorable a sus intenciones, lo ocultaron. Las autoridades consultadas confirman que la moción de preferencia para tratar proyectos paralizados en las comisiones, ante la negativa del oficialismo, es completamente válida". Por último, el Presidente Fraticelli volvió a solicitar retomar el diálogo para la construcción de consensos, entre los distintos sectores que conforman el HCD. "Ya no hay excusas para negarse a tratar proyectos. Todo el año dijeron que no iban a tratar temas bajo el artículo 52, si no había dictamen. Ahora lo hay. Cambiemos lo tuvo escondido. Los invito a recuperar el diálogo, a reflexionar y a trabajar seriamente para resolver los problemas de nuestros vecinos, dejando de lado las artimañas" finalizó.

